Hafta bitmeden

SAKA KUŞU

The Goldfinch, annesinin öldürüldüğü müzeden paha biçilemez bir sanat eseri çalan bir çocuğun hikayesini konu ediyor. 13 yaşındaki Theodore Decker’ın hayatı, annesinin Metropolitan Müzesi’ne düzenlenen bir terör saldırısında öldürülmesiyle alt üst olur. Theodore, tüm bu karmaşanın ortasında The Goldfinch adı verilen paha biçilemez bir sanat eserini çalar. Theodore’un annesini kaybettiği günden geriye elinde kalan tek somut şey The Goldfinch’tir. Kafesine zincirlenmiş bir Saka Kuşu portresi olan The Goldfinch, Theodore’un hayatını yeniden inşa etme sürecinde önemli bir yer edinecektir.