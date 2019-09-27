Hafta bitmeden
Ajanda da bu hafta.
- MERVE YILMAZ ORUÇ
Yelkenler fora
Türkiye’nin en uzun soluklu yelkenli yarışı Turkcell Platinum Bosphorus Cup bu sene 18. kez yapılacak. Bugün ve yarın gerçekleşecek programda, 8 ülkeden 80 takım ve 800’e yakın yelkenci bu kez deniz temizliğine dikkat çekmek için İstanbul Boğazı’nda yarışacak.
İki gün sürecek üç yarıştan oluşan etkinliğin ilk gününde yelkenler, İstanbul Boğazı’nda mücadele edecek. Boğaz Yarışı’nda tekneler Dolmabahçe’den saat 12.00’de start alacak, Anadolu Hisarı’ndan dönerek Çırağan Sarayı önündeki finiş noktasına gelecek. Bosphorus Cup, Caddebostan etabı ve ardından ödül töreni ile son bulacak.
DenizBank Çocuk Operası başlıyor
Opera alanında bir ilk olan ve çocuklara hayal güçlerini genişletebilecekleri daha fazla alan açma yönünde önemli bir platform sunan DenizBank Çocuk Operası, ‘Papagenolar’ adlı temsil ile çocukların düşlerini sahneye taşıyor. Caner Akın’ın rejisörlüğünde, orkestra şefi Zdravko Lazarov yönetiminde sahneye konan esere, Avrasya Oda Orkestrası eşlik ediyor. W.A. Mozart’ın en sevilen eserlerinden biri olan Sihirli Flüt Operası’ndan ilham alınarak kurgulanan Papagenolar’da özenle seçilmiş aryalar seslendiriliyor. Doğa ve insan sevgisinin öne çıktığı opera, 5 Ekim Cumartesi günü Zorlu PSM – Turkcell Platinum Sahnesi’nde 12.00’da başlayacak.
Şerefiye Sarnıcı’nda keman resitali
Ülkemizin en ünlü kemancılarından Özcan Ulucan Şerefiye Sarnıcı’nda Paganini’nin kaprislerini seslendirecek. Ulucan, gelmiş geçmiş en üstün keman virtüözü kabul edilen Niccolo Paganini’nin solo keman için yazdığı 24 kaprisi seslendireceği iki resitalin ilkinde, bestecinin 12 kaprisine yer verecek. İstanbullu müzikseverleri soluksuz bırakacak bu resital, bugün 17.30’da başlayacak.
Atıklar üzerinden bir salvo “Çöpten Sanata”
Ressam Burcu Erkal Salman, “Recycle-Çöpten Sanata” adlı 5. solo sergisiyle sanatseverle buluşuyor. Salman, “Recycle” sergisiyle tükenmekte olan doğanın sözcüsü oluyor. Eserlerinde doğaya, tüketim hırsına ve geri dönüşüm konusuna dikkat çeken Salman, her gün tüketmekte olduğumuz ürünlerin ambalajlarına sanatsal dokunuşlarıyla yeni bir ruh kazandırarak, yoğun kullandığı boya katmanlarıyla tüketim çılgınlığını ifade ediyor. Sergiyi, Eva Sanat Galerisi’nde 15 Ekim’e kadar ziyaret edebilirsiniz.
Pangea’nın oyunları Avrupa’ya açılıyor
UNIQ Hall ve Etkinlik Alanları Yöneticisi Pangea, Kunst Offensive (Sanat Cephesi) işbirliği ile 2019-2020 tiyatro sezonunun en özel oyunlarını Avrupa sahnelerine götürüyor. 7’den 70’e herkese uygun içerikleriyle seyircisini etkileyen Pangea, sanatın kalbi sayılan Viyana, Londra, Berlin gibi pek çok şehirde yerli oyunlar ve oyuncuların yer almasını sağlayacak. İşbirliğine yönelik Pangea Genel Müdürü Sonay Yücel: ‘Sanatın ülkemizde kendine daha fazla yer edinebilmesi ve daha fazla insana ulaşabilmesi için her zaman çok çalıştık ve UNIQ Hall ile büyük işlere imza attık. Artık Avrupa’da da sesimizi duyuracağız. Yerli oyuncularımızın ve oyunlarımızın, ortak bakış açısına sahip olduğumuz Kunst Offensive (Sanat Cephesi) işbirliği ile Avrupa’nın en önemli şehirlerinde sahne almasını sağlayacağız” dedi.
Hanım & Efendi tekrar sahnede
Kadın ve erkeğe, hepimizin başından geçen onlarca olaydan sadece bir kısmını kullanarak niyetimizi anlatmaya çalıştığımız, ilişkilerimizi gözden geçirirken de damakta bir mutlu tat bırakmayı hedeflediğimiz bir seyirlik Hanım&Efendi...
Bülent Şakrak ve Ceyda Düvenci, bugün 20.00’da Bursa Nilüfer Sahnesi’nde 30 Eylül Pazartesi ise Antalya Kültür merkezi’nde ‘’Hanım & Efendi’’ ile sevenlerinin karşısına çıkacak.
Laura Misch Salon IKSV’de
Sanatçı bir aileden gelen Laura Misch, saksofonu ve ruhunuzu hafifletecek sesi ile 3 Ekim Perşembe günü Salon İKSV’ye konuk oluyor. Elektronikanın caza kucak açan deneysel yüzünde iyi işler yapan Londralı sanatçı ve prodüktör Laura Misch, 21.30’da sahnede olacak.
VİZYONDAKİLER
SAKA KUŞU
The Goldfinch, annesinin öldürüldüğü müzeden paha biçilemez bir sanat eseri çalan bir çocuğun hikayesini konu ediyor. 13 yaşındaki Theodore Decker’ın hayatı, annesinin Metropolitan Müzesi’ne düzenlenen bir terör saldırısında öldürülmesiyle alt üst olur. Theodore, tüm bu karmaşanın ortasında The Goldfinch adı verilen paha biçilemez bir sanat eserini çalar. Theodore’un annesini kaybettiği günden geriye elinde kalan tek somut şey The Goldfinch’tir. Kafesine zincirlenmiş bir Saka Kuşu portresi olan The Goldfinch, Theodore’un hayatını yeniden inşa etme sürecinde önemli bir yer edinecektir.
FİLMİN KÜNYESİ
Yönetmen: John Crowley
Senarist: Peter Straughan
Oyuncular: Ansel Elgort, Oakes Fegley, Nicole Kidman, Jeffrey Wright, Luke Wilson
Yapım: ABD
YETİ EFSANESİ
Yeti Efsanesi, çatısında bulduğu efsanevi yaratık Yeti’yi evine geri götürmek için zorlu bir maceraya atılan Yi ve arkadaşlarının hikayesini anlatıyor. Yi, dünyayı gezme hayali ile yaşayan genç bir kız. Genç kızın hayatı, Yeti ile karşılaşmasıyla değişir. Sihirli yaratığın Everest’te yaşadığını anlayan Yi, ona ‘Everest’ adını verir. Bu sırada ekip, zengin biri olan Burnish ile zoolog Dr. Zara’nın, Yeti’nin peşinde olduklarını öğrenir. Yi ve arkadaşları, peşlerine düşen Burnish ve Dr. Zara’dan kurtulup, dostları Everest’in evine dönmesini sağlayabilecekler mi?
FİLMİN KÜNYESİ
Yönetmen: Jill Culton, Todd Wilderman
Senarist: Jill Culton
Yapım: ABD
VOX LUX
1999’da, genç kız kardeşler Celeste ve Eleanor büyük bir trajediden kurtulmuşlardır. Kız kardeşler, ailelerinin anma töreni sırasında, başlarına gelen felaketten esinlenerek güzel ve etkileyici bir müziğe imza atarlar. Genç Celeste şarkı sözü yazarı kız kardeşi ve başarılı mejanerinin de yardımıyla yeni bir pop yıldızı haline gelir. Celeste’nin şöhret oluşu, beraberinde masumiyetini kaybetmesini de getirir. Bu sırada Amerika’ya yapılan bir terör saldırısı, Celeste’yi yeni bir statüye taşır; Amerikan simgesi, küresel süperstar. 2017’ye gelindiğinde Celeste’in genç bir kızı vardır. Skandallarla dolu olan kariyerini de doğru rotada tutabilmek için mücadele veren genç anne, son skandalının ardından kariyerini toparlamaya çalışmakta ve bilim kurgu temalı 6. albümünü tanıtmak için tura hazırlanmaktadır.
FİLMİN KÜNYESİ
Yönetmen: Brady Corbet
Senarist: Brady Corbet
Oyuncular: Natalie Portman, Jude Law, Stacy Martin, Raffey Cassidy, Jennifer Ehle
Yapım: ABD
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