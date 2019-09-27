Hafta bitmeden

Yelkenler fora

Türkiye’nin en uzun soluklu yelkenli yarışı Turkcell Platinum Bosphorus Cup bu sene 18. kez yapılacak. Bugün ve yarın gerçekleşecek programda, 8 ülkeden 80 takım ve 800’e yakın yelkenci bu kez deniz temizliğine dikkat çekmek için İstanbul Boğazı’nda yarışacak.

İki gün sürecek üç yarıştan oluşan etkinliğin ilk gününde yelkenler, İstanbul Boğazı’nda mücadele edecek. Boğaz Yarışı’nda tekneler Dolmabahçe’den saat 12.00’de start alacak, Anadolu Hisarı’ndan dönerek Çırağan Sarayı önündeki finiş noktasına gelecek. Bosphorus Cup, Caddebostan etabı ve ardından ödül töreni ile son bulacak.