Hafta bitmeden
Ajanda da bu hafta.
- MERVE YILMAZ ORUÇ
İstanbul Comics and Art Festival’i başladı
Üç yıldır gerçekleştirilen ve çizgi roman, karikatür, sokak sanatı, fanzin, illüstrasyon ve animasyon disiplinleri üzerinden atölye, söyleşi, sergi, gösterim ve kamusal alan uygulamaları gibi yaratıcı deneyim alanları sunan İstanbul Comics and Art Festival (İCAF), başladı. Dün Beşiktaş sokaklarına açılan festival, bugün ve yarın Feriye, Ortaköy Yetimhanesi ve Kethüda Hamamı’nda ziyaretçileri ile buluşuyor. Festivalde bu yıl “Hayvan Gibi” ana başlığı üzerinden süper kahramanların hayvan güçleri, karikatürde hayvan diyalogları ve sanatta hayvan temsilleri ele alınacak.
Sesler ve İzler, Galeri Diani'de
1979 yılından açtığı ilk resim sergisinden bu yana sayısız sergiye imza atan ve Türk resim tarihinde önemli izler bırakan sanatçı Ahmet Yeşil, 40. sanat yılında açtığı “Sesler ve İzler” temalı sergisi, Galeri Diani’de sanatseverler ile buluşuyor. Tam anlamıyla nev-i şahsına münhasır bir fırçaya sahip olan Yeşil, Sesler ve İzler serisini şöyle tanımlıyor: “Yaratmanın yaşama karşı başkaldırı olduğu inancıyla, yaşanılan gerçekten kendi gerçeğimi yaratarak çoğalmaya çalışıyorum, sonsuzluğun içinde bilinmeyen boşluklara yaşam izlerimi koyuyorum.” Sanatçının, 40 yıllık sanat serüveninin seslerini duyumsamak, izlerini takip etmek isteyenler için sergi 9 Kasım’a kadar açık olacak.
Gökcan Sanlıman’dan sonbahar konserleri
Pop-rock müziğin yetenekli temsilcilerinden Gökcan Sanlıman, yaz boyunca sürdürdüğü yoğun konser takvimine sonbaharda da hız kesmeden devam ediyor. Teoman, Nükhet Duru ve Mabel Matiz gibi isimlere yaptığı çalışmalarla adından söz ettiren sanatçı bugün Emaar Hayal Kahvesi’nde konser verecek. Ardından 15 Ekim Salı If Performance Hall Beşiktaş, 18 Ekim Cuma Atakent Hayal Kahvesi, 25 Ekim Cuma Ankara Hayal Kahvesi ve 26 Ekim Cuma günü Section Fest Ankara’da sahnede olacak.
Tamino akşamı
Dinleyenlerin “Jeff Buckley’nin veliahtı” olarak adlandırdığı, yarı Mısırlı yarı Belçikalı dünyaca ünlü sanatçı Tamino bugüne kadar çıkardığı tüm parçalarında öne çıkan dürüst, içe dönük ama iddialı, masalsı ama geleneksel karakteri, sürükleyici vokal yeteneği ve hayran bırakan melankolisiyle 18 Ekim Cuma günü yeniden Zorlu PSM Turkcell Sahnesi’nde seyirciyle buluşacak. Konser, 21.00’da başlayacak.
Ufuk Yıldırım Yaşasın Arabesk
Türk pop müziğini absürt komediye uyarlayarak yaptığı parodi şarkılarla tanınan Grup Vitamin’in bir üyesi olarak başladığı müzik kariyerine solo çalışmalarıyla devam eden Ufuk Yıldırım, sürpriz bir projeyle geri dönüyor. Yıllar içerisinde yorumculuğunun yanı sıra söz yazarı ve besteci kimliğiyle de ön plana çıkan sanatçının; Yaşasın Arabesk adını verdiği albümünde tüm Türkiye’nin gönlünde yer etmiş parçalar; Affetmedim Kendimi, Beni Sana Hapsettin, Çok Özlüyorum Seni, Devlerin Aşkı, Tükeneceğiz ve Yaz Yağmuru yer alıyor.
Klasik müziğe yolculuk
Ayarlanabilir mikrotonal gitarın mucidi, müzisyen, besteci ve akademisyen Tolgahan Çoğulu ile çift saplı bağlama icracısı Sinan Ayyıldız, 19 Ekim’de Klasik Türk müziğini modern tınılarla yorumlayacak. Arter’in Sevgi Gönül Oditoryumu’nda gerçekleşecek konser, 21.00’da başlayacak.
Çocuklara eğlenceli hafta sonu
Trump Alışveriş Merkezi bu hafta sonu da çocuklar için eğlenceli etkinlikler hazırladı. Çocuklar, bugün ve yarın günlerinde 14.00 ila 16.00’da gerçekleşecek ’Kapı Süsü Atölyesi’ne becerilerini güçlendirecek. Ayrıca bugün ‘Cesur Farecik-Cik-Cik’, yarın ise ‘Kırmızı Başlıklı Kaz’ adlı tiyatro oyunları Trumpland Wii Sahnesi’nde13.00’da çocuklarla buluşacak.
VİZYONDAKİLER
7. KOĞUŞTAKİ MUCİZE
7. Koğuştaki Mucize, 7 yaşındaki kızı ile aynı zeka yaşına sahip bir babanın adalet arayışını konu ediyor. 1983 yılında bir Ege kasabasında küçük bir kız ölür. Ölen küçük kız sıkıyönetim komutanının kızıdır ve onun ölümünün sorumlusu olarak babaannesi ile yaşayan ve 7 yaşında bir kızı olan Memo görülür. Memo, her ne kadar suçsuz olduğunu anlatsa da kimse ona inanmaz. İdam cezasına çarptırılan Memo’nun yakınları adaletin sağlanması için uğraşırken, Memo ve kızı Ova’nın tek istediği birbirlerine kavuşabilmektir. Memo, bir mucize gerçekleşip idam cezasından kurtulabilecek midir?
FİLMİN KÜNYESİ
Yönetmen: Mehmet Ada Öztekin
Senarist: Kubilay Tat
Oyuncular: Aras Bulut İynemli, Nisa Sofiya Aksongur, Celile Toyon, İlker Aksum, Mesut Akusta, Deniz Baysal, Yurdaer Okur
Yapım: Türkiye
İKİZLER PROJESİ
İkizler Projesi, eski bir kiralık katilin peşine düşen klonundan kurtulmak için verdiği mücadeleyi konu ediyor. Henry, işinde uzman olan bir kiralık katildir. Artık bu işlerden kurtulup hayatına yeni bir yön vermek isteyen Henry, bir anda kendisini büyük bir girdabın içinde bulur. Kiralık katilin peşine, kendisini öldürmek için gizli bir ajan düşmüştür. Üstelik peşindeki ajan, Henry’den 25 yıl önce alınan genlerle oluşturulan bir klondur. Henry, her hareketini önceden tahmin edebilen bu klonundan kurtulmak için zorlu bir savaş verir.
FİLMİN KÜNYESİ
Yönetmen: Ang Lee
Senarist: Darren Lemke, Billy Ray, David Benioff
Oyuncular: Will Smith, Mary Elizabeth Winstead, Clive Owen, Benedict Wong, Douglas Hodge
Yapım: ABD, Çin
SAKLAMBAÇ
Saklambaç, zengin bir adam ile evlenen genç bir kadının yaşadıklarını konu ediyor. Grace ve Alex, mutlu giden birlikteliklerini evlilikle taçlandırır. Çift, Alex’in ailesinin malikanesinde evlenir. Düğünde her şey çiftin istediği gibi gerçekleşir ancak Grace için yapılan bir plan vardır. Grace, daha gelinliğini çıkaramadan, eşinin ailesi tarafından geleneksel aile oyunu dedikleri oyunu oynamak için çağırılır. Grace, aile bireyleri ile birlikte masaya oturur ve nadiren çıkan saklambaç kartını seçer. Oyunun kuralına göre Grace’in Alex’i geride bırakıp saklanması ve sabah olmadan diğerlerinin onu bulması gerekir. Oyun bir süre sonra Grace için hayatta kalma mücadelesine döner.
FİLMİN KÜNYESİ
Yönetmen: Tyler Gillett, Matt Bettinelli-Olpin
Senarist: Guy Busick, Ryan Murphy (IV)
Oyuncular: Samara Weaving, Adam Brody, Mark O’Brien, Henry Czerny, Andie MacDowell, Melanie Scrofano
Yapım: ABD
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