Hafta bitmeden

Tamino akşamı

Dinleyenlerin “Jeff Buckley’nin veliahtı” olarak adlandırdığı, yarı Mısırlı yarı Belçikalı dünyaca ünlü sanatçı Tamino bugüne kadar çıkardığı tüm parçalarında öne çıkan dürüst, içe dönük ama iddialı, masalsı ama geleneksel karakteri, sürükleyici vokal yeteneği ve hayran bırakan melankolisiyle 18 Ekim Cuma günü yeniden Zorlu PSM Turkcell Sahnesi’nde seyirciyle buluşacak. Konser, 21.00’da başlayacak.

Ufuk Yıldırım Yaşasın Arabesk

Türk pop müziğini absürt komediye uyarlayarak yaptığı parodi şarkılarla tanınan Grup Vitamin’in bir üyesi olarak başladığı müzik kariyerine solo çalışmalarıyla devam eden Ufuk Yıldırım, sürpriz bir projeyle geri dönüyor. Yıllar içerisinde yorumculuğunun yanı sıra söz yazarı ve besteci kimliğiyle de ön plana çıkan sanatçının; Yaşasın Arabesk adını verdiği albümünde tüm Türkiye’nin gönlünde yer etmiş parçalar; Affetmedim Kendimi, Beni Sana Hapsettin, Çok Özlüyorum Seni, Devlerin Aşkı, Tükeneceğiz ve Yaz Yağmuru yer alıyor.