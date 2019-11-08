Hafta bitmeden
Ajanda da bu hafta.
- MERVE YILMAZ ORUÇ
Yaşam alanınıza dair her şey bu fuarda
Yaşam alanınızı dekore etmenin ilk kuralı şıklığınızdan ödün vermeden rahat edebileceğiniz eşyaları seçmekten geçiyor. Bu kapsamda Referans Fuarcılık tarafından bu yıl 3. kez düzenlenecek olan Home Concept 3. Uluslararası Züccaciye Ev Eşyaları Aksesuar Üretici & Markalar Fuarı için geri sayım başladı. 14-17 Kasım 2019 tarihlerinde İstanbul Fuar Merkezi’nde ziyaretçilerine kapılarını açacak olan fuarda, ev tekstilinden, mutfak gereçlerine, tasarım yaşam ürünlerinden, elektrikli ev aletlerine kadar yaşam alanınıza ait tüm ürünlere ve fikirlere ulaşabileceksiniz.
Elim Sende
Dünyada 10, Türkiye’de ise 6 yıldır “Pembe Kurdele” hareketi kapsamında çalışmalar yürüten Nesfit, “Kontrol Sende” kampanyasıyla kadınlara erken teşhise imkan tanıyan bu kontrolün ileride ortaya çıkabilecek sorunlar karşısında hayat kurtaracak kadar önemli olduğunu hatırlatıyor. Kadınları güzel düşünmeye, güzel hareket etmeye ve güzel beslenmeye davet eden Nesfit, Meme Kanseri Farkındalık Ayı kapsamında Meme Sağlığı Derneği (MEMEDER) işbirliğiyle kadınları bilinçlendirme çalışmalarına devam ediyor. Kadınların hayatında önemli değişimler yaratmayı hedefleyen Nesfit, “Kontrol Sende” diyerek satışa sunduğu pembe kurdeleye destek paketleriyle tüketiciler adına Memeder’e bağış yapıyor.
Vefatının 10. Yılında Ergun Göze
Türk Edebiyatı Vakfı, Eskader işbirliği ile gazeteci ve yazar Ergun Göze için bir vefa programı düzenliyor. Vefatının 10. Yılında Ergun Göze programı, bugün 14.00’da başlayacak. Moderatörlüğünü Ergun Göze’nin Kızı Zeynep Uluant’ın yapacağı panele; Göze’nin eşi Av. Hicran Göze ve Kültür Konseyi Derneği Başkanı Dr. Metin Eriş katılacak.
Cazın prensesi: Youn Sun Nah
Cazın Koreli prensesi Youn Sun Nah, 11 Kasım’da İstanbul geliyor. Geçtiğimiz Mart ayında çıkardığı “Immersion” albümüyle turnesine devam eden sanatçı, 20.00’da Cemal Reşit Rey Konser Salonu’nda olacak. Yerinizi ayırtmayı unutmayın…
Lera Lynn Zorlu PSM’de
Kült televizyon serisi “True Detective”in müziklerinin arkasındaki isim, çağdaş Amerikan folk sahnesinin yükselen yıldızı Lera Lynn, Zorlu PSM’de! Bu sene çıkardığı “Plays Well With Others” ile dünya turnesine hazırlanan Lynn’in kadife vokaline çağdaş müzik sahnesinin en zevkli Americana melodileri eşlik edeceği bu konserde yerinizi almayı unutmayın. Konser, 12 Kasım Salı Turkcell Platinum Sahnesi’nde 21.00’da başlayacak.
Fethi Gemuhluoğlu için özel sergi
“Aşk’a dost, dosta aşık” fikir adamı, söz ustası Fethi Gemuhluoğlu’nun hayatı, yazıları ve kişişel eşyaları sergileniyor. TÜGVA Genel Merkez’de gerçekleşen Fethi Gemuhluoğlu sergisini 14 Kasım Perşembe gününe kadar ziyaret edebilirsiniz.
Çocukların Keşif Dünyası’na yolculuğu
Henkel’in, çocuklara bilimi sevdirmek için hayata geçirdiği Keşif Dünyası, küçükleri birbirinden keyifli deneyleri yapmaya davet ediyor. Minikler, Keşif Dünyası’nın Darüşşafaka Cemiyeti Maslak Kampüsü’ndeki merkezinde, Yaratıcı Çocuklar Derneği’nin öğretmenleri eşliğinde bilim atölyelerinde keyifle çalışıyorlar. Atölyelere ücretsiz katılım için kesifdunyasi@dek.k12.tr adresinden randevu almanız yeterli.
VİZYONDAKİLER
Pavarotti Efsanesi
Dünya çapında bir efsane haline gelen opera sanatçısı Pavarotti’nin hayatını beyaz perdeye taşıyan isim, Oscarlı yönetmen Ron Howard. Film, 1990 İtalya Dünya Kupası’nın resmi şarkısı haline gelen “Nessun Dorma”nın ardından daha geniş kitlelerce kabul gören opera sanatının, dünya üzerindeki en önemli ismi Pavarotti’nin hikayesini bir ikon haline gelmeden öncesinden alıyor ve müzikal kimliğinin ötesindeki Luciano’yu bizlere sunuyor.
FİLMİN KÜNYESİ
Yönetmen: Ron Howard
Senarist: Mark Monroe
Oyuncular: Luciano Pavarotti, Bono, José Carreras, Plácido Domingo, Spike Lee, Nelson Mandela
Yapım: ABD, İngiltere
Ayı Kardeşler: Zamanda Yolculuk
Ayı Kardeşler: Zamanda Yolculuk, ilkel çağlara yolculuk yapan Briar ve Bramble kardeşler ile arkadaşları Vick’in maceralarını konu ediyor. Tarih öncesi dönemi keşfetmek için uzay-zaman sürekliliğindeki bir boşluktan yararlanan ekip, kendilerini tehlikeli bir maceranın içinde bulur. Önlerine çıkan zorlukların üstesinden gelmeye çalışan Briar, Bramble ve Vick, geçmişte sıkışıp kalmadan günümüze dönmeye çalışır. Ekip, bu süreçte yaban domuzları, dev kaplumbağalar ve sevimli pandalar gibi tehlikeli ve egzotik hayvana rastlar. Briar, Bramble ve Vick, geçmişten kurtulup, geri dönmenin yolunu bulabilecek midir?
FİLMİN KÜNYESİ
Yönetmen: Leon Ding
Besteci: Roc Chen
Yapım: Çin
Hapşu
TRT Çocuk’un çizgi karakteri Hapşu ile arkadaşlarının yeni maceraları bu kez beyazperdede seyirciyle buluşuyor. Hapşu ve arkadaşları Meli, Vızz, Taka Tuka’nın yepyeni maceraları hızla devam ediyor. Bu kez, bir de misafirleri var, Lemi Filozof. Lemi ağabeylerine başlarından geçenleri heyecanla anlatırken, birlikte çok eğleniyorlar.
FİLMİN KÜNYESİ
Yönetmen: Kenan Öztürk
Senarist: Arzu Yurtseven
Yapım: Türkiye
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