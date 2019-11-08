Hafta bitmeden

FİLMİN KÜNYESİ

Yönetmen: Ron Howard

Senarist: Mark Monroe

Oyuncular: Luciano Pavarotti, Bono, José Carreras, Plácido Domingo, Spike Lee, Nelson Mandela

Yapım: ABD, İngiltere

Ayı Kardeşler: Zamanda Yolculuk

Ayı Kardeşler: Zamanda Yolculuk, ilkel çağlara yolculuk yapan Briar ve Bramble kardeşler ile arkadaşları Vick’in maceralarını konu ediyor. Tarih öncesi dönemi keşfetmek için uzay-zaman sürekliliğindeki bir boşluktan yararlanan ekip, kendilerini tehlikeli bir maceranın içinde bulur. Önlerine çıkan zorlukların üstesinden gelmeye çalışan Briar, Bramble ve Vick, geçmişte sıkışıp kalmadan günümüze dönmeye çalışır. Ekip, bu süreçte yaban domuzları, dev kaplumbağalar ve sevimli pandalar gibi tehlikeli ve egzotik hayvana rastlar. Briar, Bramble ve Vick, geçmişten kurtulup, geri dönmenin yolunu bulabilecek midir?