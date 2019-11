Hafta bitmeden

Bollywood’un otantik coşkusu İstanbul’da

The Guardian tarafından; “İnkar edilemez bir görsel ziyafet”, “Renk ve hareketin başkaldırısı” olarak tanımlanan Beyond Bollywood, 26 Kasım-1 Aralık tarihleri arasında İstanbul seyircisini Hindistan’a özgü otantik bir kültürel serüvene çıkarmaya hazırlanıyor. 1000’den fazla kostüm, Hindistan’ın en yetenekli dansçılarından oluşan dev kadro ve ışıl ışıl bir dünya eşliğinde Bollywood’un otantik coşkusuna ortak olacağınız, doğaüstü renklere tanıklık edeceğiniz bir Hindistan macerası olan Beyond Bollywood Zolu PSM’de; 26, 27, 28, 29 Kasım’da 21.00’da; 30 Kasım’da 15.00 ve 20.00’da ve 1 Aralık’ta da 14.30 ve 19.30 gerçekleşecek.