Hafta bitmeden

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Ajanda da bu hafta

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Bollywood’un otantik coşkusu İstanbul’da  

The Guardian tarafından; “İnkar edilemez bir görsel ziyafet”, “Renk ve hareketin başkaldırısı” olarak tanımlanan Beyond Bollywood, 26 Kasım-1 Aralık tarihleri arasında İstanbul seyircisini Hindistan’a özgü otantik bir kültürel serüvene çıkarmaya hazırlanıyor. 1000’den fazla kostüm, Hindistan’ın en yetenekli dansçılarından oluşan dev kadro ve ışıl ışıl bir dünya eşliğinde Bollywood’un otantik coşkusuna ortak olacağınız, doğaüstü renklere tanıklık edeceğiniz bir Hindistan macerası olan Beyond Bollywood Zolu PSM’de;  26, 27, 28, 29 Kasım’da 21.00’da; 30 Kasım’da 15.00 ve 20.00’da ve 1 Aralık’ta da 14.30 ve 19.30 gerçekleşecek.   

Venezia’da eğlenceli hafta sonu  

Venezia Mega Outlet, her hafta sonu çocuklar için etkinlikler düzenleniyor. 3-10 yaş aralığındaki çocuklar için hazırlanan eğitici ve öğretici oyunlarla aileler alışveriş yaparken çocuklar dilediğince eğleniyor. Venezia Mega Outlet metro katındaki çocuk oyun alanında dans gösterileri, yüz boyama, resim ve yapboz atölyeleri gibi onlarca farklı etkinlik uzmanlar eşliğinde gerçekleşiyor. Her hafta sonu 14.00, 16. 00 ve 18.00’da üç seans olarak gerçekleşen etkinliklere çocuklar ücretsiz katılabiliyor. 

Raif ile Letafet 

Raif ile Letafet, adlı müzikli oyun 29 Kasım’da 20.30’da Cihangir Atölye Sahnesi’nde seyirciyle buluşacak. Oyun 19. yüzyılın ikinci yarısında İstanbul’da geçiyor. Raif ve Letafet çok yakında evleneceklerdir. Ancak iflas eden Letafet’in babası kızını para için başkasıyla evlendirmek ister. Âşıkların kavuşmak için buldukları yollar onları eğlenceli bir biçimde yan yana getirir. Oyunda; Aras Cem Güler, Barış Özgenç, Bülent Düzgünoğlu, Kıvanç Kılınç ve Sinem Ünsal rol alıyorlar. 

Arter’de klasik müzik akşamı 

Dünya Sahnelerinde Genç Müzisyenler kapsamında gerçekleşecek ikinci konserde Arter,  Dünya Sahnelerinde Genç Müzisyenler Beşlisi’ni ağırlayacak. Kemanlarda Veriko Tchumburidze ve konuk sanatçı Olgu Kızılay; çelloda Umut Sağlam; viyolada Barok Bostancı ve piyanoda Tolga Atalay Ün’den oluşan beşliye, Arter’deki konserlerinde ödüllü kontrbasçı Seçil İrem Keskin eşlik edecek. Dünya Sahnelerinde Genç Müzisyenler Beşlisi’nin, Shostakovich ve Schubert eserlerini seslendirecekleri konser, 28 Kasım  Perşembe akşamı 20.30’da Sevgi Gönül Oditoryumu’nda gerçekleşecek. 

İspanyol serenatları yankılanacak 

Günümüzün en önemli ve en yaratıcı arpistlerinden Xavier de Maistre ve kastanyetin duayenlerinden Lucero Tena, Türkiye’de ilk kez bugün Cemal Reşit Rey Konser Salonu’nda bir araya gelecek. Bu özel buluşmada de Maistre ve Tena, Fransız arpistin “İspanyol Serenatları” albümünden örnekler sunacak. Müzikseverlerin Xavier de Maistre ve Lucero Tena’nın müzikal uyumuna canlı tanık olacakları konser, 20.00’da başlayacak.

Kırk Hadis sergisi ziyaretçilerini bekliyor  

İslam kültüründe önemli bir yere sahip olan “Kırk Hadis” geleneği, ünlü Hattat Hüseyin Kutlu’nun öğrencileri tarafından meşk edilen hat sanatı eserleriyle yeniden hayat buluyor. Sergi Diyanet İşleri Başkanlığı’nın öncülüğünde, hazırlandı. Sergide, yüzyıllar boyunca İslam kültüründe önemli bir yer teşkil eden Kırk Hadis geleneği yeniden hayat buldu. 18 hattat ve 21 müzehhibin eserlerinin yer aldığı sergi, Yıldız Holding Çamlıca Seminer ve Sergi Salonu’nda 5 Şubat’a kadar ziyarete açık. 

Gastronominin dünya starları Gastromasa’da  

Gastronomi tutkunlarının heyecanla beklediği Gastromasa, meraklılarıyla buluşuyor. Bu yıl beşincisi düzenlenen etkinlikte, dünyaca ünlü restoranların tanınmış şefleri, ilham öykülerini katılımcılarla paylaşacak. Dünyaca ünlü şeflerin workshoplar ve özel sunumlarla sahne alacağı Gastromasa, 30 Kasım Cumartesi İstanbul Haliç Kongre Merkezi’nde gerçekleşecek. Sektörün ileri gelenleri ve gastronomi tutkunlarını ağırlamaya hazırlanan ve gün boyu sürecek Gastromasa’da dünya mutfaklarını temsil eden ünlü şefler, kendilerine ilham veren unsurları hazırladıkları özel sunumlarla ziyaretçilerle paylaşacak. 

VİZYONDAKİLER

Doktor Uyku 

Torrance, Overlook’da henüz bir çocukken geçirdiği travmanın korkularını hala geri dönülemez bir şekilde yaşar ve biraz huzur bulmak için mücadele verir. Bulduğu bu huzur Abra ile tanıştığında yok olur. Abra, kendine özgü “parlama” olarak da bilinen olağanüstü bir algılama yeteneğine sahip, cesur bir genç kızdır. İçgüdüsel olarak Dan’in de aynı yeteneğe sahip olduğunu fark eden Abra, onu arar. Acımasız Rose The Hat ve onun True Knot adlı, amaçları masumların bu özel güçleri ile beslenerek ölümsüzlüğü bulmak olan tarikat üyelerine karşı Dan’in yardımını ister. Dan ve Abra bu müttefiklik ile Rose’a karşı bir ölüm kalım savaşının içine girerler. 

FİLMİN KÜNYESİ

Yönetmen: Mike Flanagan 

Senarist: Mike Flanagan 

Oyuncular: Ewan McGregor, Rebecca Ferguson, Kyliegh Curran, Carl Lumbly 

Yapım: ABD 

Cep Herkülü: Naim Süleymanoğlu 

Cep Herkülü: Naim Süleymanoğlu, ülkemiz ve dünya spor tarihine adını altın harflerle yazdıran efsanevi halterci Naim Süleymanoğlu’nun hayat hikayesini konu ediyor. İlk Dünya Rekoru’na imza attığında 15 yaşında olan, spor kariyerine 7 Dünya Rekoru,üç farklı olimpiyatta kazandığı 3 Olimpiyat Altın Madalya, 6 Avrupa Şampiyonluğu ile 7 tane Dünya Şampiyonluğu ve daha nice başarılar sığdıran Naim Süleymanoğlu’nun hayatının anlatıldığı filmde, Süleymanoğlu’nu Hayat Van Eck canlandırıyor.

FİLMİN KÜNYESİ

Yönetmen: Özer Feyzioğlu 

Senarist: Barış Pirhasan 

Oyuncular: Hayat Ven Eck, Yetkin Dikinciler, Selen Öztürk, Levent Ülgen, Renan Bilek, Barış Kıralioğlu 

Yapım: Türkiye 

Üzgünüz, Size Ulaşamadık 

Üzgünüz, Size Ulaşamadık, yaşanan mali krizle baş etmeye çalışan bir ailenin hikayesini konu ediyor. 2008 yılında yaşanan mali kriz, Ricky ve ailesini ciddi bir sıkıntıya sürükler. Borçları ile başa çıkmaya çalışan aile, bu süreçte oldukça yıpranır. Eski rahatlarına kavuşmaya çalışan aile, karşılarına çıkan bir fırsatı değerlendirmeye karar verir. Yapılacak işler aslında hiç de kolay değildir. Biri, yeni bir minibüs ile serbest zamanlı olarak bir teslimat sürücülüğü, diğeri de bakıcılık yapmak zorundadır. Ailelerini geçindirmek ve dünyada ayakta kalmak için kendilerini işe vermek zorunda kalan çift, bu zorlu süreçte kendilerini büyük bir kırılmanın ortasında bulur. 

FİLMİN KÜNYESİ

Yönetmen: Ken Loach 

Senarist: Paul Laverty 

Oyuncular: Kris Hitchen, Debbie Honeywood, Rhys Stone, Katie Proctor, Ross Brewster 

Yapım: İngiltere, Belçika, Fransa 

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