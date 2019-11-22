Hafta bitmeden

Torrance, Overlook’da henüz bir çocukken geçirdiği travmanın korkularını hala geri dönülemez bir şekilde yaşar ve biraz huzur bulmak için mücadele verir. Bulduğu bu huzur Abra ile tanıştığında yok olur. Abra, kendine özgü “parlama” olarak da bilinen olağanüstü bir algılama yeteneğine sahip, cesur bir genç kızdır. İçgüdüsel olarak Dan’in de aynı yeteneğe sahip olduğunu fark eden Abra, onu arar. Acımasız Rose The Hat ve onun True Knot adlı, amaçları masumların bu özel güçleri ile beslenerek ölümsüzlüğü bulmak olan tarikat üyelerine karşı Dan’in yardımını ister. Dan ve Abra bu müttefiklik ile Rose’a karşı bir ölüm kalım savaşının içine girerler.

FİLMİN KÜNYESİ Yönetmen: Mike Flanagan Senarist: Mike Flanagan Oyuncular: Ewan McGregor, Rebecca Ferguson, Kyliegh Curran, Carl Lumbly Yapım: ABD