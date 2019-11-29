Hafta bitmeden
Ajanda da bu hafta.
- MERVE YILMAZ ORUÇ
Sizin eskiniz başkasının yenisi olsun
Emine Erdoğan Hanımefendi’nin himayelerinde 2005 yılında Üsküdar’da kurulan Toplumsal Gelişim Merkezi Eğitim ve Sosyal Dayanışma Derneği (TOGEM-DER), sıfır atık projesine destek sağlamak amacıyla 6-8 Aralık’ta Artsın Eksilmesin Dönüşüm Pazarı etkinliği düzenliyor. Sizin eskiniz başkasının yenisi olsun temasıyla mobilyadan kıyafete binlerce ürünün yenilenerek satışa sunulduğu etkinlikten elde edilen gelir ‘Sıfır Atık’ projesinin toplum genelinde yaygınlaştırılması ve ihtiyaç sahipleri için kullanılacak. Togem-Der’in Üsküdar’daki merkezinde kurulacak alışveriş alanında dernek tarafından yenilenen mobilyaların yanı sıra hayırseverler tarafından bağışlanan tablolar, kıyafetler, çantalar, ayakkabılar, aksesuarlar da satışa sunulacak. Çocuklar için oyuncakların da satılacağı etkinlik 3 gün boyunca 10.00-18.00 saatleri arasında dönüşüme destek vermek isteyenleri ağırlayacak.
Puduhepa ve Kız Kardeşleri iş başında
Kız çocuklarının, Anadolu topraklarından çıkmış kadınların başarı hikayelerinden ilham alarak, güçlerinin farkına varmalarını ve kendilerine güvenerek büyümelerini amaçlayan Puduhepa ve Kız Kardeşleri, bu sene de TOÇEV’le birlikte. Bu yıl, bilim insanı Dilhan Ege Eryurt’tan ilham alan Puduhepa ve Kız Kardeşleri, çocukların uzay bilimi konusunda başarılı olabileceklerine dair inançlarını sağlamlaştırmayı amaçlıyor.
Sanat ve Yaşamın İzinde
Zeytinburnu Belediyesi Mehmet Çebi Koleksiyonu’ndan özel bir seçki ile Selahattin Kara Retrospektifi düzenliyor. Farklı dönemlerinde değindiği peyzajları, İstanbul kompozisyonlarını, kent ve doğa görünümlerini empresyonist tarzda resmetmiş olduğu çalışmalarıyla adından söz ettiren Selahattin Kara’nın Retrospektifi Sanat ve Yaşamın İzinden başlığıyla Zeytinburnu Kazlıçeşme Sanat Galerisi’nde açıldı. Çalışmalarını, İstanbul’daki yaşamının her döneminde kendisini etkilemiş olan kent kompozisyonları üzerinden oluşturan Kara’nın sergisi 20 Ocak’a kadar açık olacak.
Ceren Gündoğdu’dan müzik ziyafeti
Dinleyenleri vedalar ve yarım kalanlar arasında bir yolculuğa çıkaran sözü ve müziği kendine ait şarkılarıyla melankolik ve romantik müziğin izini süren Ceren Gündoğdu, 6 Aralık Cuma günü Zorlu PSM touché’de sahnede olacak. Konser, 19.30’da başlayacak.
Bi’Parça Alaska Günleri
KidzMondo Kış Festivali ile çocuklar eğlenceye doyacak. Festival kapsamında gerçekleşecek Bi’ Parça Alaska Günleri’nde minikler buz ülkesine keyifli bir yolculuğa çıkacak, igloları ve kutup ayılarını keşfedecek. 13 Aralık’a kadar Alaska simgeleriyle donatılacak olan KidzMondo’da çocuklar; müziklerinden kıyafetlerine, danslarından ikramlarına kadar Alaska yaşamına tanıklık edecek. KidzMondo’nun minik ziyaretçileri, Alaska’ya özgü yaratıcılık atölyesi ve yüz boyama etkinliğine katılabilecek.
Şeyh Bedrettin Destanı
Nazım Hikmet Ran’ın, Simavne Kadısı Oğlu Şeyh Bedreddin Destanı isimli eserinden sahneye uyarlanan Şeyh Bedrettin Destanı, Yunus Emre Kültür Merkezi Turhan Tuzcu Salonu’nda sizlerle olacak. 1400’lü yıllarda yaşamış hak ve halk adamı Şeyh Bedrettin’i, şiirsel ve estetik bir dille seyirciye anlatan oyun, 3 Aralık Salı günü 19.30’da sahnelenecek.
VİZYONDAKİLER
MİDWAY
Midway, II. Dünya Savaşı sırasında Amerika Birleşik Devletleri ve Japonya İmparatorluğu arasında yapılan Midway Muharebesi’ni konu ediniyor. Filmde, savaşın seyrini değiştiren askerlerin kahramanlık hikayesine odaklanılıyor. Midway Muharebesi, 2. Dünya Savaşı için bir dönüm noktası kabul ediliyor. Liderlerin ve askerlerin, içgüdüleri ve cesaretleriyle verdikleri mücadele, Pasifik Cephesi’ndeki savaşın seyrinin değişmesine neden olur.
FİLMİN KÜNYESİ
Yönetmen: Roland Emmerich Senarist: Wes Tooke
Oyuncular: Patrick Wilson, Ed Skrein, Luke Evans, Woody Harrelson, Aaron Eckhart, Mandy Moore
Yapım: ABD
BİR ŞANS DAHA
Kate, Londra’da yaşayan genç bir kadındır. Hayatında birçok yanlış karar alan genç kadın, elf rolünü üstlendiği bir dükkanda çalışmaktadır. Tom adında bir adamın hiç beklenmedik bir zamanda Kate’in hayatına dahil olması, genç kadının dünyasının bambaşka bir hal almasına neden olur. Tom her ne kadar Kate’in sınırlarını zorlasa da onunla birlikte Londra’nın en güzel zamanlarında hayatı için yeni bir başlangıç yapmaya çalışır. Her ne kadar Tom ve Kate’in hayatında hiçbir şey yolunda gitmese de, kalplerinin sesini dinlemeleri zor olmayacaktır.
FİLMİN KÜNYESİ
Yönetmen: Paul Feig
Senarist: Emma Thompson, Bryony Kimmings, Greg Wise
Oyuncular: Emilia Clarke, Henry Golding, Michelle Yeoh, Emma Thompson
Yapım: İngiltere, ABD
DİLSİZ
Sami, küçük bir evde yaşayan yalnız bir adamdır. Geçimini duvar ressamlığı yaparak sağlayan Sami, bir gün babaannesinin vefat haberini alır. Genç adama babaannesinden bir sandık miras kalmıştır ve sandığın içi hat sanatıyla ilgili malzemelerle doludur. Sami kendisine kalan buı malzemelerden kurtulmayı planlarken, Selma ile tanışır ve hayatı bambaşka bir hâl alır. Selma, eskiden hat sanatıyla ilgilenmiştir. Sami genç kadının kendisini yönlendirmesi sayesinde hat sanatı ile ilgilenmeye başlar. Bu sırada eski kuşak, yetenekli ve zor bir hattat olan Eşref Efendi’den de destek alan Sami, bir süre sonra Selma ve Eşref Efendi arasında sıkışıp kalır. İçinde kaldığı durum, Sami’yi zorlu bir serüvenin içine sürükler.
FİLMİN KÜNYESİ
Yönetmen: Murat Pay
Senarist: Murat Pay, Selman Kılıçaslan
Oyuncular: Ozan Çelik, Mim Kemal Öke, Vildan Atasever, Emin Gürsoy
Yapım: Türkiye
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