Hafta bitmeden
Ajanda da bu hafta.
- MERVE YILMAZ ORUÇ
Bilgi üzerine: Düzenli Delilik
Farklı disiplinlerden çağdaş sanatçıların yer aldığı Düzenli Delilik adlı sergi Akbank Sanat’ta açılıyor. Küratörlüğünü Prof. Dr. Marcus Graf’ın üstlendiği sergi; bize sayısız ekran ve medya kanallarıyla ulaşan bilgi kavramını gözden geçiriyor. Entelektüel hegemonyayı sorgulayan, gerçeklikle baş etmenin alışılmadık yollarını değerlendiren sergi, bilmeme ve bilinmemenin ne anlama geldiğine kafa yoruyor. Sergiyi, 11 Ocak 2020’ye kadar ziyaret edebilirsiniz.
Türk sinemasının yeni filmleri Biz de Varız’da!
İstanbul Modern Sinema’nın Türk sinemasından en yeni filmleri bir araya getirdiği Biz de Varız! programı yönetmen ve oyuncuların katılımıyla 5 - 22 Aralık tarihleri arasında sinemaseverlerle buluşuyor. Seçkide yer alan, Burak Çevik’in Berlin’de görücüye çıkan Aidiyet ile Senegal’den Türkiye’ye göçen Amina’nın öyküsünü filme aktaran belgesel Amina, festivallerden sonra ilk kez izleyiciyle buluşuyor. Programda ayrıca; kentsel dönüşüm hikâyesi Saf, insanın doğayla ilişkisini rüya gibi akan bir anlatımla aktaran Nebula, Ömür Atay’ın televizyon kariyerinden sonra çektiği ilk uzun metrajı Kardeşler ve Köken Ergun’un Gelibolu Yarımadası’nda düzenlenen anma etkinliklerini incelediği belgeseli Şehitler gibi birçok film yer alıyor. Bu yıl kısa film seçkisi de seyirci ile buluşma imkanı bulacak.
Felsefe fırtınası Filozof Ahmed
Paris’in bir kenar mahallesinde yaşayan Arap göçmeni Ahmed, modern dünyanın tartışılan siyaset, özne, köken, çelişki gibi toplumsal ve felsefi kavramları farklı episodlarda eğlenceli bir dille tartışmaya açıyor. Ve modern Avrupa toplumunun kültür birikiminde yer alan bu evrensel değerler ile gündelik hayatta yaşananlar arasındaki çelişkileri göstererek felsefenin ne kadar yaşamın içinde olduğunu anlatır bize. Filozof Ahmet oyunu, bugün ve 14 Aralık Cumartesi 15.30’da; 10,11,12,13 Aralık’ta 18.00’da Üsküdar Stüdyo Sahne’de sergilenecek.
Anastasia Kobekina’dan resital
Le Figaro tarafından rakipsiz olarak nitelenen ve tüm otoritelerce çağımızın en parlak yeteneklerinden biri olarak kabul edilen Anastasia Kobekina ilk Türkiye konseri için Şerefiye Sarnıcı’na konuk oluyor. Viyolonsel sanatçısı Kobekina, bugün 16.30’da İstanbullulara oda müziği resitali sunacak.
Şiir Meclisi
Gazeteci, şair, yazar Özcan Ünlü, genç şairleri ağırlıyor. Henüz yolun başında olan genç şairlerin şiirde neler yapmak istedikleri, şiiri neden tercih ettiklerinin konuşulacağı program, şiir ve müzik dinletisiyle birlikte renkli bir havaya bürünüyor. Programın aralık ayı konuğu ise şair Eray Sarıçam oluyor. Şiir Meclisi, 11 Aralık Çarşamba günü Zal Mahmut Paşa Külliyesi’nde 20.00’da başlayacak.
Sahnede İlhan Şeşen
Sarılınca Sana, Ellerimde Çiçekler, Neler Oluyor Bize adlı şarkıları ile hafızalarda yer edinen sevilen sanatçı İlhan Şeşen, 13 Aralık Cuma günü Bağlarbaşı Kongre ve Kültür Merkezi’nde (Üsküdar) müzikseverler ile buluşuyor. Usta sanatçı, 20.00’da sahnede olacak.
Uluslararası Dostluk Kısa Film Festivali başlıyor
Uluslararası Dostluk Kısa Film Festivali, ‘Dostluk’ kavramını, güncel sanatların en etkili formlarından sinema yoluyla yeniden düşünmek ve hayatımızdaki yansımalarını çoğaltmak niyetiyle, bu yıl Aşık Veysel anısına, 13-15 Aralık tarihlerinde ikincisini gerçekleştirmek üzere yola çıktı. Bu yıl dünyanın 62 ülkesinden 750 film başvurusu ile yoğun ilgi gören festivalde, söyleşi, atölye, yarışma ve film gösterimleri olacak.
VİZYONDAKİLER
KADER POSTASI
Kader Postası, Zeynep adında bir kadının, çocukluktan başlayıp yetişkinliğe uzanan hayat hikayesini konu ediyor. Zeynep ile en yakın çocukluk arkadaşı Yusuf, birlikte büyüyen iki gençtir. Onların arasındaki arkadaşlık, ergenlik dönemine geldiklerinde yerini aşka bırakır. Ancak Yusuf’un kasabadan zamansız bir şekilde gidişi yollarının ayrılmasına neden olur. Zeynep’in yaşadığı bu acı, onun yetişkin bir kadına dönüşmesine neden olur. Yaşadığı acıyı kağıda dökmeye başlayan Zeynep, kaybettiği sevgiyi mahkumlara yazdığı mektuplarda aramaya başlar. Bu durum bir süre sonra Zeynep’i müebbet cezası alan bir mahkuma götürür.
FİLMİN KÜNYESİ
Yönetmen: Elif Akarsu Polat, Çiğdem Bozali
Senarist: Elif Akarsu Polat, Çiğdem Bozali
Oyuncular: Boncuk Yılmaz, Benian Dönmez, Şahin Ergüney, Görkem Yeltan, Tansel Öngel
Yapım: Türkiye
BALON PİLOTLARI
Balon Pilotları, pilot Amelia Wren ve bilim insanı James Glaisher’ın sıcak hava balonu ile keşif yapmaya çalıştıkları sırada hayatta kalmak için verdikleri mücadeleyi konu ediyor. Pilot Amelia Wren ve bilim insanı James Glaisher, 1862 yılında daha önce kimsenin yapmaya cesaret edemediği bir şeyi denemeye karar verir. Göklerin sırlarını keşfetmek isteyen ikili, sıcak hava balonu ile daha önce hiç çıkılmamış bir yüksekliğe çıkmaya çalışır. Gökyüzünde nefes kesici keşifler yapan Wren ve Glaisher, atmosferin en yüksek noktalarına ulaştıklarında hayatta kalmak için zorlu bir mücadele vermek zorunda kalır.
FİLMİN KÜNYESİ
Yönetmen: Tom Harper
Senarist: Jack Thorne
Oyuncular: Eddie Redmayne, Felicity Jones, Tom Courtenay, Tim McInnerny, Phoebe Fox, Vincent Perez
Yapım: İngiltere
KAHRAMAN BALIK
Kahraman Balık, büyük bir tehlike ile karşı karşıya olan mercan resifini kurtarmaya çalışan bir papağan balığının hikayesini konu ediyor. Kendi halinde bir papağan balığı olan Alex, hayatı boyunca süper kahraman olmanın hayalini kurar. Yaşadıkları mercan resifi büyük bir tehlike ile karşı karşıya kaldığında hayalini gerçekleştirecek fırsatı bulur. Mercan resifi yok olmadan önce harekete geçen Alex ve arkadaşları denizatı ve yılan balığı, evlerini kurtarmaya çalışırken kendilerini zorlu bir mücadelenin içinde bulur.
FİLMİN KÜNYESİ
Yönetmen: Sean Patrick O’Reilly
Senarist: Sean Patrick O’Reilly
Yapım: ABD
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