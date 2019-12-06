Hafta bitmeden

Uluslararası Dostluk Kısa Film Festivali başlıyor

Uluslararası Dostluk Kısa Film Festivali, ‘Dostluk’ kavramını, güncel sanatların en etkili formlarından sinema yoluyla yeniden düşünmek ve hayatımızdaki yansımalarını çoğaltmak niyetiyle, bu yıl Aşık Veysel anısına, 13-15 Aralık tarihlerinde ikincisini gerçekleştirmek üzere yola çıktı. Bu yıl dünyanın 62 ülkesinden 750 film başvurusu ile yoğun ilgi gören festivalde, söyleşi, atölye, yarışma ve film gösterimleri olacak.

VİZYONDAKİLER

KADER POSTASI

Kader Postası, Zeynep adında bir kadının, çocukluktan başlayıp yetişkinliğe uzanan hayat hikayesini konu ediyor. Zeynep ile en yakın çocukluk arkadaşı Yusuf, birlikte büyüyen iki gençtir. Onların arasındaki arkadaşlık, ergenlik dönemine geldiklerinde yerini aşka bırakır. Ancak Yusuf’un kasabadan zamansız bir şekilde gidişi yollarının ayrılmasına neden olur. Zeynep’in yaşadığı bu acı, onun yetişkin bir kadına dönüşmesine neden olur. Yaşadığı acıyı kağıda dökmeye başlayan Zeynep, kaybettiği sevgiyi mahkumlara yazdığı mektuplarda aramaya başlar. Bu durum bir süre sonra Zeynep’i müebbet cezası alan bir mahkuma götürür.