Hafta bitmeden

Jumanji: The Next Level

2017 yapımı Jumanji: Vahşi Orman’ın devamı olan Jumanji: The Next Level’ın başrolünü bir kez daha Dwayne Johnson üstleniyor. Her biri özel güçlere sahip avatarlara dönüşen dört arkadaşın mahsur kaldıkları Jumanji’nin devam halkasında ekip yeniden bir araya geliyor, ama bu kez oyunun kurallarının değiştiğini görüyorlar. Aralarından birini kurtarmak için Jumanji’ye geri dönmek zorunda kalan ekip Jumanji’ye geri döndüğünde hiçbir şeyin bekledikleri gibi olmadığını fark eder. Ekip, kurak çöllerde ve karlı dağlarda bulunup bilinmeyen ve henüz keşfedilmeyenlerin üstesinden gelmek zorunda kalacak.