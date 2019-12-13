Hafta bitmeden

Sahne, İrlandalı virtüöz Finghin Collins’in

İstanbul Resitalleri’nde 2019’un son konuğu İrlandalı virtüöz Finghin Collins oluyor. Uzak Doğu’dan Avrupa ve ABD’ye uzanan performansları ile klasik müzik dünyasında beğeni toplayan sanatçı, Sakıp Sabancı Müzesi the Seed’de 20 Aralık Cuma günü 20.00’da sahnede olacak.

İstanbul 22. Randevu’sunda Rusya ile buluşuyor

T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı destekleriyle Türkiye Sinema ve Audiovisuel Kültür Vakfı (TÜRSAK) tarafından gerçekleştirilen Randevu İstanbul Uluslararası Film Festivali, 22. kez sinemaseverlerle buluşuyor. Ülkelerarası kültürel ve sektörel paylaşım ve iş birliğini geliştirme amacıyla her yıl farklı bir ülke sinemasını İstanbul’da konuk eden Festivalin bu yılki odağında Rusya var. Festival bu yıl, hem Rus hem de Türk sinemasını tüm yönleriyle temsil eden filmleri Rus Uzun Metraj Kurmaca, Rus Kısa Metraj, Ulusal Uzun Metraj, Ulusal Uzun Metraj Animasyon ve Ulusal Kısa Metraj bölümleriyle İstanbullu sinemaseverlerin karşısına çıkıyor. Rus Sinema Sektörü Paneli ve Rus-Türk Sinema Sektörleri buluşması da Randevu İstanbul’un etkinlikleri arasında yer alıyor. Aynı zamanda yabancı yapımcıların Türkiye’de çekim yapmalarını teşvik edecek kanunun, “Film in Turkey” başlığı altındaki ilk buluşması niteliğindeki bu etkinliklerde Rus Yapımcılar Birliği’nden çok değerli isimler ağırlanacak.

Caz akşamı

Latin cazın önemli isimlerinden piyanist Omar Sosa, caz trompetçisi Paolo Fresu ile caz dünyasının yenilikçi ritim ustası olarak tanınan Hint perküsyonist Trilok Gurtu’nun aynı sahneyi paylaşacağı konser, dinleyicilerine unutulmaz bir deneyim yaşatacak. Konser, 17.30’da İş Kuleleri Salonu’nda 20.30’da başlayacak.

Aşçı ejderha dev çileğe kavuşacak mı?

Turta Girmemiş Orman’ın yamacındaki dağ, lezzetli dev çileklerle doludur. Sevimli aşçı Ejderha’nın dev çileği yemesi, orman sakinleri tarafından yasaklanmış. En sevdiği şeyden mahrum bırakılan sevimli Ejderha, çok huysuz ve mutsuzdur. Ormanın afacan devi Devcan da baba kucağından mahrum bırakıldığı için aynı derecede mutsuzdur. Bu yüzden arkadaşı Ejderha’ya yardımcı olmaya çalışır ancak Ejderha’ya konulan yasağın nedenini öğrenemez. Ta ki ormanda çıkan yangın gerçekleri ortaya çıkarana kadar. Bakalım sevimli aşçı Ejderha özlemini çektiği lezzete kavuşabilecek mi? Turta Girmemiş Orman, bugün ve yarın 13.00’da Zeytinburnu Sahnesi’nde olacak.