Hafta bitmeden

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Sahne, İrlandalı virtüöz Finghin Collins’in

İstanbul Resitalleri’nde 2019’un son konuğu İrlandalı virtüöz Finghin Collins oluyor. Uzak Doğu’dan Avrupa ve ABD’ye uzanan performansları ile klasik müzik dünyasında beğeni toplayan sanatçı, Sakıp Sabancı Müzesi the Seed’de 20 Aralık Cuma günü 20.00’da sahnede olacak.

İstanbul 22. Randevu’sunda Rusya ile buluşuyor

T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı destekleriyle Türkiye Sinema ve Audiovisuel Kültür Vakfı (TÜRSAK) tarafından gerçekleştirilen Randevu İstanbul Uluslararası Film Festivali, 22. kez sinemaseverlerle buluşuyor. Ülkelerarası kültürel ve sektörel paylaşım ve iş birliğini geliştirme amacıyla her yıl farklı bir ülke sinemasını İstanbul’da konuk eden Festivalin bu yılki odağında Rusya var. Festival bu yıl, hem Rus hem de Türk sinemasını tüm yönleriyle temsil eden filmleri Rus Uzun Metraj Kurmaca, Rus Kısa Metraj, Ulusal Uzun Metraj, Ulusal Uzun Metraj Animasyon ve Ulusal Kısa Metraj bölümleriyle İstanbullu sinemaseverlerin karşısına çıkıyor. Rus Sinema Sektörü Paneli ve Rus-Türk Sinema Sektörleri buluşması da Randevu İstanbul’un etkinlikleri arasında yer alıyor. Aynı zamanda yabancı yapımcıların Türkiye’de çekim yapmalarını teşvik edecek kanunun, “Film in Turkey” başlığı altındaki ilk buluşması niteliğindeki bu etkinliklerde Rus Yapımcılar Birliği’nden çok değerli isimler ağırlanacak.

Caz akşamı

Latin cazın önemli isimlerinden piyanist Omar Sosa, caz trompetçisi Paolo Fresu ile caz dünyasının yenilikçi ritim ustası olarak tanınan Hint perküsyonist Trilok Gurtu’nun aynı sahneyi paylaşacağı konser, dinleyicilerine unutulmaz bir deneyim yaşatacak. Konser, 17.30’da İş Kuleleri Salonu’nda 20.30’da başlayacak.

Aşçı ejderha dev çileğe kavuşacak mı?

Turta Girmemiş Orman’ın yamacındaki dağ, lezzetli dev çileklerle doludur. Sevimli aşçı Ejderha’nın dev çileği yemesi, orman sakinleri tarafından yasaklanmış. En sevdiği şeyden mahrum bırakılan sevimli Ejderha, çok huysuz ve mutsuzdur. Ormanın afacan devi Devcan da baba kucağından mahrum bırakıldığı için aynı derecede mutsuzdur. Bu yüzden arkadaşı Ejderha’ya yardımcı olmaya çalışır ancak Ejderha’ya konulan yasağın nedenini öğrenemez. Ta ki ormanda çıkan yangın gerçekleri ortaya çıkarana kadar. Bakalım sevimli aşçı Ejderha özlemini çektiği lezzete kavuşabilecek mi? Turta Girmemiş Orman, bugün ve yarın 13.00’da Zeytinburnu Sahnesi’nde olacak. 

İç Sesini Aç

Uluslararası bir şirkette üst düzey yöneticiliğin yanı sıra profesyonel koçluk yapan Sarp Ertekin, Türkiye’de yayımlanmış kişisel gelişim kitapları arasında önemli bir fark yaratarak roman türünde kaleme aldığı ilk kişisel gelişim kitabını okuyucuyla buluşturdu. Kadın veya erkek, her yaştan okuyucunun kendisinden bir şeyler bulacağı İç Sesini Aç adlı kitap, birçoğumuzun yaptığı gibi farklı nedenlerden dolayı hayatı sürekli erteleyen, istediği hayatı yaşayamayan bir karakterin iç sesiyle hikâyesini anlatıyor. Roman, hayatın her alanında birçok öneriyi sıkmadan akıcı bir dille anlatırken, gündelik hayatın içinde karşılaştığı sorunları kolaylıkla çözebilmek için kendini geliştirmek isteyen herkese ayna tutuyor. 

Emre Altuğ 20. sanat yılını kutluyor 

Türk müziğinin sevilen isimlerinden Emre Altuğ, sanat hayatındaki 20. yılını sürprizlerle dolu bir konserle kutlamaya hazırlanıyor. Altuğ, Kerki Solfej’in düzenlediği gecede Şef Özgür Sevinç ile Sinema Senfoni Orkestrası eşliğinde 16 Aralık Pazartesi 21.15’te TİM Show Center’da sahneye çıkacak. İlk albümü ‘İbret-i Alem’i piyasaya çıkarmasının üzerinden tam 20 yıl geçen  Altuğ, 20. sanat yılını birbirinden ünlü isimlerle birlikte sahnede kutlayacak.  

Çocuklar Göbeklitepe’yi tanıyacak

2018 yılında UNESCO’nun Dünya Kültür Mirası kalıcı listesine giren ve ‘tarihin başladığı yer olarak kabul edilen’ Göbeklitepe atölye çalışması bugün 12.30- 14.00 arasında deneyimli eğitmen Begüm Çalışkan ile Açık Diyalog İstanbul’da gerçekleştirilecek. Göbeklitepe Atölyesi’nde çocuklar, kültürel miraslarımızın dünyasında yolculuğa çıkarken, incelenen yapı ve eserler üzerine birlikte düşünecekler. Çocuklar bu atölyede, Göbeklitepe’nin tarihi ile ilgili bilgi edinirken bir yandan da buradan aldıkları ilhamla üç boyutlu çalışmalar yapacak.

VİZYONDAKİLER

Jumanji: The Next Level 

2017 yapımı Jumanji: Vahşi Orman’ın devamı olan Jumanji: The Next Level’ın başrolünü bir kez daha Dwayne Johnson üstleniyor. Her biri özel güçlere sahip avatarlara dönüşen dört arkadaşın mahsur kaldıkları Jumanji’nin devam halkasında ekip yeniden bir araya geliyor, ama bu kez oyunun kurallarının değiştiğini görüyorlar. Aralarından birini kurtarmak için Jumanji’ye geri dönmek zorunda kalan ekip Jumanji’ye geri döndüğünde hiçbir şeyin bekledikleri gibi olmadığını fark eder. Ekip, kurak çöllerde ve karlı dağlarda bulunup bilinmeyen ve henüz keşfedilmeyenlerin üstesinden gelmek zorunda kalacak. 

FİLMİN KÜNYESİ

Yönetmen: Jake Kasdan

Senarist: Jeff Pinkner, Jake Kasdan, Scott Rosenberg 

Oyuncular: Dwayne Johnson, Jack Black, Kevin Hart, Karen Gillan, Nick Jonas, Awkwafina

Yapım: ABD

Eşek Kral 

Eşek Kral, hayallerinin peşinden giden eşek Mangu’nun hikâyesini konu ediyor. Mangu, hayalperest bir eşektir. Kendini bulmak için çıktığı yolculukta türlü maceralara atılan Mangu, bu sefer kendisini hiç beklenmedik bir durumun içinde bulur. Kral Azad Nagar’ın yerine geçecek bir kral arayışı vardır ve en popüler aday Mangu’dur. Mangu’nun aday olmasını sağlayan bir tilki olan Bayan Fitna’dır ancak Mangu nasıl hain bir planın parçası olduğundan henüz haberdar değildir. Kral’ı tacından edip veliahtın başarısız olmasını isteyen Fitna, emellerine ulaşabilecek midir? 

FİLMİN KÜNYESİ

Yönetmen: Aziz Jindani 

Senarist: Aziz Jindani 

Yapım: Pakistan

Güzelliğin Portresi

Genç bir kadın olan Nisan, yıllarca babası ile görüşmemiştir. Ancak babası ile ilgili aldığı önemli bir haberin ardından, eşi ve kızı ile birlikte soluğu baba evinde alır. Yıllar önce kaçarak ayrıldığı köşke geri dönen Nisan, burada tuhaf durumlara şahit olur. Köşke gelmesi ile birlikte kaçıp kurtulduğunu düşündüğü geçmişi ile yüzleşmek zorunda kalan Nisan, bu sırada babası ile ilgili gizemi çözmeye çalışan polisin sorgulamasına maruz kalır. Kendisini köşeye sıkışmış hisseden Nisan, kendisi ve ailesini koruyabilmek için köşkte yaşanan gizemi çözmek zorundadır.

FİLMİN KÜNYESİ

Yönetmen: Umur Turagay 

Senarist: Onur Koralp, Pınar Bulut 

Oyuncular: Birkan Sokullu, Burçin Terzioğlu, Serkan Keskin, Melisa Şenolsun, Lara Tonka 

Yapım: Türkiye

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