Hafta bitmeden

Uzun İnce Bir Yolda Âşık Veysel

Âşıklık geleneğinin en son temsilcilerinden Âşık Veysel, “Uzun İnce Bir Yoldayım” başlıklı şiir dinletisiyle İş Sanat’ta anılacak. Mehmet Birkiye’nin sahneye uyarladığı dinletinin müzik yönetmenliğini Serdar Yalçın üstleniyor. Metin Belgin, Bülent Emin Yarar ve Hakan Gerçek’in hikâyeleri seslendireceği bu özel dinletide bağlama sanatçısı Cengiz Özkan da şiir ve türküyü buluşturduğu performansıyla İş Sanat’ta olacak. Program, 20 Ocak Pazartesi 20.30’da başlayacak.

Sevgimizi ellerimizle örüyoruz

Akbatı aralık ayı boyunca gönüllülerin ördüğü atkı ve bereleri ihtiyaç sahiplerine ulaştıran “Sevgimizle Örüyoruz” projesine destek veriyor. Akbatı, Türkiye’nin dört bir yanındaki ihtiyaç sahibi çocukların atkı ve bere ihtiyacını karşılanması için Güneş Umuttur Derneği ile iş birliği yapıyor. “Genç kızlardan ilham aldık” projesi kapsamında, 1-31 Aralık tarihleri arasında gönüllü katılımcılar tarafından örülecek atkı ve berelerin renkli hediye paketleri halinde yardıma muhtaç çocuklara ulaştırılmasına destek olacak.

Karsu sevenleriyle buluşuyor

Caz alanındaki besteleri ve coverları ile tanınan genç sanatçı ve piyanist Karsu, Akmerkez’de sevenleriyle buluşuyor. Ardı sıra aldığı ödüllerle son yıllarda Türkiye’nin adının dünyada duyulmasında rol oynayan genç müzisyen, özel bir performans ile 28 Aralık 20.30’da sahnede olacak. Konser, ücretsiz.

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