Hafta bitmeden

‘Salı Klasikleri’ başlıyor
Yapı Kredi bomontiada aralık ayı ile birlikte, bir yıl boyunca sürecek yeni bir klasik konser serisini hayata geçiriyor. Konserlerin ilki 24 Aralık Salı günü Türkiye’de oda müziğinin öne çıkan topluluklarından Semplice Quartet ile başlıyor. Semplice Quartet’in, Rembrandt’ın ünlü yağlıboya tablosundan esinlenen Claudius Civilis’in Komploları temalı konseri Yapı Kredi Bomontiada 4.Kat’ta gerçekleştirilecek. 2009 yılından bu yana başarılı konser performansları ile farklı bir topluluk olduğunu kanıtlayan Semplice Quartet, her biri alanında başarılı kemanda Murat Anıl Erginol ve Yaren Budak, viyolada Pınar Dinçer ile viyolonselde Burak Ayrancı’dan oluşuyor. Topluluk, 19.30’da sahnede olacak.
KidzMondo’da eğlence zamanı
Yeni yıl heyecanı herkesi olduğu gibi çocukların şehri KidzMondo’yu da sardı. Trump Alışveriş Merkezi’nde yer alan çocuk şehri KidzMondo’da çocukları gösteriler, şovlar, atölyeler, danslar, tiyatro oyunları bekliyor.. Jonglörler ve sihirbazlar KidzMondo’nun neşesine neşe katacak. Çocuklar yılın yorgunluğunu KidzMondo’da atacak, 2020’ye neşeli bir başlangıç yapacak. KidzMondo’da çocuklar 50’den fazla mesleği deneyimleyerek keşfediyor, hem eğleniyor hem öğreniyor. KidzMondo, pazartesi hariç haftanın her günü açık.
Saadet Hanım
Tenha bir banka şubesi, günün öğle saatleri. Emekli öğretmen Saadet Yurtlu parasını çekmek için bankaya gelir. Bugün oğlu Sermet’in doğum günüdür ve oğlu için sürpriz bir doğum günü kutlaması planlamaktadır. Ancak bankada yaşanacaklar Saadet Hanım’ın hem planlarını hem de hayatını altüst edecektir. Saadet Hanım oyunu, 26 Aralık Perşembe Sultangazi Hoca Ahmet Yesevi Kültür Merkezi’nde 19.30’da sahnelenecek.
Mehmet Akif’in şiirleri çizgilerde
Milli şairimiz Mehmet Akif Ersoy’un şiirlerinin çizgilerle anlatıldığı Mehmet Akif’in Çizgisi 2 adlı karikatür sergisi, Mehmet Akif Ersoy’un vefatının 83. yılında 27 Aralık Cuma günü 15.00’da Dr. Kadir Topbaş Kültür Sanat Merkezi’nde açılacak. Akabinde 16.00’da, İstiklal Marşı’nın yazarı milli şair Mehmet Akif Ersoy’un çocukluk yılları ile hayatından kesitlerin anlatıldığı “Akif” isimli belgesel gösterimi ve söyleşi gerçekleşecek.
Uzun İnce Bir Yolda Âşık Veysel
Âşıklık geleneğinin en son temsilcilerinden Âşık Veysel, “Uzun İnce Bir Yoldayım” başlıklı şiir dinletisiyle İş Sanat’ta anılacak. Mehmet Birkiye’nin sahneye uyarladığı dinletinin müzik yönetmenliğini Serdar Yalçın üstleniyor. Metin Belgin, Bülent Emin Yarar ve Hakan Gerçek’in hikâyeleri seslendireceği bu özel dinletide bağlama sanatçısı Cengiz Özkan da şiir ve türküyü buluşturduğu performansıyla İş Sanat’ta olacak. Program, 20 Ocak Pazartesi 20.30’da başlayacak.
Sevgimizi ellerimizle örüyoruz
Akbatı aralık ayı boyunca gönüllülerin ördüğü atkı ve bereleri ihtiyaç sahiplerine ulaştıran “Sevgimizle Örüyoruz” projesine destek veriyor. Akbatı, Türkiye’nin dört bir yanındaki ihtiyaç sahibi çocukların atkı ve bere ihtiyacını karşılanması için Güneş Umuttur Derneği ile iş birliği yapıyor. “Genç kızlardan ilham aldık” projesi kapsamında, 1-31 Aralık tarihleri arasında gönüllü katılımcılar tarafından örülecek atkı ve berelerin renkli hediye paketleri halinde yardıma muhtaç çocuklara ulaştırılmasına destek olacak.
Karsu sevenleriyle buluşuyor
Caz alanındaki besteleri ve coverları ile tanınan genç sanatçı ve piyanist Karsu, Akmerkez’de sevenleriyle buluşuyor. Ardı sıra aldığı ödüllerle son yıllarda Türkiye’nin adının dünyada duyulmasında rol oynayan genç müzisyen, özel bir performans ile 28 Aralık 20.30’da sahnede olacak. Konser, ücretsiz.
VİZYONDAKİLER
Şuursuz Aşk
Şuursuz Aşk, akıl hastanesinde geçen hüzünlü bir aşk hikâyesini konu ediyor. Doğuştan engelli olan Yusuf’un tek amacı, üniversitenin girişinde simit satıp annesine ekmek götürebilmek. Siyaset ile hiçbir ilgisi olmayan Yusuf, ihtilalin kaos ortamından nasibini alır. Yaşananların ardından genç adam gözünü, akıl ve ruh sağlığı rehabilitasyon merkezinde açar. Yusuf’un yolu burada, uzun zamandır hastanede kalan ve geçmişin izleriyle boğuşan Menekşe ile kesişir. Aynı hastanede iyileşmeye çalışan Yusuf ve Menekşe, birbirlerini tanıdıkça bihaber oldukları aşk duygusu ile tanışır. Bu durum onların yeniden doğumuna sebep olur.
FİLMİN KÜNYESİ
Yönetmen: Umut Ertek
Senarist: Umut Ertek
Oyuncular: İsmail Hacıoğlu, Ebru Şahin, Burcu Kara, Tuncer Salman, Ruhi Sarı, Seher Terzi
Yapım: Türkiye
Skandal
Skandal, ortaya çıkması ile büyük olay yaratan, Fox News’in kurucusu ve CEO’su olan Roger Ailesi’nde ortaya çıkan taciz skandalının perde arkasında yaşananları konu ediyor. 2016 yılında ilk olarak televizyon yorumcusu Gretchen Carlson, ardından Megyn Kelly ve daha birçok kadın, Roger Ailesi’nin tacizine maruz kaldığını açıklamıştı. Filmde, taciz olayının su yüzüne çıkması ile yaşananlar ve tacizde bulunan medya patronunun perde arkasındaki öyküsü gözler önüne seriliyor.
FİLMİN KÜNYESİ
Yönetmen: Jay Roach Senarist: Charles Randolph
Oyuncular: Charlize Theron, Nicole Kidman, Margot Robbie, Alice Eve, Connie Britton, John Lithgow
Yapım: ABD
Star Wars: Skywalker’ın Yükselişi
Kylo Ren, Büyük Lider Snoke’u öldürmesinin ardından İlk Düzen’in yeni Büyük Lider’i olmuştur. Acımasız yönetiminin altında galaksi yavaş yavaş umutsuzluğa kapılmaktadır. Luke Skywalker’ın Güç’le birleşmesinden sonra Rey, kendi içindeki gücü benimsemiş, onu geçmişte tutan bağlarını kesmeyi başarmıştır. Kylo Ren ve Rey’in arasındaki çatışma giderek artarken, İlk Düzen’de de içsel çalkantılar yaşanmaktadır. Güçte kalabilmek için giderek acımasızlaşan Kylo Ren, onu yenmek için sürekli çalışan Rey, tekrar ortaya çıkan Ren Şövalyeleri, Direniş’i büyütmeye çalışan Poe ve Fin, karanlığın ve aydınlığın savaşı galaksideki tüm dengeleri değiştirecektir.
FİLMİN KÜNYESİ
Yönetmen: J.J. Abrams Senarist: Chris Terrio, J.J. Abrams
Oyuncular: Daisy Ridley, Adam Driver, Oscar Isaac, John Boyega, Billy Dee Williams
Yapım: ABD