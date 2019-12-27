Hafta bitmeden

Türklerin 60 yıllık göç hikâyesi Oxford’da

DiasporaTürk işbirliğiyle küratörlüğünü İstanbul merkezli ALART’ın yaptığı, Türk diasporasının gurbet hikâyesini anlatan Memoirs in My Suitcase sergisi, Türk Hava Yolları’nın desteğiyle Oxford Üniversitesi Pitt Rivers Müzesi’nde açılıyor. Sergi, ziyaretçileri Türk işçilerin hem kişisel hem de ortak hikâyelerine düğüm atan eşyaları, anıları ve deneyimleri üzerinden bir yolculuğa çıkaracak. II. Dünya Savaşı’nın yaralarını sarmaya çalışan Federal Almanya, ihtiyaç duyduğu işgücü açığını misafir işçilerle kapatma kararı alır ve 1961’de Türkiye ile “Türk İşgücü Anlaşması” imzalanır.

Sirkeci’den başlayan göç dalgası, bugün tüm dünyada 6.5 milyon insanımızı içeren Türk diasporasının temellerini atar. Göç olgusunun her zamankinden daha fazla gündemde olduğu bugünlerde hem göçmen hem de ev sahibi olmayı tecrübe etmiş Türk diasporasının 60 yıllık gurbet tecrübesini işleyen sergi, 31 Mayıs 2020’ye kadar açık olacak.

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