Hafta bitmeden

Roberta Gambarini ile caz akşamı
Uluslararası caz festivallerinin en çok davet edilen isimlerinden biri olan Roberta Gambarini grubu ile birlikte, İstanbul’a geliyor. Piyanoda Jeb Patton, basgitarda John Lee ve davulda Vince Ector’un yer alacağı konser, bugün 20.00’da Cemal Reşit Rey Konser Salonu’nda gerçekleşecek. Roberta Gambarini Ouartet, müzikseverlere eğlenceli bir akşam yaşatacak.
Türklerin 60 yıllık göç hikâyesi Oxford’da
DiasporaTürk işbirliğiyle küratörlüğünü İstanbul merkezli ALART’ın yaptığı, Türk diasporasının gurbet hikâyesini anlatan Memoirs in My Suitcase sergisi, Türk Hava Yolları’nın desteğiyle Oxford Üniversitesi Pitt Rivers Müzesi’nde açılıyor. Sergi, ziyaretçileri Türk işçilerin hem kişisel hem de ortak hikâyelerine düğüm atan eşyaları, anıları ve deneyimleri üzerinden bir yolculuğa çıkaracak. II. Dünya Savaşı’nın yaralarını sarmaya çalışan Federal Almanya, ihtiyaç duyduğu işgücü açığını misafir işçilerle kapatma kararı alır ve 1961’de Türkiye ile “Türk İşgücü Anlaşması” imzalanır.
Sirkeci’den başlayan göç dalgası, bugün tüm dünyada 6.5 milyon insanımızı içeren Türk diasporasının temellerini atar. Göç olgusunun her zamankinden daha fazla gündemde olduğu bugünlerde hem göçmen hem de ev sahibi olmayı tecrübe etmiş Türk diasporasının 60 yıllık gurbet tecrübesini işleyen sergi, 31 Mayıs 2020’ye kadar açık olacak.
Kümes sakinlerinin maceraları
Kümeste yaşayan hayvanların dünyasına çocukların gözünden bakan oyun, kümes sakinlerinin maceralarını keyifli, eğlenceli ve eğitici bir dille anlatırken; çocuklara, birlik beraberlik içinde yaşama, arkadaşlık ve yardımseverlik gibi konular üzerine de önemli mesajlar veriyor. Bir Kümes Hikayesi, yarın 12.00 ve 15.00’da Gaziosmanpaşa Sahnesi’nde olacak.
Bir Peri Masalı Radyum Kızları
Birinci ve İkinci Dünya Savaşı arasında, ABD’de orduya radyumlu saatler üreten bir fabrikadaki radyum boyama işçisi kadınların hak arama mücadelesine tanıklık edeceksiniz. İstanbul Devlet Tiyatrosu’nun oyunu olan Bir Peri Masalı Radyum Kızları, bugün 20.00’da yarın ise 15.00’da Üsküdar Tekel Sahnesi’nde seyirci karşısında olacak.
Hakan Dedeler’den yeni albüm: Mahi
Hakan Dedeler ve Erdal Yapıcı’nın müzikal muhabbetlerinden yola çıkarak oluşturdukları Mâhi adlı albüm 8 eserden oluşuyor. Albümde Hakan Dedeler sesi ve tanburu ile yer alırken Erdal Yapıcı ise 10 telli oğur sazı ile kendine yer buluyor. Doğaçlama temelli bir albüm olan Mahi’de iki eser sözsüz ve doğaçlama olarak tanbur ve oğur sazının muhabbeti şeklinde icra edilirken, dört eser ise Anadolu türküleri konuk sanatçıların da katılımıyla yeniden gün yüzüne çıkarılıyor. Albüm kapağı ise değerli sanatçı Mehmet Güreli imzasını taşırken ismini ise biçimsel olarak kaligrafi sanatçısı Erhan Olcay yazmış.
Tenorların kapışması başlıyor
Başrollerini Atılgan Gümüş ile Cenk Bıyık’ın paylaştığı, konservatuvardan iki sınıf arkadaşının 20 yıl sonra sahne üzerindeki müzikal düellosuna tanıklık edeceğiniz Two Tenors, 30 Aralık’ta Trump Sahne’de 20.30’da başlayacak. Cenk, Atılgan’ın şarkıları yorumlamasını laubalice bulurken, Atılgan ise Cenk’in tarzının abartılı olduğunu söyler.Dakikalar ilerledikçe bu iki tenorun sahnedeki yetenek sergileme kavgası çığırından çıkar. Olay, öğrencilik yıllarına ve özel hayatlarına dek uzanan sataşmalarla müzikal bir hesaplaşmaya döner.
VİZYONDAKİLER
Barınak
Barınak, istila altındaki bir dünyada ailesini arayan bir adamın hikâyesini konu ediyor. Dünya yok olma tehlikesi karşı karşıyadır. Havadan bulaşan bir virüs, insanları etkisi altına alır. Genç bir idealist olan Ethan, değişen dünyada insanları kurtarmak için zorlu bir mücadeleye girişir. Ancak enfekte olmuş insanların peşine düştüğü bu gezegende, bir yandan da geride bıraktığı ailesini bulmaya çalışan Ethan, bu süreçte kendisini geçmişinin hayaletleri ile savaşırken bulur.
FİLMİN KÜNYESİ
Yönetmen: Terry Mariott
Senarist: Terry Mariott
Oyuncular: Reanna Cameron, Sean Millington, Ely Jackson, Donald Auger
Yapım: ABD
Küçük Joe
Alice, yeni türler geliştirmekle uğraşan bir şirkette çalışan bitki yetiştiricisidir. Alice’in ürettiği kırmızı bitki, sadece güzelliği ile değil aynı zamanda tedavi edici değeri ile de dikkat çeker. Alice, bitkiyi oğlu Joe’ya hediye verir. Ona “Little Joe” adını veren anne oğul, bitkilerin büyüdükçe verdikleri isim kadar zararsız olmadığını anlar. Bitkileri gözlem altında tutan Alice, bitkilerin tohumları saçıldıkça, insanlar üzerinde farklı etkiler oluşturduğunu düşünür. Alice, kendisini tuhaf bir oyunun içerisinde bulur.
FİLMİN KÜNYESİ
Yönetmen: Jessica Hausner
Senarist: Géraldine Bajard, Jessica Hausner
Oyuncular: Emily Beecham, Ben Whishaw, Kerry Fox, Kit Connor
Yapım: Avusturya, Birleşik Krallık, Almanya
Aslan Parçam
Okan Ege Ergüven’in yönettiği Aslan Parçam, kalbinden bir rahatsızlığı olan bir çocuk ile onun için tüm fedakarlıkları yapan ağabeyinin hikayesi ile beyaz perdede yer alacak. Ali, kalp rahatszılığı olan bir gençtir. Ali’nin iyileşebilmesi için ameliyat olması gerekmektedir. Zeki, kardeşinin iyi olabilmesi için her türlü fedakarlığı yapmaya hazırdır. İk kardeş, Antalya’da bulunan arsalarını satmak için İstanbul’dan yola çıkar. Ancak bu yolculukta başlarına beklenmedik olaylar gelecektir.
FİLMİN KÜNYESİ
Yönetmen: Okan Ege Ergüven
Senarist: Okan Ege Ergüven, Ergin Kılıkçıer
Oyuncular: Hacı Ali Konuk, Ergin Kılıkçıer, Eyüp Ergüven, Ayçe Abana, Zeki Ocak, Ayşegül Yalçıner, Erol Erarslan, Cihan Palabıyık, Rukiye Yenigül, Kahraman Sivri, Gökhan Tevek
Yapım: Türkiye