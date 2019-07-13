Hayatımızdan bir Yeşilçam geçti

Üzerinden ne kadar zaman geçerse geçsin, asla unutamayacağımız bazı insanlar vardır. Herkesin gördüğünde ya da aklına geldiğinde gülümsediği, hüzünlendiği, çocukluğunu hatırladığı ya da kendinden bir şeyler bulduğu… Gerçek hayatta belki de hiç görmeden, karşılaşmadan Yeşilçam filmlerinden aşina olduğumuz isimler de öyledir. Türkan Şoray, Hülya Koçyiğit, Kemal Sunal, Adile Naşit, Halit Akçatepe, Münir Özkul, Sadri Alışık, Ayhan Işık, Belgin Doruk.

Bu isimler belki aklımıza ilk gelenler, en bildiklerimiz. Ama daha nicesi var. Esas kızın can arkadaşı, esas oğlanın dert ortağı, nazlı kızı yoldan çıkaran, delikanlıdan sopa yiyen, hain kahkahasıyla yapacağı kötülüklerin işaretini veren. Yan karakter oynadıklarından diğerleri kadar bilinmezler. Kim mi onlar? Her rolüyle hafızalara kazınanlardan bir kaçını hatırlayalım mı?