Hayatımızdan bir Yeşilçam geçti
Kaç kuşağın hafızasında silinmez izler bırakan Yeşilçam’ın sevilen yüzleri birer birer ayrılıyor aramızdan. Türk filmleri eskisi gibi sık sık televizyonlarda gösterilmediğinden yeni nesil belli isimler dışında pek çoğunu tanımıyor bile. Geçtiğimiz günlerde hayata veda eden Enis Fosforoğlu da Türk sineması ve tiyatrosu için yıllarca emek veren isimlerden biriydi. Biz de bu vesileyle şu an aramızda olmayan, ama filmleriyle büyüdüğümüz Yeşilçam oyuncularını yâd etmek istedik.
- ALİ DEMİRTAŞ
Üzerinden ne kadar zaman geçerse geçsin, asla unutamayacağımız bazı insanlar vardır. Herkesin gördüğünde ya da aklına geldiğinde gülümsediği, hüzünlendiği, çocukluğunu hatırladığı ya da kendinden bir şeyler bulduğu… Gerçek hayatta belki de hiç görmeden, karşılaşmadan Yeşilçam filmlerinden aşina olduğumuz isimler de öyledir. Türkan Şoray, Hülya Koçyiğit, Kemal Sunal, Adile Naşit, Halit Akçatepe, Münir Özkul, Sadri Alışık, Ayhan Işık, Belgin Doruk.
Bu isimler belki aklımıza ilk gelenler, en bildiklerimiz. Ama daha nicesi var. Esas kızın can arkadaşı, esas oğlanın dert ortağı, nazlı kızı yoldan çıkaran, delikanlıdan sopa yiyen, hain kahkahasıyla yapacağı kötülüklerin işaretini veren. Yan karakter oynadıklarından diğerleri kadar bilinmezler. Kim mi onlar? Her rolüyle hafızalara kazınanlardan bir kaçını hatırlayalım mı?
Enis Fosforoğlu
1970-1976 yılları arasında Devlet Tiyatroları Genel Müdürlüğü’nde görev yaptı. Değişik tiyatro topluluklarında rol aldı. Kendi adına kurduğu tiyatro ile uzun yıllar birçok sanatçının yetişmesine katkıda bulundu. Senaryolar yazdı, yönetmenlik de yaptı. TRT FM ve Halk TV Radyo’da radyo programları sundu. 13 Haziran’da hayatını kaybetti.
Renan Fosforoğlu
Enis Fosforoğlu’nun babası Renan Fosforoğlu 1940’larda başlayan sanat yaşamını Sadri Tek, Raşit Rıza, Ses Opereti, Muammer Karaca, Azak tiyatrosu gibi çeşitli tiyatro ve operet topluluklarında sürdürdü. 1950 yılında Ateşten Gömlek filmiyle sinemaya yönelen Fosforoğlu, çoğunlukla doktor rollerine hayat verdi. 271 filmde rol alan Fosforoğlu, 1991’de aramızdan ayrıldı.
Erol Taş
Oynadığı kötü adam rolleriyle ünlenen Taş, aynı zamanda bir boksördü. En önemli rollerinden biri Metin Erksan’ın efsanevi filmi Susuz Yaz’da canlandırdığı “Osman” karakteri oldu. 600 kadar filmde oynadı ve 1998’de vefat etti.
Feridun Çölgeçen
Yeşilçam’ın temel figürlerindendi. Sanat hayatına tiyatroyla başladı, 400’den fazla filmde rol aldı. Hollywood’da ilk görünen Türk oyunculardandı. ABD’de 20 civarında filmde rol aldı. 1978’de vefat etti.
Hayati Hamzaoğlu
Daha çok kötü adam rolleriyle bilinir ama Yeşilçam’ın en başarılı karakter oyuncularından biridir. 200 kadar filmde oynadı. Oyunculuktan evvel kunduracılık gibi işler yaptı. Ölümünden bir sene önce 1999 Antalya Altın Portakal Film Festivali’nde Yaşam Boyu Onur Ödülü’nü aldı.
Kudret Karadağ
Türk sinemasının ‘kötü’ adamlarından Kudret Karadağ, aynı zamanda sazı elinde bir aşık ve halk ozanıydı. Sinema kariyeri 1954 yılında Bir Şoförün Hayatı filmiyle başlayan Karadağ, toplamda 341 yapımda rol aldı. 2004’te ise aramızdan ayrıldı.
Hüseyin Baradan
Onun için iyi kalpli kötü adam da diyebiliriz. Toplamda 467 filmden oynadı. Aynı zamanda gazetecilik ve foto muhabirliği de yaptı. Sinemada hem kötü adam hem de iyi dost oynayabilen ender isimlerdendi. 2004’te aramızdan ayrıldı.
Hüseyin Peyda
Çok ayırt edici bir göz rengine sahipti. Cüneyt Arkın’la birçok filmde oynadı. Yeşilçam’ın en önemli oyuncularından biriydi. Çoğu filmde kötü adamı oynadı. Hüseyin Örmen adıyla senaryolar yazdı, yönetmenlik de yaptı. 1990’da vefat etti.
Reha Yurdakul
1949 yılında sinemaya başlayan Yurdakul, oyunculuğunun yanı sıra yapımcılık, senaryo yazarlığı, prodüksiyon amirliği yaptı. 1979’da Umudumuz Şaban filminin senaryosunu yazdı. 1988’de film çekiminde vefat etti.
Güzin Özipek
1945 yılında Muammer Karaca Tiyatrosu’nda birden fazla operette rol alarak oyunculuğa başladı. 1952 yılında İstanbul Yıldızları filmiyle sinemaya girdi. Başarılı oyuncu 2000 yılında vefat etti.
Aliye Rona
Kendi gibi oyuncu olan Avni Dillgil’in kardeşi olan Aliye Dilligil Rona, Suriye doğumlu. Sayısız karakter canlandırdı, bilhassa sert Anadolu kadınlarını oynadı. Toplamda 204 filmde yer alan Rona, birçok ödül aldı ve 1996’da kaldığı huzurevinde vefat etti.
Ahmet Danyal Topatan
Ahmet Danyal Topatan’ın ilk filmi 1953 yılında çekilen Drakula İstanbul’da idi. Yüzlerce filmde karakter oyuncusu olarak oynadı. Karaoğlan serisindeki ‘Camoka’ karakteriyle geniş kitlelerce tanındı. Ermeni asıllı olan Bayri, 1975’de akciğer kanserinden vefat etti.
Turgut Özatay
1953 yılında bir sinemada film seyretmeye gittiğinde film arasında kendisini görüp beğenen yönetmen Refik Kemal Arduman‘ın teklifi ile ilk filmi Kahraman Denizciler’de oynayan Özatay, Türk sinemasında en çok film çeviren üçüncü kişi olarak bilinir. 497 filmde rol alan oyuncu 2002’de akciğer kanserinden hayatını kaybetti.
Kazım Kartal
Asıl adı Kâzım Dilcan olan Kazım Kartal, 1000’in üzerinde filmde oynadı. Göz önünde olmayan kahraman oyunculardandı. Yeşilçam’ın en bilindik “kötü adam” larından biriydi. 2003 yılında hayata veda etti.
Kenan Pars
Başarılı oyuncu Kenan Pars, Türk sinemasının belli bir dönemine damga vuran isimlerin başında geliyor. Birçok dizi ve filmde rol aldı. 1977 yılında yönetmenlik yapmaya başladı. 8 Mayıs 2015 tarihinde aramızdan ayrıldı.
Necdet Tosun
Birçok filmde, şişman güler yüzlü aşçı rolünü canlandırdığı sevecen tipiyle hepimizin gönlünü kazandı. Genellikle Türk sinemasının komedi filmlerinde rol aldı. 10 Mayıs 1975 tarihinde hayatını kaybetti.
Nubar Terziyan
1948’de, Efsuncu Baba filmiyle sinemaya başlayan Terziyan, hayatı boyunca 400 filmde rol aldı. Sevecen yüzüyle hatırladığımız Terziyan daima iyi karakterlere hayat verdi. 1994 yılında ise aramızdan ayrıldı.
İhsan Yüce
Oyuncu ve yazar olan İhsan Yüce, sinemaya Altın Yumru filmi ile adım attı. Kibar Feyzo, hem yazdığı hem de oynadığı bir filmdi. 60’a yakın senaryo kaleme aldı, 160’a yakın filmde rol aldı. 15 Mayıs 1991’de hayatını kaybetti.
Feridun Karakaya
Namı diğer Cilalı İbo, Yeşilçam’ın en tanınmış komedi oyuncularındandı. 1955-2004 arasında birçok filmde ve tiyatro eserinde yer aldı. Fransa tarafından ödüllendirildi, “yavyum” deyişi hiç unutulmadı. 2004 yılında vefat etti.
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