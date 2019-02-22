Hem profiterol yapıyor hem maraton koşuyor
Bahattin Boğaz, belki duymuşsunuzdur bu ismi; ya yaptığı ünlü profiterollerinden ya da bitmek tükenmek bilmeyen enerjisiyle koştuğu dünya maratonlarından… 72 yaşındaki Bahattin Boğaz 15 yaşından beri durmaksızın koşuyor. Ama derece için değil, kendisi için…
- ALİ DEMİRTAŞ
Ülkemizdeki ‘yaşlılık’ algısını ters yüz eden isimlerden biri Bahattin Boğaz. Rizeli, 72 yaşındaki Bahattin Amca bir maraton koşucusu. Aynı zamanda Nazar adını verdiği pastanesinde şahane profiteroller ve tatlılar yapıyor. Dünyanın birçok şehrinde maraton koşan Boğaz, geçen pazar 2 Mart maraton koşusu için Teksas Houston’a gitti. Önceki yıl aynı koşuda kendi yaş kategorisinde ikinci olan Bahattin Amcayla çocukları ve torunları da gurur duyuyor. Ben de hem leziz profiterollerini hem de spor hayatını konuşmak için kendisini Nazar Pastanesi’nde ziyaret ettim.
Bahattin Amca sporla nasıl tanıştığını şöyle anlatıyor: “13 yaşındaydım ve bu pastanede çırak olarak çalışıyordum. Abim de aynı pastanede ustaydı. O zamanlar Kurtuluş Spor Kulübü atletizmde çok ileriydi. Yöneticileri ara sıra pastaneye gelirdi. Abim bir gün onlara ‘Benim kardeşimi de kulübe kaydedebilir miyiz?’ dedi. Onlar da beni kulübe aldılar. İki yıl jimnastik takımında spor yaptım. Koşmayı çok seviyordum. Spor yaparken dahi koşuyordum. Bunu yöneticilerimiz fark etti ve bana ‘Atlet olmak ister misin?’ diye sordu. Ben de ‘İsterim’ dedi. 1960 yılında 15 yaşındayken lisanslı atlet olarak koşuya başladım. O günden beri koşuyorum. Bugün 72 yaşındayım ve sporu hiç bırakmadım.”
SPOR İNSANI MUHAFAZA EDİYOR
Bahattin Amca’ya göre spor insanın çevresini saran bir sur gibi ve bu sur insanı kötü alışkanlıklardan koruyor. Aynı zamanda çok büyük bir keyif. Bahattin Amca spordan hiçbir zaman para kazanmamış ama kazandığı şeyleri de paraya değişmiyor. “En önemlisi sağlığımı kazandım. İnanılmaz arkadaşlar ve çevre edindim. Bu sayede dünyayı gezdim. Spor olmasaydı ben ben olamazdım. Belki sigara içecektim, kötü alışkanlıklarım olacaktı. Fiziksel yapım şimdiki gibi olmayacaktı. Ama spor bütün yaşamımı etkisi altına aldı.” diyen Bahattin Amca pek çok kez Atina, Roma, Milano, Lizbon, Barselona, Rotterdam, Prag, Lüksemburg, New York, Las Vegas, Huston maratonlarında koşmuş. Almanya’da ise Berlin’de 23 kez olmak üzere toplam 29 kez koşmuş. Berlin Maratonu onun için çok önemliymiş. Maraton yöneticileri sadece Bahattin Amca’ya özel bir göğüs numarası bile vermiş. Türkiye’de sadece 1993, 95 ve 96 yıllarında koşmuş. Çünkü Berlin Maratonu’nun tarihleri İstanbul Maratonu’nun tarihlerine yakınmış ve o ara süreçte fiziksel açıdan dinlenmesi gerekiyormuş.
PROFİTEROL BENİM İŞİM
Başta söylediğim gibi Bahattin Amca’nın aynı zamanda bir tatlı dükkânı var. Burada başta nefis profiteroller olmak üzere lezzetli tatlılar satıyor. İmalatı da kendisine ait. Burası bir aile işletmesi çocukları ve torunlarıyla birlikte çalışıyor. Peki spor ile tatlı nasıl yan yana geliyor? Bahattin Amca şöyle diyor: “Spor hobim, profiterol yapmaksa mesleğim. Sporda olduğu kadar işimde de başarılı olmak için her şeyi yapıyorum. İşimde de son derece titiz bir adamım. En ufak bir eksikliği asla kabul etmem.” Profiterol konusunda nasıl bu kadar başarılı olabildiğini soruyorum kendisine. Şöyle yanıt veriyor: En önemlisi kullandığım malzeme. Tamamen doğal. Çikolatası Belçika’dan süt ise Türkiye’nin en kalitelisi.” Profiterollerinin müşterisi çok. Ünlüsü de siyasi de var üstelik.
Bahattin Boğaz fotoğrafta 1964 yılında Kulüplerarası Koşu Yarışması’nda aldıkları birincilik kupasını elinde tutuyor.
KOŞMAK BENİ DÜNYA İNSANI YAPTI
Bahattin Amca’ya göre spor insanların aile yapısına da huzur ve mutluluk getiriyor. “Ben sigara içen veya kötü alışkanlıkları olan biri olsam ailemle ne kadar şey paylaşabilirim ki? Bir şey veremem onlara.” diyen Bahattin Amca, Avrupa’nın neredeyse tamamını Amerika’nın da çoğunu gezmiş ve gezdiği yerlerden, oraların insanlarından çok şey öğrenmiş. “Bir dünya insanı oldum. Çok mutluyum. Bana milyonlar versinler, dünyada gezdiğim yerlere, yaşadığım güzelliklere, anılarıma değişmem. Bin defa koşsam yine doymam.” diyen Boğaz, “Yine dünyaya gelsem atlet olurdum. ” diyen Bahattin Amca 1998 yılında New York maratonunda koşarken yaşadığı bir ânı şöyle anlatıyor: “5. Cadde’den geçiyordum. Orada seyirciler de vardı. Elimi havaya kaldırarak ve bağırarak, ‘Allah’ım sana şükürler olsun bana hem bu imkânı hem de bu gücü verdiğin için’ dedim.” Herkese spor yapmayı öneren Bahattin Amca sporun da yemek içmek kadar önemli olduğunu ve diyetisyene gitmek yerine spor yapmanın daha mantıklı olduğunu söylüyor.
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