Hem profiterol yapıyor hem maraton koşuyor

Ülkemizdeki ‘yaşlılık’ algısını ters yüz eden isimlerden biri Bahattin Boğaz. Rizeli, 72 yaşındaki Bahattin Amca bir maraton koşucusu. Aynı zamanda Nazar adını verdiği pastanesinde şahane profiteroller ve tatlılar yapıyor. Dünyanın birçok şehrinde maraton koşan Boğaz, geçen pazar 2 Mart maraton koşusu için Teksas Houston’a gitti. Önceki yıl aynı koşuda kendi yaş kategorisinde ikinci olan Bahattin Amcayla çocukları ve torunları da gurur duyuyor. Ben de hem leziz profiterollerini hem de spor hayatını konuşmak için kendisini Nazar Pastanesi’nde ziyaret ettim.

Bahattin Amca sporla nasıl tanıştığını şöyle anlatıyor: “13 yaşındaydım ve bu pastanede çırak olarak çalışıyordum. Abim de aynı pastanede ustaydı. O zamanlar Kurtuluş Spor Kulübü atletizmde çok ileriydi. Yöneticileri ara sıra pastaneye gelirdi. Abim bir gün onlara ‘Benim kardeşimi de kulübe kaydedebilir miyiz?’ dedi. Onlar da beni kulübe aldılar. İki yıl jimnastik takımında spor yaptım. Koşmayı çok seviyordum. Spor yaparken dahi koşuyordum. Bunu yöneticilerimiz fark etti ve bana ‘Atlet olmak ister misin?’ diye sordu. Ben de ‘İsterim’ dedi. 1960 yılında 15 yaşındayken lisanslı atlet olarak koşuya başladım. O günden beri koşuyorum. Bugün 72 yaşındayım ve sporu hiç bırakmadım.”

SPOR İNSANI MUHAFAZA EDİYOR

Bahattin Amca’ya göre spor insanın çevresini saran bir sur gibi ve bu sur insanı kötü alışkanlıklardan koruyor. Aynı zamanda çok büyük bir keyif. Bahattin Amca spordan hiçbir zaman para kazanmamış ama kazandığı şeyleri de paraya değişmiyor. “En önemlisi sağlığımı kazandım. İnanılmaz arkadaşlar ve çevre edindim. Bu sayede dünyayı gezdim. Spor olmasaydı ben ben olamazdım. Belki sigara içecektim, kötü alışkanlıklarım olacaktı. Fiziksel yapım şimdiki gibi olmayacaktı. Ama spor bütün yaşamımı etkisi altına aldı.” diyen Bahattin Amca pek çok kez Atina, Roma, Milano, Lizbon, Barselona, Rotterdam, Prag, Lüksemburg, New York, Las Vegas, Huston maratonlarında koşmuş. Almanya’da ise Berlin’de 23 kez olmak üzere toplam 29 kez koşmuş. Berlin Maratonu onun için çok önemliymiş. Maraton yöneticileri sadece Bahattin Amca’ya özel bir göğüs numarası bile vermiş. Türkiye’de sadece 1993, 95 ve 96 yıllarında koşmuş. Çünkü Berlin Maratonu’nun tarihleri İstanbul Maratonu’nun tarihlerine yakınmış ve o ara süreçte fiziksel açıdan dinlenmesi gerekiyormuş.

PROFİTEROL BENİM İŞİM