Her geçen gün şişmanlıyoruz

Dünya ile paralel olarak ülkemizde de obezite oranları her geçen gün artarak devam ediyor. Geçen yıl yapılan bir araştırma, dünya çapında 700 milyondan fazla çocuk ve yetişkinin obez olduğunu gösteriyor. Dünya Sağlık Örgütü tarafından halk sağlığı sorunu olarak görülen obezite, en basit anlamıyla vücutta fazla miktarda yağ depolanması olarak tarif edilmekte. Obezite ile mücadele de en önemli nokta insanların obezite konusunda bilinçlendirilmesi olarak görülüyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın açıkladığı “İkinci 100 Günlük Eylem Planı” çerçevesinde, obezite ile mücadele kapsamında 30 tane obezite merkezi açılacağı duyuruldu. Dünya çapında da obeziteye çözüm aranmakta. Wisconsin-Madison Üniversitesi’ndeki mühendisler tarafından obeziteye çare olacak yeni bir cihaz geliştirildi. Beyinle mideyi birbirine bağlayan bu cihaz ile çok az bir şeyler yedikten sonra bile midenin dolu olduğu algısı beyne gidiyor. Obezitenin önüne geçmek için gıda sektöründe de bazı düzenleyici kanunların olması gerektiğini söyleyen Obezite ve Metabolik Cerrahi Uzmanı Prof. Dr. Halil Coşkun, “Bundan 30-40 yıl önce daha çok açlıkla mücadele üzerine çalışmalar yapılırken bugün dünyada obezite gibi büyük bir sorunla karşı karşıya kalmış durumdayız. Maalesef dünyadaki obezite oranları açlıkla mücadele eden Afrika ülkelerinden çok daha yüksek seviyelere gelmiştir. Obezite çağımızın en büyük sorunu ve tüm tedbirlere rağmen artmaya devam etmekte.” şeklinde konuşuyor.

Avrupa’da obezite konusunda ilk sıralarda olduğumuzu vurgulayan Prof. Dr. Halil Coşkun ile obeziteye neden olan birçok etkeni ve tedavi yöntemlerini konuştuk.

KAPİTALİST SİSTEM İNSANLARI OBEZ YAPIYOR

Her kilolu obez değildir. Obez olduğunuzu Vücut Kitle İndeksi’nin (VKİ) ölçülmesi ile öğrenebilirsiniz. Kişinin ağırlığı kilogram cinsinden boyunun metre cinsinden karesine bölündüğünde bir değer ortaya çıkıyor. Bu değerin karşılığı 18-25 kg/m2 arasında olduğunda normal kilolu, 25-30 kg/m2 arasında olduğunda fazla kilolu, 30 kg/m2’nin üzerinde ise obezitesiniz demektir. Obeziteye neden olan birçok etken var. Ailevi yatkınlığın obezitenin nedenlerinden biri olduğunu belirten Prof. Coşkun, “Anne ve baba kilolu ya da obez konumunda ise çocukların obez olma ihtimali yüzde 80’dir. Obeziteyi çevresel faktörlerde çok fazla etkiliyor. Çok yüksek kalorili gıdalara maruz kalıyoruz. Bununla birlikte hareketsizlikte en önemli sıkıntılardan bir tanesi. Teknoloji ile birlikte oturduğumuz yerden iş yapar noktaya geldik. Bu da insanları eve bağımlı hale getirdi. Psikolojik faktörleri de unutmamak gerekir. Çok üzüldüğümüzde ya da sevindiğimizde daha çok yemek yeme özelikle çok kalorili tatlı gruplarını tüketme alışkanlığımız var.” diyor ve ekliyor: “Obeziteyi artıran en önemli sebeplerden bir tanesi de kapitalizmin getirmiş olduğu yaşam şekli. Kapitalizm bireyleri her alanda daha hızlı iş yapmaya sevk ediyor. Hızlı yemek yeme zorunluluğu da insanları fastfood ürünlerine yönlendiriyor.”

Obezite, her yaş ve cinsiyet grubunda görülür. Eskiden daha çok erişkinlerde ortaya çıkan bir problem olmasına rağmen bugün çocukluk obezitesinin gündemde olduğunu dile getiren Coşkun sözlerini şöyle sürdürüyor: “Çocukluktan ve erişkinliğe geçiş dönemi dediğimiz adolesan döneminde fazla kalorili gıdaların tüketilmesi obezite sebebiyet veriyor. 60 yaşın üzerindeki obezite oranı da azımsanamayacak düzeyde. Ama en çok 20-45 yaş arasında yüksek oranda görülüyor. Obezitenin en çok görüldüğü ülke kapitalizmin ve teknolojinin en üst düzeyde bulunduğu ABD’de. Ama Avrupa düzeyine bakıldığında Türkiye de en yüksek kilolu ülkelerden bir tanesi.Türkiye’deki vücut kitle indeksi 30 kg/m2’nin üzerinde bulunan kişi oranı yaklaşık yüzde 30-33’tür. Yani üçte bir oranında ülkemizde obezite oranları söz konusu. Pek bizim gündemimize gelmeyen Suudi Arabistan, Katar, Birleşik Arap Emirlikleri, hatta Suriye, Irak, Mısır ve Libya gibi ülkelerde de yüksek oranda obezite olduğunu biliyoruz.”

DR. DİYETİSYEN NAZLI ACAR