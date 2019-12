'Her ülke kendi kahramanını oluşturmalı' “Dünyada yaygın çizgi film karakterleri var. Ancak her ülke kendi kahramanını yaratmalı. Bu bir nevi kimlik göstergesidir. Köklerimizi bilmemiz ve bunlara sahip çıkmamız lâzım. Çocuklarımız, diğer ülkelerin kahramanlarını kendi kahramanları olarak kabul ediyor. Bu her ulusun kimliğine zarar verecek bir durum.” diyen Daegu Sanat Üniversitesi Animasyon Bölümü’nden Prof. Dr. Namkook Lee, ulusların kendi hikâyelerine ihtiyaçları olduğunu vurguluyor.