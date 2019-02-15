'Hukuk dediğin hayvanlara da lâzım'

ÖLÜ HAYVANA DAHİ SAYGI DUYULMALIDIR

Prof. Hatemi Kur-an’ı Kerim’den örnekler verdiği açıklamalarına şöyle devam etti: “Neml Suresi’nde şöyle denilmektedir: Ey karıncalar yuvalarınıza girin. Çünkü Süleyman’ın ordusu sefere çıkacak. Bilmeden sizi ezmesinler. Yani hukuk devletinde bilerek karınca ezilmez. Karıncanın da hakkına riayet edilir. Günümüzde karıncaların yuvalarına dökülen zehirler haramdır.” Prof. Hatemi hayvanlara karşı yapılan yanlış davranışları hatırlatarak bunların İslam Hukuku’nda men edildiğini, bu durumun dini rivayetlerle de teyit edildiğini kaydetti:

- Hayvanlara aşırı yük yüklemek haramdır.

- Hayvanların vücuduna damga vurulması ve diğer hayvanlardan farklı bir görünüme neden olacak şeyler yapılması haramdır.

- Canlı hayvanlar üzerinde deneyin de kesinlikle yasak olması gerekir.

- Hayvanların yaşlılıklarında yılkı atı gibi terk edilmemesi gerekir. Onlara da emeklilik hakkı verilmelidir.

- Deniz avı helaldir fakat dinamit veya olta ile değil. Geniş delikli ağlarla ağ atarak tutulmalıdır. Bu süreçte hayvana eziyet edilmemelidir.

- Deniz ürünlerinin canlı canlı pişirilmesi gibi hayvana yönelik işkence yasak olmalıdır. Ayrıca karides, ıstakoz gibi hayvancıkların avlanması helal değildir. Vahşettir, cinayettir.

- Kara avı helal değildir ancak zaruret durumunda helaldir.

- Avcılık meslek ya da hobi olmamalıdır. Zevk için hayvan öldürmek ahlaka uygun değildir. Avcılık yasak olmalıdır.

- Havada uçan kuşların avlanması da kesinlikle yasak olmalıdır.

- Ölü hayvana dahi saygı duyulması gerekir.

- Eti yenecek hayvanların acı çektirilmeden ve kan kokusu almadan kesilmesi gerekmektedir. Hayvana zulüm edilen etten hayır gelmez.

- Hayvanlar üreme ve üretme kabiliyetinden kesilmedikçe kesilmemelidir. Ayrıca malmış gibi tıkış tıkış ortamlarda tutulmalıdır.

- Domuz neden yasaktır? Çünkü Allah domuzu etinden yararlanmak için yaratmamıştır. Domuz tabiatta temizlik memuru olarak yaratılmıştır. Organik kalıntıları yiyip ortadan kaldırsın diye. Eti yenmek için yaratılmamıştır diye ondan nefret mi etmeliyiz? O da Allah’ın kulu. Etini yemiyoruz ama Allah’ın temizlik memuruna saygı göstermemiz nefret duymamamız lazım.

- Hayvanlar çiftlikte geniş alanda serbest dolaşım halinde olmalıdır. Ve son derece saygıyla yaşantısını sürdürebilmelidir.

- Hayvanlar arası ve hayvan-insan arası dövüş etkinlikleri spor veya eğlence değildir, kesinlikle yasaklanmalıdır. Horoz dövüşü ve deve güreşi kesinlikle yasaklanmalıdır.