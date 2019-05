İçinden dünya geçen Kapalıçarşı...

Şeref Öztürk 65 yıldır Kapalıçarşı’da esnaf olarak çalışıyor.

FATİH KURTULMUŞ: KAPALIÇARŞININ FARKI HÂLÂ YAŞIYOR OLMASI

Kapalıçarşı Yönetim Kurulu Başkanı Fatih Kurtulmuş İstanbul’un gözbebeği olan tarihi mekanla ilgili şunları söyleyor: “Kapalıçarşı’nın dünya üzerindeki benzerlerinden farkı hâlâ yaşıyor olması. Benzerleri şu an müze konumunda. Kapalıçarşı’mızda ticaret, kültür ve sanat hayatı devam ediyor. Uzun yıllar da devam edecek. Sloganımız “içinden dünya geçiyor.” Hem ecdadımızdan miras kalan bir tarihi eser hem de yaşayan bir merkez. Kapalıçarşı; yapıldığı günden itibaren, hizmet verdiği ilk zamanlarda da ticaret hayatının merkezi olması yanı sıra, kültür ve sanat merkezi de olmuştur. Yönetim Kurulumuz göreve geldiğinden beri daha büyük organizasyonlara ev sahipliği yapmaktadır. Her sene olduğu gibi bu sene de İKSV konserleri olacaktı. Fakat bu seneki konser programı seçime denk geldiği için gerçekleşmiyor. Önümüzdeki yıllarda bu etkinlikler çoğalarak devam edecek. Kapalıçarşı’nın kapıları kültür ve sanata her zaman açık. Burada film çekimlerine uygun şartlar oluşturulduğu sürece müsaade ediliyor. Ancak bombalı, silahlı çatışmaların olduğu sahnelere izin vermiyoruz. En önemli unsurlardan biri de esnafımızın ticaret hayatının aksamaması. Kapalıçarşı yangın dahil her türlü afet için hazır. Olası bir deprem ve yangın sırasında alacağımız önlemler konusunda herhangi bir paniğe sebep olmadan içerisinin boşaltılması için AFAD kapsamlı bir kaçış planı hazırlıyor. 558 yaşında olan tarihi bir yerin bu gibi afetlerden minimum hasarla çıkması için yapılması gereken her şeyi yapıyoruz.”