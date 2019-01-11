İğne oyalı takılar dünyanın boynunda

Her Türk kadını bir yanıyla sanatçıdır. Zamane hanımları biraz uzaklaşsa da kadınlarımızın pek çoğu adeta birer sanat eserine dönüştürdükleri dantel ve oyalar ile süsler evlerini. Danteller içinde en gözalıcı ve maharet isteyeni ise iğne oyası. Türklere özgü el bir sanat olan iğne oyası, iğnenin çekilmesiyle meydana gelen düğümlerin ya da ilmiklerin üst üste tutturulması ile oluşuyor. İğne oyaları; düz renkli veya basma yemenilerin, mendillerin, gömleklerin önlerine, yaka ve kollarına renkli ipek, pamuklu ve naylon ipekle, iğne ile yapılan çok zarif bir dantel türü. El emeği ve göz nuru bu oyalar onu dokuyan kadınların duygularını ve sanatsal bakışını da yansıtıyor. Geçmiş dönemlerde gelin hamile olduğunu al renkli güllü oyalarla, bahtsızlığını kahverengi oyalarla anlatırmış. Bugün iğne oyaları sadece çarşaf, havlu, eşarp kenarlarında değil birer aksesuar ve takı olarak da karşımıza çıkıyor. İğne oyası yapmayı ninesinden öğrenen Fatma Aydın, Kapadokya’daki kadınların boncuk oyası ile el işleri yapıp sattığını görünce kendisi de iğne oyası ile bir şeyler yapmaya karar veriyor. Damadı ve kızının da desteğini alan Fatma Teyze, iğne oyası ile yaptığı kolye, bileklik, yüzük ve farklı aksesuarları hem yurt içinde hem de yurt dışında satıyor.

GELENEKSELE YENİ YORUM

Yaklaşık yarım asırdır iğne oyası yapan Fatma Teyze, okula gidememiş. Ama dikiş nakış kursunda ve evde babaannesinden öğrenmiş iğne oyasını. Köyde doğup büyüyen Fatma Teyze o dönemde çeyizlerin iğne oyası ile hazırlandığını ve ailede herkesin bu danteli yapmayı bildiğini anlatıyor. “Çarşaflarımızı, namaz örtülerimizi iğne oyası ile yapardık. Hatta ipleri de kendimiz ipek kozasından çıkarıp tavalarda ılık su içinde hazırlardık. İstediğimiz renge ipi boyar oyaları işlerdik.” diyen Fatma Teyze, iğne oyasındaki marifetlerini bugünlerde takı yapmada kullanıyor. Damadı Cihan Küsmez’in yardımıyla yaptığı ürünleri hem Türkiye hem de dünya geneleninde satmaya başlayan Fatma Teyze, ev hanımlarına da gelir kapısı sağlıyor. Tabi bu ürünleri ortaya çıkarmak hiç kolay değil. Bazı takıların yapımı 2-3 gün bazılarının ise 10-15 gün sürüyor. Gördüğü her şeyin modelini çıkartabilen Fatma Teyze, “Boş durmayı sevmiyorum. İğne oyası yaparken hafızam yenilenmiş oluyor” diyor.

İŞTEN ÖTE BİR SANAT

Fatma Teyze’nin damadı Cihan Küsmez aslında yazılımcı. Ama kayınvalidesinin isteğini kırmayarak onun ürünlerini satmak için önce Instagram hesabı daha sonra da web sayfası açmış. Zamanla artan ilgi ve gelen talepler üzerine de Bahar Oya adlı firmalarını kurmuşlar. “Instagram hesabımız kısa sürede 18 bin civarı bir takipçi sayısına ulaştı. Yurtiçi ile yurtdışına satışlarımız başladı.” diyen Küsmez, iğne oyası ile yapılacakların sınırı olmadığını söylüyor. Kolye, küpe, bileklik, yüzük, broş, gözlük ipi gibi ürünler yaptıklarını söyleyen Küsmez, son zamanlarda fular yapımına da başladıklarını anlatıyor. Bu işi yapan bayanların çok maharetli olduğunu söyleyen Küsmez, bunun işten öte bir sanat olduğunu da sözlerine ekliyor.