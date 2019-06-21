Ihlamur ormanlarında hasat zamanı

Karacabey’in Yeniköy beldesinde bulunan ıhlamur ormanlarında yaklaşık 1 ay sürecek olan ıhlamur hasadı başladı. Sadece bölge halkının kontrollü ve belgeli bir şekilde gerçekleştirdiği ıhlamur toplama işi geçtiğimiz günlerde başladı.

Birçok derde deva olduğu söylenen ve kış aylarının vazgeçilmez içeceği ıhlamur, Karacabey Yeniköy halkına önemli bir gelir sağlıyor. Geçen yıl kilosunun 60-70 TL’den satıldığı ıhlamurun bu sene 70-80 liradan alıcı bulması bekleniyor.

EN ÖNEMLİ IHLAMUR ORMANLARI KARACABEY'DE

Karacabey Belediye Başkanı Ali Özkan, Türkiye’nin en önemli ıhlamur ormanlarının Karacabey’de bulunduğunu vurgulayarak, “Dünyanın sayılı ıhlamur ormanlarında hasat başladı. Güzellikler şehri olarak nitelendirdiğimiz Karacabey’imizde birçok doğal güzelliğimiz var. Bunlardan en önemlilerinden bir tanesi de ıhlamur ormanları. Karacabey ıhlamur ormanları dünyaca meşhur. Türkiye’nin en büyük ıhlamur ormanlarıdır. Buradan hasat edilen ürünler çok kaliteli bir şekilde pazarlarda alıcı bulabilmektedirler. Longoz, defne ormanlarımız var. Aromatik bitkiler noktasında da burada ciddi çalışmalarımız var. Şu anda ıhlamur hasadı başlamış vaziyette. Bunun yöre halkına hayırlı olmasını Allah’tan niyaz ediyorum.” dedi.

IHLAMUR BÖLGE HALKININ GELİR KAYNAĞI

Özkan, “Karacabey’deki ormanlarda faaliyetlerimiz Orman İşletme Şefliği çerçevesinde yürütülüyordu. Orman köylülerimizin talebi üzerine bir Orman Müdürlüğü kurulması noktasında taleplerimiz oldu. AK Parti İlçe Başkanı Ertem İşcan ve Bursa Milletvekilimiz Mustafa Esgin’le birlikte bu noktada gayret gösterdik. Tarım ve Orman Bakanımız Bekir Pakdemirli’ye ve Milletvekilimiz Dr. Mustafa Esgin’e bu noktadaki desteklerinden dolayı teşekkür ediyoruz. Mustafa Esgin ile yaptığımız telefon görüşmesine bakanımızla konuyu görüştüklerini, meselesinin hallolduğunu, Karacabey’in en kısa zamanda bu hizmete kavuşacağını ifade etti.” şeklinde konuştu.

Bu ormanların bâkir alanlarında yapılan çeşitli aşılama çalışmaları neticesinde bölgede yaşayan vatandaşlara ciddi bir gelir kaynağına sahip olduklarına işaret eden Özkan, “Kestane hasadı yapıyorlar. Defne konusunda çalışmalar var. Kurşunlu’da bir proje kapsamında defne kurutma tesisi yapıldı. Bu bölgede ıhlamur ormanlarından istifade ediyorlar. İşte Orman Müdürlüğü’nün kurulması neticesinde bölge müdürlüğümüzle yapılacak koordineli çalışmalarla bu alanların daha da genişletilmesi, ıslah edilmesi ve verimliliğin artması, dolayısıyla burada yaşayan vatandaşlarımızın gelir seviyesinin yükselmesi noktasında çeşitli gayretler olacak. Bu çerçevede başlayan ıhlamur hasadı vesilesiyle de bölgede yaşayan vatandaşlarımıza bu müjdeyi vermek istiyorum. Bunun yanında da bizim kırsal ekolojik turizm noktasında ataklarımız var.” dedi.

500 yıllık çınar ağacı tespit edildi

Burada yaşayan bir vatandaşın gayretleriyle yaklaşık 500-600 yıllık çınarlar ağaçları tespit ettiklerini anlatan Özkan, “Bunun tescili konusunda bakanlık nezdinde çalışmalarımız devam ediyor. Önce kendimiz keşfediyor, tanıyor, öğreniyoruz, daha sonra bu bölgede yaşayan vatandaşlarımıza, Bursalı hemşerilerimize, tüm Türkiye’ye bunun tanıtımını yapıyoruz. Gerçekten çok büyük doğal güzellikler var.” dedi.