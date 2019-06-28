İHL’ler artık Güzel Sanatlarla anılacak

Liselere Geçiş Sınavı’nın sonuçları açıklandı. Şimdi öğrencileri okul seçme telaşı sardı. İmam Hatip Liseleri verdikleri eğitimler ve proje okullarıyla en göze çarpan seçenekler arasında. Sadece Anadolu ve Fen ağırlıklı değil artık sanat eğitimi veren imam hatip liseleri de yetenekli gençlere kapılarını açıyor. Eğitim hayatında ikinci yılını tamamlayan Güzel Sanatlar Programlı, Ulus İlk Meclis Anadolu İmam Hatip Lisesi bu okullardan sadece biri. 3 Temmuz’da Mûsikî, 4 Temmuz’da Görsel Sanatlar alanlarında yetenek sınavları yapılacak olan okula her alanda 30’ar öğrenci alınacak.

Ulus İlk Meclis Anadolu İmam Hatip Lisesi Din Öğretimi Genel Müdürü Nazif Yılmaz’ın teklifi ve öngörüsü ile 2018-2019 eğitim öğretim yılında Ankara’da eğitim vermeye başladı. Yetenek sınavı ile öğrenci alan okul Geleneksel Türk Müziği ve Hüsn-i Hat başta olmak üzere Geleneksel El Sanatları alanlarında program uyguluyor. Eğitim politikası olarak, milli ve manevi değerlerle bezenmiş, geleneksel sanatlar çerçevesinde eğitim veren okul, yetenekli gençleri bu alanlarla tanıştırıp kadim kültürümüzün önemli sanat dallarını, yetiştirdiği genç sanatçılarla gelecek nesillere taşımayı hedefliyor.

“Cumhurbaşkanımızın kültür ve sanat alanındaki eksikliklere dikkat çektiğini bilmekteyiz. Biz de özellikle bu eksikliklerin giderilmesinde öncü rol oynamak isteyen bir eğitim kurumuyuz.” diyen okul müdürü Hasan Özer, sanat eğitimi veren sivil toplum kuruluşlarından da destek aldıklarını belirtiyor. Özer, “Öğrencilerimizi Türk Din Musikisi ve Hüsn-i Hat başta olmak üzere Geleneksel Sanatlar alanında yetişmiş sanatçı-eğitimci kimliği olan öğretmenlerimizle buluşturup dersleri usta-çırak ilişkisi içerisinde yürütmeyi önceliyoruz. Bu çerçevede, müzik alanında Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Türk Din Mûsikîsi Konservatuvarı ile, Geleneksel sanatlar alanında ise KAGEM ve Anadolu Klasik İslam Sanatları Araştırma Derneği (AKİSAD) ile işbirliği yapıyoruz.” diyor.

Velilerin büyük bir kısmının bu projeden memnuniyet duyduğuna söyleyen Hasan Özer, “İnsanlar kendi değerleri ile barışık bir ortamda çocuklarına sanat eğitimi verilmesini önemsiyorlar. Velilerin bir kısmı ise biraz çekingen. Çocuklarının bu alanlardan hayatlarını kazanamayacaklarına dair endişeleri var.” diyerek zamanla bu önyargıları da kırdıklarını belirtiyor.