İkizler hafızlık yolunda

Mehmet Zahit Selvi ve Zeynep Sena Selvi, 30 Temmuz 2008 doğumlu. Anasınıfını ve ilkokulu aynı sınıfta aynı sırada okuyan ikizler, bugüne kadar birbirinden hiç ayrılmadı. Onları ilk kez ayıran ise 2018-2019 eğitim öğretim yılında başladıkları okulları oldu. Her ikisi de hafızlık proje imam hatip ortaokullarına kaydolan ikizlerden biri Ankara’da biri Çorum’da hafızlık çalışmalarına devam ediyor. Henüz 11 yaşında olan ikizler, bir yıl içinde hafızlık beratını almayı hedefliyor. Zeynep Sena ve Mehmet Zahit, Çorum’un İskilip ilçesinde ikamet eden eğitimci babayla siyasetçi annenin dördüncü ve beşinci çocukları. Onlar, imam hatip okuluna kaydolduktan sonra ulvi bir amaç için hafızlık için erken yaşlarda hem birbirlerinden hem de ailelerinden ayrıldı.

Kur’an-ı ezberlemek çok özel bir şey

İkizlerden Çorum Prof. Dr. Hayrettin Karaman Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi öğrencisi olan Zeynep Sena Selvi, “Hafızlık yapmayı çok istiyordum. O yüzden bu okula geldim. Okul çok güzel, okulumu seviyorum.” sözleriyle duygularını dile getiriyor. Başta ailesinden ayrılmak zor gelmiş, ancak yavaş yavaş alıştığını söylüyor. “Kur’an-ı Kerim’i ezberlemek çok özel bir şey. Hem onu okumak hem anlamak hem de hayatıma uygulamak istiyorum. Bunun için hafız olmanın önemli bir aşama olduğunu düşünüyorum” diyen Zeynep Sena, ilk dönem sonunda takdir belgesi aldı.

Ankara Pursaklar Medine İmam Hatip Ortaokulu öğrencisi Mehmet Zahit Selvi de halinden memnun: “Okulun imkanları iyi. Burada okçuluk, satranç, tarih kulüplerinin olduğu bir Gençlik Merkezi var” diyor. Ailesinden ve Zeynep Sena’dan ayrıldığında başta ağladığını ve kendisini yalnız hissettiğini söyleyen Mehmet Zahit, duygularını şöyle aktarıyor: Zeynep’ten ayrılmak da zor geldi. Onu çok özledim. Ama zamanla ortama alıştım. Arkadaşlarım oldu. Kuran-ı Kerim’i anlayıp, onu iyi öğrenip, ona göre yaşayabilmek istiyorum.” Mehmet Zahit de Zeynep gibi ilk dönem takdir aldı.

İyi ki göndermişim

İki çocuğunu aynı anda hafızlık için yatılı okula gönderen Fatma Selvi başta endişeleri olsa da şimdi doğru karar verdiğini düşünüyor. Selvi, “Sınava girsinler bakarız, belki de olmaz diye düşünmüştüm. Fakat ikisi de sınavda derece yaptı.” diyor ve ekliyor: “Bizlerden ilk kez ayrılıyorlardı. Yaşları da çok küçüktü. Çok düşündüm yapabilirler mi diye. Ama yaz okulunda uyum sağladıklarını görünce rahatladım. Biz de onlar da bu duruma alıştık. Şimdi iyi ki göndermişim diyorum ve hafız olacakları günleri hayal ediyorum.”