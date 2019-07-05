İlginç bir konser deneyimi: Yaşama Övgü

İstanbul Kültür ve Sanat Vakfı (İKSV) tarafından bu yıl 47.’si düzenlenen İstanbul Müzik Festivali 11-30 Haziran tarihleri arasında gerçekleşti. İstanbullu müzikseverlere 19 gün boyunca bir müzik şöleni yaşatan festival, yerli ve uluslararası birçok sanatçıyı ağırladı. Onlardan biri de ‘Yaşama Övgü - Human Requiem’ adlı Berlin Radyo Korosu idi. Grup Zorlu PSM’de iki konser veren koronun ikinci konserine gitme şansı buldum. Berlinli ve radyo korosu olduklarının dışında kendileriyle ilgili bir bilgim yoktu. Konser alanına girerken kapıdaki görevlilerin “Koronun ricası, zorunda değilsiniz fakat lütfen ayakkabılarınızı çıkarır mısınız?” ikazıyla karşılaştığımızda bunun normal bir konser olmayacağını anlamıştım. Konserin başlamasına 5 dakika kaldığı anonsu yapıldığında ortada hiçbir ‘hazırlık’ yoktu. Üstelik dinlemeye gelenler de var olan merdiven koltuklara sığmamış ortalıkta geziniyordu. Peki ya sahne neredeydi? Derken konser başladı ve anladım ki çok boyutlu bir müzik deneyimi bu. Öyle ki; oturma düzeni ve bir sahnenin olmadığı, sürekli hareket halinde olduğunuz, yanınızdaki herhangi birinin aslında koronun bir üyesi olduğu ilginç bir deneyim. Sadece dinlemeye değil, izlemeye de odaklandığınız bir süreç.

KONSER ALGISINI YERLE BİR EDİYOR

Dinleyicilerin arasına karışmış 65 şancı, tekerlekler üzerinde bir piyano ile izleyici arasındaki sınırları ortadan kaldırıyor. ‘Yaşama Övgü – Human Requiem’ geleneksel konser deneyimi adeta yerle bir ediyor. Metin, insanlar, mekân ve ses arasında yepyeni bir dizi ilişki kuran bu performansta dinleyiciler olarak bizler müziğin tam ortasında, içinde yer alıyor; müzikle hareket ediyor, onun bir parçası haline geliyoruz.

Jochen Sandig’in sahneye koyduğu ‘Yaşama Övgü - Human Requiem’i Berlin Radyo Korosu 2012’den bu yana tüm dünyada sahneliyor. Üç Grammy Ödülü sahibi topluluk, sezonda 60 konser ve yurtdışı turneleri gerçekleştiriyor.Repertuvarının genişliği, sıcak ve zengin nüanslarla bezeli sesleri ve tam 94 yıldır yeni şeyler denemekten hiç vazgeçmeyişi nedeniyle pek çok uluslararası orkestranın ve şefin tercih ettiği Berlin Radyo Korosu, ayrıca Berlin Filarmoni ve Deutsches Berlin Senfoni Orkestrası’nın da daimî ortağı.