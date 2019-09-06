‘İmkansız görev’ İHL’nin işi

Şeymanur Gül, Damla Korkmaz, Ayşegül Kuruner, Zeynep Beyza Arslan, Zehra Akdaş, Zehra Betül Tekin, Zeynep Meryem Sertgöz, Nidanur Doyran ve Zehra Nur Özdoğan. İsimlerini saydığımız bu gençler henüz lise talebesi. Amaçları, hayalleri ise yaşlarından büyük. Türkiye’nin teknoloji açısından daha ileride olması için azim, hırs ve sabırla çalışmalarını sürdürüyorlar. 10. ve 11. sınıfa giden Güngören İTO Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi öğrencileri daha şimdiden ülkelerine büyük bir gurur yaşatmayı başardı. Uluslararası Robot Sporları Federasyonu Birliği tarafından bu yıl 24.sü düzenlenen Dünya Robotik Yarışması’nda “İmkansız görev” kategorisinde üçüncü olan Güngören İTO Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi Teknoloji Takımı, bayrağımızı Güney Kore’de dalgalandırdı.14 takımın yer aldığı yarışmada kız öğrencilerden oluşan tek grup olan Türk Takımı, imkansız görevi yerine getirip üçüncü olarak dereceye girdi. Katıldıkları ilk uluslararası yarışmadan başarı ile dönen kızlar, yeni projeler için çalışmalara başladı. Yakın zamanda Teknofest’te stant açıp sunum yapacak olan takım, MEB’in açtığı robot yarışmasına da katılacak.

Daha ileride olmalıyız

Akıllarında hiç yoktu aslında kodlama, robot yapmak. Okullarında düzenlenen Endüstri 4.0 ve Toplum 5.0 konferanslarından çok etkilendiklerini belirten Şeymanur Gül, “Konferansta; robotlaşma, yapay zeka ve teknolojinin önemi anlatıldı. Türkiye’nin diğer ülkelere kıyasla teknoloji alanında ne durumda olduğu konu başlıklarından biriydi. Biraz geride olmamız sanırım bizi gaza getirdi. Kendi kendimize dedik ‘Neden Türkiye geride kaldı? Daha ileride olmalı.’ Bizim bilişim dersimiz yoktu. İdarecilerimiz ile konuştuk ve teknoloji sınıfı açıldı. Okul derslerinin dışında bu sınıfta eğitim görüyoruz. 20 kişi başladık şimdi 9 kişi kaldık. Akademisyenler geliyor. Yazılım ve robotik alanında dersler alıyoruz. Mekanik tasarım yapıyoruz ve sonra kod yazıyoruz.” Geçtiğimiz aylarda Türkiye’de düzenlenen Steam Cup Yarışması’nda City Racer ve Otonom Yürüme alanlarında birinci olarak FIRA Uluslararası Robot Olimpiyatları’na çağrılan Güngören İTO Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi Teknoloji Takımı, 3 farklı alanda yarıştı. Türkiye’nin ilk kez katıldığı programın ana yarışmaları başlamadan önce verilen eğitime katılan Teknoloji Takımı, eğitim sonucu girdikleri sınavda bütün takımları geride bırakarak birinci oldu. Zaferle başlayan yarışmadan 3. olarak dönen takım ile sohbet ettik. Yarışmaya nasıl hazırlandıklarını ve orada neler yaşadıklarını anlattılar.

Şeymanur Gül

11. sınıf öğrencisiyim. Elektrik-elektronik ya da biyomedikal mühendisliği okuma istiyorum. Biyomedical bölümüne çok daha yakınım. Tıp bölümüne de ilgim var çünkü. İleride doktorluk da buna dönecek bence. Ameliyatları robotlar yapacak ve her doktorun kodlama öğrenmesi gerekecek. Bu bölümü istememin başka bir nedeni daha var. Ülkemizin çevresinde savaşlar var. Umarım kimsenin ihtiyacı olmaz ama yapay kol, bacak yapılması gerekiyor. Biz de Türkiye olarak bunları üretip, kendimiz satabiliriz. Ama biz bunları ithal ediyoruz. Ben kendi kendime dedim ki neden biz yapmayalım? Türkiye’yi şaha kaldıracağız. Zehra Aktaş 10. sınıfa gidiyorum. Bilgisayar mühendisi olmak istiyorum, kafaya koydum. Bu alanda çok mezun var. Ama bence hangi okulda okuduğunuz ve kendinizi ne kadar geliştirdiğiniz önemli. Hedef belirledim kendime. İstanbul Teknik Üniversitesi ya da Yıldız Teknik Üniversitesi’nde okumak istiyorum. Zeynep Feyza 10. sınıfa geçtim. Mühendislik alanında ilerlemek istiyorum. Henüz bölüme karar veremedim ama teknoloji alanında yenilikler yapmak istiyorum. Ayşegül Kuruner Ben hazırlık sınıfında okudum. Bu yıl 9. sınıfa geçtim. Teknoloji ya da mühendislik alanında bir meslekte ilermek istiyorum. Damla Korkmaz 10 sınıf öğrencisiyim. Üniversite eğitimimi mühendislik alanında tamamlamak istiyorum. Bölümüme henüz karar veremedim. Ülkemizi bir adım daha öteye götürecek alanda çalışmak istiyorum. Robot tasarımı yapmaktan, kodlarını yazmaktan hoşlanıyorum. Umarım ülkeme bu konuda fayda sağlarım. Çünkü artık her şey teknoloji üzerinden ilerliyor. Savaşlar bile internet üzerinden, yapay zeka ile yapılıyor. Zehra Betül Tek 10. sınıf öğrencisiyim. Amacım mekatronik mühendisliği okumak. Bu hayatta sevdiğim birkaç şey var. Biri robotlar diğeri de bilgisayarlar. Şu andan itibaren üniversite araştırmaya başladım. Mekatronik ülkemizde yükselmekte olan bir dal. Mekanik ve elektriğin bir arada olduğu bir bölüm.