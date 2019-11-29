İnsanlığın merkezinde Mevlana…

Bu yıl 7-17 Aralık haftasında, vuslata erişinin 744. yıl dönümü nedeniyle anılacak Mevlana Celaleddin Rumi. Sadece İslam coğrafyasının değil, tüm insanlığı hakikate çağıran Hz. Mevlana’yı ne kadar doğru anlayabildiğimiz ise tartışma konusu. Biz de bu vesileyle Kırıkkale Üniversitesi Öğretim Üyesi ve Mevlânâ Araştırmaları Derneği Başkanı Prof. Dr. Adnan Karaismailoğlu, Mevlana Araştırmaları Enstitüsü Başkanı Prof. Dr. Ali Temizel ve Üsküdar Üniversitesi Tasavvuf Araştırmaları Enstitüsü, müdür yardımcısı Prof. Dr. Emine Yeniterzi’ye Hz.Mevlana’nın manevi dünyamızdaki yerini, insanlığı asırlardır çağırdığı kutlu yolu sorduk.

PROF. DR. ADNAN KARAİSMAİLOĞLU: ADININ ANILMASI SEVGİYİ CANLANDIRIR

Adının anılması dahi sevgi ve şefkat duygularını canlandıran Mevlânâ, insanî ve dinî değerlere on üçüncü asırda yeni ve farklı yorumlar getirmiştir. Bunu aynı asırda yetişmiş olan Yunus Emre, Gülşehrî ve Âşık Paşa gibi sûfî ve şair şahsiyetlerin, Osmanlı döneminin İbni Kemâl ve Taşköprüzade Kemaleddin Efendi gibi nice bilginlerinin ve de Sultan II. Murad, Fatih Sultan Mehmed ve Yavuz Sultan Selim gibi hemen bütün padişahların sözlerinde ve eserlerinde görmek mümkündür. Bu nedenle Anadolu kültür ve medeniyeti tarif edilirken, Hz. Mevlânâ’ya, düşüncelerine ve çevresindekilere mutlaka yer ayrılmaktadır. Mehmet Âkif, Nurettin Topçu, Necip Fazıl ve Sezai Karakoç gibi son asrın istiklal, hareket, aksiyon ve diriliş heyecanını tazeleyen birçok değerli düşünür ve şair, bu durumu hep dile getirdiler. Bilgin, ârif ve şair Mevlânâ, Hz. Peygamber’in yolunda merhamet, ümit, neşe ve kararlılık yönündeki tercihleriyle bütün insanlığa seslenir özelliktedir bugün. Bütün bu hususları göz ardı ederek Mevlânâ ve çevresiyle ilgili anlaşılmaz arzularla anlamsız bazı konular bulmaya çalışanlar, büyük bir yanılgıya düşmektedir. Günümüzde geleneğin izinde onun eserlerini okuma ve anlama çalışmaları, Türkiye’nin çeşitli şehir ve mekânlarında devam etmektedir. Örnek olarak Ankara’da Mevlânâ Araştırmaları Derneği ve Türkiye Yazarlar Birliği Genel Merkezi bu okumaları uzun yıllardır sürdürmektedir.

PROF. DR. ALİ TEMİZEL: MEVLÂNA’YI ANLAMAK, ANLATMAK VE YAŞAMAK GEREKİR