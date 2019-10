İran’dan İstanbul’a kaçışın öyküsü: Simurg Çocuklar her şeyin mümkün olduğuna inanırlar. Onlar için ne imkânsız vardır ne de zor. Dünyanın neresinde, hangi ailenin içinde doğarsa doğsun, yetişkinlerin uydurmasıyla ‘aklı erene’ kadar her çocuk aynı şeye inanır: Çizebildiği her şeyin gerçek olduğuna İşte bu inanca sahip Sahra da ‘aklının ermesiyle’ İran’da mücadele ettiği imkânsızlıklar dünyasından yolunu “Kendimi bulduğum şehir” dediği İstanbul’a çeviriyor