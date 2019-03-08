'İstanbul bana ilham veriyor'

Suriyeli hat sanatçısı Imad Mahouk altı yıldır İstanbul’da yaşıyor. Onun hayatı da milyonlarca hemşehrisi gibi Suriye’de başlayan iç savaşla değişti. Hat sanatına ilkokul yıllarında ilgi duymaya başlayan Mahouk, öğretmeni Arapça’daki ‘vav’ harfini çok güzel yazdığını söyleyince hattatlığa adım attı. İç savaşın başlamasıyla önceden de sık sık geldiği İstanbul’a göç etmek zorunda kalan Mahouk, İstanbul’u çok seviyor. Şimdiye kadar buradaki birçok karma sergide yer alan Mahouk’un bugün Bağımsız Sanat Vakfı’nda hat çalışmalarından oluşan kişisel sergisi açılıyor. Bu bahaneyle kendisiyle bir araya geldik ve çalışmaları üzerine konuştuk.

KAYNAĞIM RUH VE DERİNLİK

Imad Mahouk çalışmalarının içeriğini şöyle yorumluyor: “Mevlana Celaleddin Rumi, ‘Evrendeki her şey senin içinde’ diyor. Kaynağım ruh ve ruhun derinlikleri. Sanatımı Arapça ile kuşatıyorum. Açıkçası bilemiyorum; yeni bir resim fikrinin doğduğu anı tanımlayamam. Çalışmalarımda kullanılan edebi metnin çoğu, Kur’an ve Hadis’tir. Kur’an’ın tüm ayrıntıları içimde yer alıyor. Tablolara her zaman derinlemesine bakma görevini hissediyorum. Dahası bu kompozisyonun, rengin ve noktanın sadece şahidiyim. Tüm evrenin içimde olduğunu ve önümdeki beyaz kâğıdın büyük miktarda bir gizliliği ortaya çıkardığını aynı zamanda kendimi de aşabileceğim sonsuz bir alana dönüştüğünü hissediyorum. Işık kaynağına göre sürekli olarak bir duada ya da daimi bir rotasyonlarla uğraşırken içimde bir nehrin hareket ettiğini hissediyorum. O anın zirvesinde tüm ayrıntılarıyla resimlerimi yeniden boyamaya başlıyorum.”