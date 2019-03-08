'İstanbul bana ilham veriyor'
Suriyeli hat sanatçısı Imad Mahouk Suriye’de devam eden iç savaş nedeniyle İstanbul’a göç etmek zorunda kaldı. Burada çok mutlu ve sanatını icra etmeye devam ediyor. “İstanbul’un tüm detaylarına hayranım” diyen Mahouk, buranın kendisine ilham verdiğini söylüyor.
- ALİ DEMİRTAŞ
Suriyeli hat sanatçısı Imad Mahouk altı yıldır İstanbul’da yaşıyor. Onun hayatı da milyonlarca hemşehrisi gibi Suriye’de başlayan iç savaşla değişti. Hat sanatına ilkokul yıllarında ilgi duymaya başlayan Mahouk, öğretmeni Arapça’daki ‘vav’ harfini çok güzel yazdığını söyleyince hattatlığa adım attı. İç savaşın başlamasıyla önceden de sık sık geldiği İstanbul’a göç etmek zorunda kalan Mahouk, İstanbul’u çok seviyor. Şimdiye kadar buradaki birçok karma sergide yer alan Mahouk’un bugün Bağımsız Sanat Vakfı’nda hat çalışmalarından oluşan kişisel sergisi açılıyor. Bu bahaneyle kendisiyle bir araya geldik ve çalışmaları üzerine konuştuk.
KAYNAĞIM RUH VE DERİNLİK
Imad Mahouk çalışmalarının içeriğini şöyle yorumluyor: “Mevlana Celaleddin Rumi, ‘Evrendeki her şey senin içinde’ diyor. Kaynağım ruh ve ruhun derinlikleri. Sanatımı Arapça ile kuşatıyorum. Açıkçası bilemiyorum; yeni bir resim fikrinin doğduğu anı tanımlayamam. Çalışmalarımda kullanılan edebi metnin çoğu, Kur’an ve Hadis’tir. Kur’an’ın tüm ayrıntıları içimde yer alıyor. Tablolara her zaman derinlemesine bakma görevini hissediyorum. Dahası bu kompozisyonun, rengin ve noktanın sadece şahidiyim. Tüm evrenin içimde olduğunu ve önümdeki beyaz kâğıdın büyük miktarda bir gizliliği ortaya çıkardığını aynı zamanda kendimi de aşabileceğim sonsuz bir alana dönüştüğünü hissediyorum. Işık kaynağına göre sürekli olarak bir duada ya da daimi bir rotasyonlarla uğraşırken içimde bir nehrin hareket ettiğini hissediyorum. O anın zirvesinde tüm ayrıntılarıyla resimlerimi yeniden boyamaya başlıyorum.”
BU ŞEHRE HAYRANIM
Neredeyse altı yıldır İstanbul’da yaşayan Mahouk, İstanbul’da birçok sergi açmış ve karma sergilere dâhil olmuş. “İstanbul’u, Suriye ve Halep’te yaşadığım süresiz savaştan sonra başvuracağım şehir olarak seçmeden önce, birkaç kez ziyaret ettim. İstanbul çok sevdiğim güzel bir yer. Aynı zamanda ilham verici. Tüm detaylarına hayranım. Zorluklarına rağmen camilerde, sokaklarda, taş ve mimaride kendimi garip hissetmiyorum. Her gün yeni bir şey keşfedebiliyorsunuz. İstanbul’daki en güzel çizgi, kütüphaneleri, camileri ve müzeleri… Diğer şehirlerin aksine, el yazmaları ve İslam sanatı ile dolu.” Bağımsız Sanat Vakfı’nda açılan olan yeni kişisel sergisinden dolayı çok mutlu olduğunu dile getiren Mahouk, “İnşallah İstanbul izleyicisine yeni bir resim ve yeni bir renk paleti sunacağım. Bana katkısı olan bu şehirde sanat yürüyüşüne devam edeceğim.” dedi.
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