İstanbulluların taksicilerle imtihanı…

Uzun yıllardır bitmek tükenmek bilmeyen taksici mevzuumuz. “Kısa mesafe müşteri kabul etmiyorlar… Aldıkları müşteriyi uzun yoldan götürüyorlar… Taksimetreyi açmıyorlar… Araçları temiz değil, sigara içiyorlar… Trafikte kabalar…” ve dahası… Bu ve benzeri olaylar yıllardır konuşulur. Ama ne şikâyetlerde bir azalma var ne de taksicilerde bir iyileşme. Öyle ki taksiciler haksız rekabet olduğu gerekçesiyle UBER’e adeta savaş açmış hatta bazı taksiciler UBER araçlarının önüne kesmişti. Büyük kavgaların meydana geldiği bu olaylar bir kez daha taksici sorunumuzu tüm açıklığıyla gözler önüne sermişti. Müşterilerinin neden UBER’i tercih ettiğini düşünmek yerine şiddete başvurarak tuhaf bir mücadele biçimi sergileyen taksiciler kamuoyunda da büyük bir tepki toplamıştı. Yaşanan olayları tüm taksicilere genelleyemeyiz tabii ki fakat durum bu. Taksiciler son zamanlarda ise yeni bir iddianın hedefindeler. “Türk müşteri değil sadece yabancı müşteri kabul ediyorlar?” Günlerdir özellikle turistik bölgelerde, havaalanlarında ve merkezi yerlerde yerli yolculuları değil yabancı müşteri peşinde oldukları, hatta Türkçe konuşan müşterilerden uzaklaştıkları, sadece yabancıları müşteri olarak kabul ettikleri konuşuluyor… Etrafta onlarca boş taksi olmasına karşın taksicilerin bilhassa Türk müşterileri araçlarına almak istemediği, bunu yapsalar bile taksimetre hesabının değil pazarlığın söz konusu olduğu ileri sürüldü.

“TAKSİCİLER KAFASINA GÖRE KANUN KOYMUŞ”

Bu iddianın en güncel örneği geçtiğimiz günlerde yaşandı. Sefa Şengül yaşadığı olayı sosyal medya hesabından şöyle ifade etti: “Bu akşam Eminönü’nde yaşadığımız rezilliği nasıl anlatsam; nerden başlasam bilemiyorum. Eşimle beraber yemek yedikten sonra taksiye binip Fatih-Çarşamba’ya geçecektik. Eminönü’nden taksiye binmeye çalıştık ama nafile. Hiçbir taksi pazarlık yapmadan almıyor. Hele Türk yolcuyla… Muhattap bile almıyorlar. Otobüs durağının orda 10’dan fazla taksi duruyordu. En son ‘Türk yolcu alan yok mu?’ diye bağırdım. Birbirlerine bakıp güldüler. İçlerinden bir tanesi bana ‘Nereye gideceksiniz?’ diye sorunca gideceğimiz yeri söyledim. Bana ‘Oralar çok karışık’ dedi. Dedim ‘Bırak yalan söyleme ne karışığı’, yüzüme bakıp gülüyor. Dedim ki ‘Sizin yaptığınız ayıp, sonra da Uber gelince ağlıyorsunuz.’ Çekti gitti. Ardından bi 15-20 dakika daha en az 20 taksiyle kavga ettik. Eminönü meydanda kavga gürültü, taksiciler kafasına göre kanun koymuş. En az on bin turist vardır. Bir tane polis yok. Bir tane zabıta yok. İstanbul’un göbeğinde kucağımızda çocukla öylece kalakaldık. 1 saatlik mücadelemiz üzerine kayınpederimi çağırdık geldi bizi aldı. Diyeceksiniz ki taksi plakasını alsaydın şikâyet etseydin. Hangisini? Kaç tanesini? Video çekseydim mesela meydan dayağı yiyebilirdim. İstanbul’un göbeğinde bu hal nedir? Kanun kaide yok gibi nasıl davranıyor bu insanlar? Tam bir kaos ortamı. Yazık ki ne yazık.”

İZMİR’DE DE DURUM ÇOK FARKLI DEĞİL

Bir benzeri olay da İzmir’de yaşandı. İzmir’in Selçuk ilçesinde dünyaca ünlü Efes Harabeleri girişindeki duraktaki bazı taksicilerin taksimetre açmayarak, 2 km. uzaklıktaki Yedi Uyuyanlar’a 20-30, 8 km. uzaklıktaki Meryem Ana’ya 30-40 liraya gittikleri iddia edildi. Taksicilerin, çok fazla tepki gösterdikleri için yabancı turist haricinde yolcu almadıkları iddialar arasında… Konya’dan harabeleri gezmeye gelen Candan Kürekçi isimli bir vatandaş da bu olayı yaşayanlardan biri. Kürekçi, Meryem Ana ve Yedi Uyuyanlar’a da taksiyle gitmek istediğini fakat taksicilerin taksimetre açmayacaklarını söylediklerini belirtiyor ve ekliyor: “Gezilerimiz öncesinde gideceğimiz yerler hakkında bilgi alıp uzaklıklarını tespit ederim. Harabelere 1,8 km. uzaklıktaki Yedi Uyuyanlar’a gitmek için taksiye yöneldik. 25 lira dediler. Taksimetre açalım deyince itiraz edip bizi götürmediler. Yabancı müşteriye aynı mesafe için 35 liraya anlaşan taksici oradan ayrıldıktan birkaç dakika sonra yeni bir taksi geldi durağa. Bu kez Meryem Ana’ya gidelim dedim. 35 lira ücret istendi. Taksimetre dedim, oralı bile olmadı, aldığı yabancı turist ile oradan ayrıldı. Şaşkındık. Ne yapacağımızı durağın arkasında belediye banklarında eşim ve iki çocuğumla düşünürken durağa yeni gelen iki taksi şoföründen birisi diğerine benimle yaşadıkları sorunu anlatıyor ve hep birlikte taksimetre açtırmak isteyen hiçbir müşteriyi almayıp turiste çekilen rakamın biraz altında taşıyarak şikâyeti önleyeceklerini tartışıyorlardı. Tek bir söz söylemeden oradan ayrıldık.”

POLİSLER ZORLA BİNDİRMİŞTİ

Geçtiğimiz Kurban Bayramı tatili sonrası yoğunluğun yaşandığı Esenler Otogarı’nda da bazı taksicilerin mesafeye göre yolcu seçmesi tepkilere yol açmıştı. Bu olayda söz konusu taksiciler ile vatandaşlar arasında tartışma yaşanırken, bir taksicinin polis ekiplerine rağmen yolcu almak istememesi taksici konusunda kamuoyunun haksız olmadığını bir kez daha gözler önüne sermişti. Taksicilerin yakın mesafe olması nedeniyle kendilerini almadıklarını iddia eden bazı vatandaşlar, yaşanan durumu cep telefonu ile görüntüledi. Cep telefonu kamerasına yansıyan görüntülerde polis ekiplerinin bir taksi sürücüsüne yolcuyu almasını söylediği açıkça görülüyordu. Taksici ise ısrarla değişime gideceğini söyleyerek yolcuları almak istemiyordu. Yaşanan kısa süreli gerginliğin ardından taksici yolcuyu almıştı.