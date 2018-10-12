İyi uyku için doğru yatak seçimi şart

Dinlenip yeni güne dinç bir şekilde başlayabilmek için iyi bir uyku şarttır. Bunun için de doğru yatak seçimi çok önemlidir. Yatak, dinlenmek ya da uyumak için kullanılan, çoğunlukla sünger ve türevlerinden imal edilen bir üründür. Mümkün olduğunca büyük bir yatak almaya özen gösterin. Küçük yataklar uyku kalitesini düşürebilir. Yatak boyutları kişinin boyundan en az 20 cm fazla ve eni en az 95 cm olmalıdır. Yatak yüzeyi omurganızı dik tutacak şekilde olmalı ve vücudunuzun her noktasını desteklemedir.

Şilte satın alırken, giydirme ray sistemi olup olmadığını sorun. Bunun yanı sıra, ray sisteminin kaç adet olduğunu, hangi dolgu malzemesinin kullanıldığını ve şilteyi kaplayan kumaşın malzemesinin ne olduğunu öğrenin.

Yatağın geniş dokulu, gözenekli ve sıkı dokunmuş olmasına dikkat edin. Yatağın sert, orta sert veya yumuşak oluşu, tamamen sizin rahatınızla alakalıdır. Yatak seçerken 3 tip yatak olduğunu göz önünde bulundurun; yaysız yataklar, yaylı yataklar ve ahşap iskeletli yataklar. Yaysız yataklar, sert şilteler için uygundur. Yaylı yatakların yayları yanlarda toplandığından orta sertlikte ve yumuşak şilteler için idealdir.

Doğru yatak seçiminin yanı sıra uyku pozisyonunun da bel ve boyun sağlığı açısından büyük önem taşıdığını belirten Fizyoterapist Hüseyin Oğuzhan Söylemez, sağlıklı bir uyku için nelere dikkat etmek gerektiğine dair sorularımızı cevapladı.

Bel ve boyun sağlığı için en doğru uyku pozisyonu hangisidir?

Omurga sağlığı için en doğru uyku pozisyonu yan ya da sırt üstü pozisyonudur. Yüz üstü pozisyonunda yatmayınız. Bel ve boyun omurları eklemlerini zorlayıcı bir yatış şeklidir. Bütün gece kalp ve iç organlar basınç altında kalır. Boyun aşırı döngü pozisyonunda sıkışır ve eklemler yıpranır.

Hangi uyku pozisyonu belimizde sorunlara yol açar?

Yüzüstü yatış belimizdeki eklemleri sıkıştırır ve zorlar, bazı durumlarda geçici olarak yüzüstü yatmak fıtıklara iyi gelebilir ancak uzun süreli yapılmamalıdır. 15 dakika kadar yüzüstü yatılabilir gün içinde iki, üç defa.

Sırtüstü uyumayı doğru buluyor musunuz?

Sırtüstü pozisyonda yatılabilinir. Ancak omurga ve bacak kasları çok gergin ve kısa ise rahatsızlık verebilir. Bu durumda esnetme egzersizlerine ihtiyaç vardır. Solunum ve kalp sorunları olanlar dışında çift yastıkla ya da yastıksız yatmak da uygun değildir.

Sağlıklı bir uyku için nelere dikkat etmeliyiz?

Sağlıklı uyku için yatmadan önce atıştırmayınız, detoks çayları içmeyiniz, bir bardak ılık su içilebilir, yüzüstü yatmayınız, rahatlatıcı çay içilebilir. Eğer stresli bir zamandan geçiyorsanız, yastık içine lavanta koyabilirsiniz, başucunuza size uygun doğal taş koyabilirsiniz, birkaç esnetme hareketi yapabilirsinız.

Omurga sağlığı için ne tür yatakları tercih etmek gerekir?

Dönemsel olarak sert ya da yumuşak yatak sizi rahatlatabilir. Kadın ve erkek olarak da farklı ihtiyaçlara sahip olabiliriz. Erkekler genelde daha sert ve serin yatakları severler. Omurganız sert ise ve gergin iseniz yumuşak yatak o dönem size daha iyi gelebilir. Ancak kişiden kişiye ihtiyaç farklıdır. Bağ dokunuzda yumuşamalar var ise daha orta sert yatak sizi rahatlatacaktır. Bu durumda D vitamininize baktırmalısınız. Genel olarak orta sertlikte yaylı bir yatak üstüne ince bir visco yatak tercih edilebilir.

Özellikle ofiste çalışanlar çok sık boyun ağrılarından yakınabiliyor? Boyun ağrısı çekenler nasıl yastıklar kullanmalı

Boyun ağrısı çeken büro çalışanları boyun düzleşmesinden muzdariptirler. Bu kişiler esnetme egzersizleri yapmalıdır, pilates çok uygun bir spordur. Günde 15 dakikalık bir pilates çalışması evde yetecektir. Akşamları eşler birbirine onar dakikalık bir masaj kürü uygulayabilir. Masa başından sık sık kalkıp hareket etmek çok iyi gelecektir. Yastıkları ise ortopedik olabilir.