Kadın emeği fotoğrafa yansıdı

KADEM Antalya temsilciliğinin Gazeteciler Cemiyeti iş birliği ile bu yıl ikincisini düzenlediği, “Hayatın İçinde Kadın ‘19” fotoğraf yarışmasının ödül töreni ve sergi açılışı 24 Haziran’da Antalya’da gerçekleşti. Yarışmaya 450’nin üzerinde fotoğraf sanatçısı toplamda 1700’den fazla eserle katıldı. Ödül törenine Antalya Valisi Münir Karaloğlu, KADEM Başkanı Dr. Saliha Okur Gümrükçüoğlu, Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Mevlüt Yeni, Antalya Temsilcisi Zeynep Taş Demirez, yarışma katılımcıları ve çok sayıda davetli katıldı.

Programda konuşan KADEM Antalya Temsilcisi Zeynep Taş Demirez; yarışmacıların Türkiye’de farklı alanlarda farklı sosyo-kültürel ortamlardaki kadınları fotoğrafladığını ifade etti ve yarışmayı gelenekselleştirerek kadın sorunlarına farkındalık sağlamak istediklerini söyledi.

Fotoğraf yarışmasının jüri üyeleri arasında da bulunan Antalya Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Mevlüt Yeni yaptığı konuşmada; fotoğraflar arasında seçim yaparken zorlandıklarını ifade etti. Yeni: “Jüri üyeleri olarak Hayatın İçinde Kadın 2019’da; Türkiye’nin renklerini, mozaiğini 1700 fotoğraf arasında bazen keyifle bazen de hüzünle gördük. Değerlendirdiğimiz tüm fotoğraflar ödüllüktü” dedi.

Eserler, kadın emeğini gün yüzüne çıkarıyor

KADEM Başkanı Dr. Saliha Okur Gümrükçüoğlu da konuşmasında her şeyde olduğu gibi teknoloji nedeniyle fotoğraf sanatında da bir değişim yaşandığını hatırlattığı konuşmasında; “Fotoğraf sanatının bugün gördüğü işlev, bildiğiniz gibi tarihte nakkaşlar ve ressamlar tarafından kaydedilirdi. Ancak günümüzde teknolojinin de gelişmesiyle hem ‘an’ı ölümsüzleştirmek hem de geçmiş ve gelecek arkasındaki bağı kurabilmek daha kolay. Ara Güler ‘Fotoğrafın altın çağında deformasyon ve photoshop yoktu; fotoğraf, görsel hakikate en yakın şeydi.’ der. Görsel hakikat; yani fotoğraf, güzeli temaşa etmek isteyen göz ile güzellikte vücut bulmuş sözün ve bütün bunların filizlendiği yüreğin tek bir anda mühürlenmesidir. Hayatın İçinde Kadın fotoğraf yarışmamızın eserleri; kadınların ne kadar geniş bir alanda hizmet verdiklerini gözler önüne seriyor. Kadının sosyal hayatın tam da kalbinde olduğunu gösteren bu çalışmalar, unutulmaya terk edilen kadın emeğini de yeniden gün yüzüne çıkarıyor” dedi.

Antalya Valisi Münir Karaloğlu ise konuşmasına KADEM’in yaptığı çalışmaları anlatarak başladı. Karaloğlu: “Kadınlar olmasa yolumuzu da yönümüzü de bulamayız. Toplumumuzda kadınla ilgili yaşanan her türlü sorunla ilgili KADEM’i yaptığı çalışmalardan dolayı kutluyorum. Katılımın 1700’ün üzerinde olması ve bu katılımların neredeyse tamamının şehir dışından olması bize yarışmanın ülke sınırlarına ulaştığını gösteriyor. Yarışma ve ödül töreninin, toplumda kadınlarımızın yaşadığı sorunların çözümüne ayna tutmasını temenni ediyorum” şeklinde konuştu. Hayatın İçinde Kadın ‘19 Fotoğraf Yarışması’nda birinciliği, “İmece” adlı eseriyle Bayram Ayhan elde ederken, “Hasta Bakımı” adlı fotoğrafıyla Cihan Karaca ikinci, “Zorlu Kış” fotoğrafıyla Özkan Çörek üçüncü oldu. Yarışmada birinci mansiyon ödülünü “Renkli Kadınlar” fotoğrafıyla Aytül Akbaş, ikinci mansiyon ödülünü “Sevgi” adlı eseriyle Kemal Özkılıç, üçüncü mansiyon ödülünü ise “Türkiye’nin İlk Kadın Jandarma Pilotu” çalışmasıyla Şebnem Coşkun kazandı. Yarışmanın birincisine 3 bin TL, ikincisine 2 bin TL, üçüncüsüne 1.000 TL, mansiyona layık görülen eserlere ise 500 TL para ödülü verildi.