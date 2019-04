Kadınlar doğuştan 5-0 önde!

Dünya Sağlık Örgütü’nün (WHO) yaptığı araştırmalara göre kadınlar erkeklerden daha uzun süre yaşıyor. WHO’ya göre, 2016 yılında küresel çapta ortalama yaşam süresi 72’ydi. Cinsiyetlere göre yaşam süresi kadınlar için 74 yıl 2 ay ve erkekler için 69 yıl 8 ay olarak hesaplanmıştı. ABD’nin Ulusal Bilimler Akademisi Tutanakları (Proceedings of the National Academy of Sciences) dergisinde yayımlanan bir makaleye göre de günümüzde hemen hemen tüm nüfus topluluklarında kadınların erkeklerden daha uzun yaşadığı belirtiliyor. Bu farklılık, Hindistan’da 1 yıl, Çin’de 4 yıl, ABD’de 7 yıl, Türkiye’de 5-6 yıl, Rusya’da ise 12 yılı buluyor. Bu tabloları destekleyecek rakamlar Türkiye İstatistik Kurumu’ndan da (TÜİK) gelmişti. “Hayat Tabloları, 2015-2017” istatistiklerine göre; doğuşta beklenen yaşam süresi, Türkiye geneli için toplamda 78 yıl olarak belirlenmişti. Bu süre, erkeklerde 75,3, kadınlarda 80,8 yıl olarak hesaplanmış. Genel olarak kadınlar erkeklerden daha uzun süre yaşarken, doğuşta beklenen yaşam süresi farkı 5,5 yıl oldu.

Kadınların erkeklerden çok daha uzun yaşıyor olması yeni bir olay değil elbette. USC profesörü William Kiechnick, yaşlanma nörobiyolojisi profesörü Caleb Finch ve Sağlık Demografi Merkezi ve Wisconsin-Madison Üniversitesi’nde yaşlanma profesörü Hiram Beltran-Sanchez, 13 gelişmiş ülkede 1800 ile 1935 yılları arasında doğmuş insanların ömürlerini inceledi. Buna göre 1900’den sonra doğan insanlar arasında, 50 ile 70 yaş arasındaki erkeklerin aynı yaşlardaki kadınlara oranla iki katı ölüm oranına sahip olduğu ortaya çıktı. Sigara kaynaklı hastalıklar kontrol edildiğinde bile, kardiyovasküler hastalıkların 40 yaşı aşkın yetişkin erkeklerde aşırı ölümlere neden olduğu gözlemlendi.

ERKEKLER DAHA İHMALKAR VE ÖZENSİZ

ABD’nin Ulusal Bilimler Akademisi Tutanakları Dergisi’nde yayımlanan bir araştırmaya göre ise kadınlar biyolojik özellikleri nedeniyle krizleri daha iyi atlatıyor. Bu yüzden açlık ve salgın hastalıkta kadınlar daha dirençli. Ayrıca kadınlar daha çok hasta oldukları ve ilaç kullandıkları halde yine de erkeklere göre daha uzun yaşıyor. Bunun nedenleri konusunda bugüne değin bazı araştırmalar kadınlar lehine biyolojik avantajlara odaklanırken diğerleri sosyal etkenlere de vurgu yapılıyor. Ayrıca trafik kazalarını daha çok erkeklerin yapması da erkeklerdeki ölüm oranları arttıran bir durum.

Medipol Üniversitesi Hastanesi Tıbbi Genetik Bölümü’nden Dr. Öğr. Üyesi Akif Ayaz, son yılların verileri incelendiğinde ölüm sebebi sayılabilecek hastalıkların başında dolaşım sistemi hastalıkları, kanserler ve solunum sistemi hastalıklarının geldiğini söylüyor. Bunlardan özellikle dolaşım sistemi hastalıklarının kadınlarda nisPeten daha sık, kanserler ve solunum sistemi hastalıklarının ise erkeklerde daha sık ölüme sebebiyet verdiğinin altını çizden Ayaz, kadınların erkeklerden daha fazla yaşaması ile ilgili şunları aktarıyor: “Ülkemizde yapılan yaşam ömrü ile ilgili çalışmalarda kadınların erkeklere göre daha uzun yaşadıklarını görebiliyoruz. Çok sayıda farklı etkenin bu duruma neden olduğunu bilmekle birlikte, özellikle kadınlarda 2 X kromozomunun birbirlerini koruyarak, tek X kromozomu taşıyan erkeklere göre kanserden korunma bakımından bir avantaja sahip olduklarını gösteren çalışmalar mevcut. Erkeklerde sigara ve alkol gibi solunum ve dolaşım sistemini etkileyebilecek bağımlılıkların daha yüksek oranda olması, erkeklerin daha tehlikeli işlerde çalışması ve kadınların erkeklere oranla daha tedbirli davranması diğer etkenler arasında yer alıyor. Erkekler daha ihmalkar ve özensizler.”