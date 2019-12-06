Kahvaltı da gastro turizme dahil

Kahvaltı kültürü de artık sektöre dönüştü. Gastronomi turizminin başta gelen seçeneklerinden biri haline gelen kahvaltı için İstanbul’da çok zengin alternatifler var. Açık büfe kahvaltılar uzun süredir sıkça tercih ediliyor. Çok fazla israfa yol açtığı için eleştirilse de pek çok mekan özellikle yöresel kahvaltılarıyla ilgi görüyor.

Özellikle öğrencilerin uğrak yeri olan mekanlarda kuyruklar oluşmaya başlıyor. Mekanlara şık dokunuşlar, tente, masa ve sandalyelerin yenilenmesi, renklendirilmesi ile cazibesi daha da artıyor şehrin pek çok semtindeki kahvaltı mekanlarının. Bunlardan biri de yılda 3 milyon tekil ziyaretçisi olan bir gastronomi noktası konseptini Duygu Süleymanoğlu’nun hazırladığı Kahvaltıcılar Sokağı. Öğrencilik yıllarında müdavimi olduğu salaş dükkanların bugünün gençliğini de yakalayacak özel bir kimliğe bürünmesi için bir proje geliştiren Duygu Hanım, esnafın ve sponsorların desteği ile fikrini hayata geçirmiş.

DİJİTAL ROTA GURMELERİN EMRİNDE

Sokakta yer alan 28 apartmanın ve 21 kahvaltıcının 2352 metrekare cephesi yenilenip sokağın atmosferi değiştirilmiş. 1.5 yıl boyunca 20’ye yakın mimar ve üç yüz kişilik bir ekiple çalışmış sokağı bugünkü haline getirmek için. 17 farklı renkle sokağa meyvelerin renklerini ve pozitif enerjisini taşıyan ekip kahvaltının bütünleştirici ve keyif verici etkisini arttırmak için çaba harcamış.

Proje sadece mekanların düzenlenmesinden ibaret değil. Gençlerin teknoloji kullanımını dikkate alan ekip, dijital uygulamalarla sokağa ulaşımı da kolaylaştırmış.

Swarm ve Foursquare uygulamaları aracılığıyla kullanıcıya sokaktan farklı seçenekler sunuluyor. Böylece mobil iletişim teknolojisi ve sosyal medya uygulamaları kahvaltı için mekan arayanlara bir tür rehberlik yapıyor.

Proje, Swarm ve Foursquare uygulamaları üzerinden kahvaltıcı arayışında olan kişilerin, sokaktaki kahvaltıcıların doluluk oranlarını ve bulundukları noktaya mesafesini görmesini sağlıyor. Böylece Beşiktaş Kahvaltıcılar Sokağı’ndaki tüm mekanlar mobil kullanıcıların karşısına aynı anda çıkıyor.

Şehre yeni bir gastronomi rotası kazandıran ekipten Ezgi Özyıldırım, “Farklı tercihlerle zenginleşen kahvaltı keyfi, Beşiktaş Kahvaltıcılar Sokağı’nda somuta dönüşüp, sokak hayatına yansıyor, günün tamamına yayılan bir dinamizm oluşturuyor. Bu canlılık, bazen kalabalıktan kaynaklanan bir yer bulamama durumuna yol açabiliyor. Projemiz, anlık verilerle sokaktaki farklı seçenekleri tüketiciye sunuyor. Tüketicinin, mobil teknolojinin gücüyle hayata başka bakmasını; farklı tercihler arasından dilediğince seçim yapıp, daha kolay yer bulabilmesini sağlıyoruz. Öte yandan projemiz, tüm mekanların iş hacmine ve sokağın tanıtımına da katkı sağlıyor” diyor.