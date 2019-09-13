Kahve içmek ya da içmemek...

Avrupa’da başlayıp Amerika’ya yayılan ve ülkemizde de günlük hayatın vazgeçilmez bir parçası olan kahve, artık yemeğin üzerine içilen bir küçük fincan Türk kahvesinden ibaret değil. Keyifle içmenin ötesinde kahve neredeyse içilen türe ve bardağına göre de bir sosyal statü göstergesi kimi için. Sosyal medyanın da göz bebeği. Kitapların arkadaşı. Peki, kahve nedir, nasıl içilir, ayrıca neden bunun bir festivali var? Bunları Dream Sales Machine Başkanı ve İstanbul Kahve Festivali organizatörü Alper Sesli, Türkiye Barista ve Latte Art Şampiyonu Özkan Yetik ile konuştuk.

Kahvenin ambalajlı satışına ve dünya genelinde pazarlanmasına katkıda bulunurken, nitelikli kahve üretimine ve tüketimine odaklanmayan birinci dalgadan sonra, “kahve keyfinin” terim olarak pazara girmesini sağlayan ikinci dalga ve en nihayetinde tüm bu eksik kalmış akımlara bir perde çekip içilen kahvenin kökenini, yetişme koşullarını ve bizzat kahvenin kendisini sahneye süren üçüncü dalga kahve akımı, 90’lı yıllardan itibaren Avrupa, Amerika ve Japonya’da kendi yaşam tarzını ve kültürünü oluştururken, son yıllarda İstanbul’da da aynı şekilde hızla gelişerek genişledi. İşte tam da bu fikri baz alarak İstanbul’da bulunan yeni nesil kahvecilerin ve geleneksel kahvecilerin bir arada olarak tüketiciyle buluşacağı İstanbul Coffee Festival’i hayata geçirmiş festivalin organizatörü ve Dream Sales Machine Başkanı Mert Soley.

KAHVE NE ZAMAN TUTKUYA DÖNÜŞÜR?

Avrupa‘nın en büyük iki kahve festivalinden biri konumunda olan İstanbul Coffee Festival, 6. yılında nitelikli kahvenin kaynaktan başlayan yolculuğunu kahvenin geçmişi ve günümüzün yeni nesil lezzetleri ile birlikte paylaşacak. 19-22 Eylül’de yapılacak festival, kahvenin yarattığı duygular ve yaşam alanları üzerine kurgulandı. Festival katılımcıları Coffee & More alanında ünlü baristaların demlediği kahveleri deneyimleme şansı bulacak. Her yıl onlarca kahve profesyonelini kahveseverlerle buluşturan İstanbul Coffee Festival, bu yıl da eğitici ve eğlenceli içeriklerle dolu workshop ve seminer programına ev sahipliği yapıyor.

Türkiye Barista ve Latte Art Şampiyonu Özkan Yetik’e bu işe nasıl başladığını soruyorum: “2007 den beri kahve yapan bir adamım. Benim yarattığım, benim yaptığım kahveleri içen insanların yüzlerinde oluşan küçük bir tebessüm, sanırım işe tutku ile bağlanmamda en önemli rolü bu oynadı. 2007’de her şeyi internetten öğrendim. Tabi öğrendiklerini uygulamak için ekipmanlara da ihtiyaç var.” diyor. Yetik, “Kahve keyif veren bir içecek, herkes nasıl severse nasıl içmek isterse öyle içmeli bence. Ama kahveyi tanıyarak içmek başka bir yöne sürüklüyor kahve sevgisini. Araştırıp bilinçli içilmeye başlandığı noktada kahve tutkuya dönüşüyor. Biz daha kahveyi tanımıyoruz maalesef. O yüzden de önceki alışkanlıklarımız devam ediyor. Herkes kendi zevkince kahve içmeyi biliyor.” şeklinde konuşuyor.