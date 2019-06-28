Kalıplara sığmayan özgür bitkiler!

Hava bitkilerini ve kokedama sanatını daha önce duydunuz mu? Ben yeni tanıştım. Özellikle çiçekleri çok seven ancak bakamadığı için bitki edinemeyenlerin tercih edebilecekleri bir tür. Bakımları çok kolay. Üstelik doğal, şık görünüşüyle de evlerinizi ve iş yerlerinizi güzelleştiriyor. Türkiye’de çok bulunmayan bu bitkiler ile LeviosaPlants sayesinde karşılaştım. Markanın sahibi Derya Evirgen hava bitkileri ve Kokedama sanatı ile ilgili son yıllarda ciddi çalışmalar yürütüyor. Hatta Avrupa’da birçok botanik bahçesi ve üniversitelerin araştırma merkezlerini gezmiş. Bundan altı yıl önce tesadüf eseri tanıştığı hava bitkileri ve Kokedema sanatına olan merakı ile LeviosaPlants’i kurmuş. Siz nerdeyseniz orada yaşamaya hazır bu özgür ve saksısız bitkileri biz de merak ettik ve Derya Evirgen’in kapısını çaldık. Hem hava bitkilerini hem de Kokedema sanatını sorduk.

“Markanın çıkış aşaması benim kendimi göçebe hissetmem idi. Göçebe hayat yaşadıkları için bitki edinmekten korkan insanlar var. Hava bitkisi ve kokedema aslında bitki edinme kaygısını engelliyor. Çünkü onları çok rahat yanınızda götürebilirsiniz ya da evde bırakabilirsiniz.” diyen Evirgen, LeviosaPlants’ı şu üç kelime ile özetliyor: “Doğal, sade ve büyüleyici.”

Bu çiçekleri öldürmek çok zor

Derya Evirgen aslında avukat. Gündüzleri mesleğini icra ediyor akşamları ise çiçeklerle uğraşıyor. Doğa içerisinde bir çocukluk geçiren Evirgen, her zaman kendisini göçebe gibi hissetmiş. Sabit bir yerde kalamayacağı düşüncesi nedeniyle de bitki alıp yetiştirememe endişesi olmuş. Daha sonra çevresinde bu kaygıları taşıyan başka insanların da olduğunu farketmiş. Hava bitkileri ve kokedama ile tanışınca onlarda hissetiği özgürlük, sıradışılık ve kalıplara sığmama durumu ile LeviosaPlants’ı kurmuş. Evirgen, hava bitkileri ile ilgili şu bilgileri aktarıyor: “Bu bitkiler, botanik bahçelerinde büyük tropikol ağaçların dallarından sarkan bitkiler şeklinde duruyor. Türkiye’ye Hollanda’dan geliyor. Ana ülkesi Güney ve Orta Amerika. Hava bitkisinin en büyük özelliği bakımının çok kolay olması. Toprağa ihtiyaç yok. Su ve hava ile buluştuğunda yaşamak için yeterli ortam oluşuyor. Hava bitkileri kökleri olmadan, yapraklarındaki tüyler yoluyla havadan besleniyorlar. Bu çiçekleri öldürmek çok zor. Kolay kolay solmazlar. 15 günde bir suladığınızda bile çok rahat yaşayabilen, hemen ölmeyen, kolay adapte olan, hava değişikliğiden çok etkilenmeyen bitkiler. Işığa ihtiyaçları yok. Çünkü doğal alanlarında doğrudan ışık almıyorlar zaten.”

Pratik tasarımlar yapıyorum

Bakımı kolay ve dayanıklı olduğundan son yıllarda dizayn amaçlı kullanılmaya başlanan hava bitkileri aynı zamanda özgürlüğü de oldukça güzel yansıyor. “Kalıpsız, dayanıklı ve büyüleyici” bu bitkiler ile farklı çalışmalar yapmak için yola çıkan Evirgen, yaptığı okumalar ve araştırmalar sonucunda çeşitli tasarımlar sunmaya başlamış. Tasarımlar için iki yıldır uğraştığını anlatan Evirgen sözlerini şöyle sürdürüyor: “Dünyada gördüğüm şekiller, kendi evimde kullanmak istediğim tarzlar ve çevremdeki insanların beklentileri üzerine kafa yormaya başlayınca tasarım kısmı ortaya çıktı. 30’a yakın farklı tasarımım var. Yer kaplamayan, pratik kullanılabilecek ürünler olmasına dikkat ediyorum.”

Hava bitkilerinin 160 çeşidi var. Bu türler arasında favorisinin Xerographica olduğunu belirten Derya Hanım, “Uzadığında kıvırcık, dalgalı bir hâl alıyor. Bu aralar Medusa’ları da çok beğeniyorum. Tectorum adlı nadir bulunan bir tür de var. Hatta ben iki yıl aradım bu çeşidini. Geçen ay buldum” şeklinde konuşuyor.

Kokedama ile saksıya ihtiyaç yok

Hava bitkilerinin yanı sıra kokedama sanatı ile de haşır neşir oluyor Derya Hanım. Kokedama, tarihi 17. yüzyıla dayanan, Japonların kullandığı bir sarma sanatı. Japoncada “koke” yosun, “dama” top anlamına geliyor. Yosun topları ile sarma yöntemi, özellikle göç zamanlarında bitkilerin taşınması için kullanılmış. Şimdi bu sanat ile bitkileri özgürleştirdiğini belirten Evirgen, “Bu sanatı bitkiler ile ilgili araştırma yaparken, kitap okurken ve katıldığım workshoplarda öğrendim. Hemen hemen her bitkiyi bu sanat ile sarabiliyoruz. Önce toprak karışımı yapıyoruz. Onu küre haline getirip bitkiyi toprak küresine yerleştirip etrafını yosun ile kaplayıp misina yardımı ile sarıyoruz. Bu şekilde her yere taşıyabiliyorsunuz. Kokedama’da saksıya ihtiyaç yok. Sardığınız bitkiyi ay da bir su dolu kabın içinde bekletmeniz yeterli.” şeklinde konuşuyor. Kokedama ile ilgili atölyeler de düzenleyen Evirgen, bu sanatın çok kolay öğrenilebileceğini söylüyor. Kokedema sanatında dağ palmiyesi kullandıklarını dile getiren Evirgen, bakımı kolay olduğu içinde bunu tercih etiklerini vurguluyor. Kokedama ile ilgili workshoplar yapan Derya Evirgen, “Hava bitkisi atölyesi daha yapmadık. Aslında metale şekil vermek ve farklı tasarımların oluşturulması anlamda bir şeyler yapabiliriz.” diyor.