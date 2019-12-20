Kar size gelmiyorsa, siz ona gidin!

Erciyes
Anadolu’nun incisi Kayseri ilinin gözde mekanı Erciyes. Dağcılık ve buzul tırmanışları için profesyonel sporcular tarafından en çok tercih edilen dağlardan Erciyes, yüksek kar kalitesine sahip dünyada sayılı yerlerden biri olma özelliği ile de kayak merkezi olarak ön plana çıkıyor. Türkiye’nin son yıllarda önem kazanan kış sporları merkezlerinden biri olan Erciyes’e kış boyunca sürekli günübirlik turlar da düzenleniyor. Türkiye’deki en uzun telesiyej hizmetlerinden birine sahip olan Erciyes’te kayağa yeni başlayanlar için kurslar da düzenleniyor. Bölgede kayak yapmak için aralık ve mart ayları en verimli dönemler. Erciyes, her bütçeye hitap eden konaklama tesislerine ve kamp yapılabilecek alanlara sahip.
Uludağ
Kar tatili deyince akıllara gelen ilk durak, Uludağ. Bursa’ya 36 km uzaklıkta bulunan Uludağ Kayak Merkezi, Türkiye’nin en büyük kayak merkezi. 1961 yılında milli park ilan edildiğinden beri kaliteli bir şekilde yürütülen işletmesi, konaklama tesislerinin çeşitliliği ve büyük şehirlere yakın oluşu nedeniyle tatilcilerin favorileri arasında yer alan Uludağ, kış mevsimi boyunca çeşitli festival ve şölenlere de ev sahipliği yapıyor. Özel pistleri sayesinde tatilcilere unutulmaz bir deneyim sunan Uludağ’da ziyaretçiler; kayak dışında, snowboard yapabilir, kar motorsikleti ile turlayabilir, buz pateni kayabilir ve bigfoot deneyimi yaşayabilir.
Kartepe
İstanbul, Sakarya ve Yalova’dan sık sık ziyaretçi alan Kartepe, ziyaretçilerini kayak ve snowboard yapmanın yanı sıra doğa yürüyüşü, kuş gözlemciliği ve yamaç paraşütü gibi aktiviteler yapmaya çağırıyor. Yaklaşık 1250 metrede kurulu tesisleri 42 kilometrelik pist alanı ile Türkiye’nin sayılı kayak merkezlerinden Kartepe Kış Sporları Merkezi’nde, 14 adet doğal pist, 3 adet telesiyej ve 2 adet T bar bulunuyor. Özel ‘baby lift’ alanı da çocuklara ayrılmış durumda. Ucu bucağı olmayan beyazlığın içinde kaybolmak ve bembeyaz bir düşü gerçek kılmak için bulunmaz bir yer.
Ilgaz
Kastamonu ve Çankırı sınırlarındaki Ilgaz Dağı, her yıl İstanbul ve Ankara başta olmak üzere ülkenin birçok kentinden kayakseverleri ağırlıyor. Ilgaz, Kastamonu Havalimanı’nın yapılmasının ardından kayakseverlerin kolayca ulaşabileceği bir yer haline geldi. Kış tatilini Ilgaz Dağı’nda geçirmek isteyen yerli ve yabancı ziyaretçiler, 1850 metre yükseklikteki dağın doğal güzellikleri arasında kayak ve snowboard yapıp kızakla kayarak keyifli vakit geçirme imkanı buluyor. Bugünlerde kar kalınlığı düşük olan kayak merkezinde yağış bekleniyor.
Palandöken
Erzurum’un güneyinde yer alan 3 bin 176 m yüksekliğindeki Palandöken, 5 ay boyunca kayak yapmaya elverişli yapısı, kar kalitesi ve uzun pistleri ile dünyanın en önemli kayak merkezlerinden biri. Palandöken, New York Times Gazetesi tarafından belirlenen dünyadaki 41 kayak merkezi arasında 18. sırada gösteriliyor. Palandöken Kayak Merkezi’ndeki pistlerde 10 telesiyej, 1 teleski, 2 baby lift, 1 gondol lift hizmet veriyor. Palandöken kayak dışında, yamaç paraşütü, dağcılık, snowtube, paintball gibi farklı turizm çeşitleri için de alternatif oluşturuyor.