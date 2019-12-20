Kar size gelmiyorsa, siz ona gidin!

20.12.2019 19:02 - Güncelleme: 20.12.2019 19:02

Erciyes

Anadolu’nun incisi Kayseri ilinin gözde mekanı Erciyes. Dağcılık ve buzul tırmanışları için profesyonel sporcular tarafından en çok tercih edilen dağlardan Erciyes, yüksek kar kalitesine sahip dünyada sayılı yerlerden biri olma özelliği ile de kayak merkezi olarak ön plana çıkıyor. Türkiye’nin son yıllarda önem kazanan kış sporları merkezlerinden biri olan Erciyes’e kış boyunca sürekli günübirlik turlar da düzenleniyor. Türkiye’deki en uzun telesiyej hizmetlerinden birine sahip olan Erciyes’te kayağa yeni başlayanlar için kurslar da düzenleniyor. Bölgede kayak yapmak için aralık ve mart ayları en verimli dönemler. Erciyes, her bütçeye hitap eden konaklama tesislerine ve kamp yapılabilecek alanlara sahip.

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