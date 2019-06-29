Kartal AİHL’de öğrenciler hayallerin ve bilginin sınırını zorluyor

Kartal Anadolu İmam Hatip Lisesi, uyguladığı eğitim programı ve yürütülen projeler ile yurtiçi ve yurtdışında adından sıkça söz ettiriyor. Okulda fizik, kimya ve biyoloji laboratuvarları aktif olarak kullanılıyor ve öğrenciler bu derslerden uygulama sınavlarına tabi tutuluyor. Okulda uluslararası müfredat kapsamında eğitim alan öğrencilerin mezuniyetleri için araştırma projesi hazırlama zorunlulukları bulunuyor. Bunlarla birlikte daha üretken ve kendi milli teknolojisinin mimarı olan bir nesil yetiştirmeyi hedefleyen okulda Proje Laboratuvarı ve STEM laboratuvarı gibi fiziki mekânlar ve ayrılan bütçelerle bu sistem desteklenmiş. Akademik başarısından ödün vermeden çok yönlü öğrenci yetiştirme idealini benimseyen okulda öğrenciler hazırlık sınıfından itibaren olimpiyat gruplarına katılabiliyor.

Okulun geçmişinde olduğu gibi bugün de Türkiye’de düzenlenen proje yarışmalarında ulusal başarıları hayli fazla. Okul, uluslararası alanda da ülkemizin önemli bir temsilcisi. Portekiz’den Bahreyn’e, Çek Cumhuriyeti’nden İsveç’e kadar birçok ülkede okulun öğrencileri Dünya şampiyonluğu elde eden projelere imza attı. Kartal AİHL öğrencileri fizikten matematiğe, kimyadan robotiğe, yazılımdan sosyolojiye kadar uzanan geniş bir alanda projeler geliştirip katıldıkları yarışmalardan birinciliklerle döndüler.

İMKÂNLAR BÜYÜK BİR İDEALİN ZEMİNİNİ HAZIRLIYOR

Kartal Anadolu İmam Hatip Lisesi proje koordinatörü Ersin Ertürk, “Okulumuzun benimsediği eğitim modeli öğrencilerimizin ilgi alanlarını keşfetmesini sağlarken, öğrencilere yönelik çok önemli fırsatlar sunuyor. Öğrencilerimizin farklı alanlarda üretkenlik gösterebilmesi için fiziki şartlar bakımından laboratuvar ve atölyeler başta olmak üzere ileri düzeyde imkânların gerek idari kadronun gerekse akademik kadromuzun özverili çalışmalarıyla öğrencilerin hizmetine sunulduğunu ifade etmek isterim. Sunulan imkânlar büyük bir idealin zeminini hazırlıyor. Bizler öğrencilerin hayal kurmalarını bilginin sınırlarını zorlamalarını ve üretmelerini istiyoruz. Bu sebeple farklı alanlarda birçok proje yürütüyor ve öğrencilerimizi teşvik ediyoruz” diye konuşuyor.

Ersin Ertürk, Kartal AİHL öğrencilerinin en taze başarı hikâyesini ise şöyle özetliyor: “Çocuklarımız geçtiğimiz günlerde Amerika’nın Arizona eyaletinden gerçekleştirilen dünyanın en büyük proje yarışması olan INTEL Uluslararası Bilim ve Mühendislik Yarışması Robotik Alanında dünya 4.’lüğü derecesini ülkemize kazandırdı. Kartal Anadolu İmam Hatip Lisesi 12. sınıf öğrencisi Musa Sadık Ünal’ın Yazılım alanında hazırlamış olduğu “Görme Engelli Bireyler İçin Sesli ve Hissedilebilir Resim Okuma Sisteminin Geliştirilip Prototipinin Üretilmesi” isimli proje 80 ülkeden yaklaşık 1100 projenin yer aldığı yarışmayı 4. tamamlayarak önemli bir başarıya imza attı.”

TÜRKİYE’YE ÖNCÜ, DÜNYAYA ÖRNEK

Kartal Anadolu İmam Hatip Lisesi Müdürü Mithat Tekçam da öğrencilerin gelişimlerini sürekli desteklemek üzere her zaman yenilik arayışında olduklarını vurguluyor. Öğrencilerini gerek akademik donanımlarıyla gerekse kültürel birikimleri ile Türkiye’ye öncü, dünyaya örnek nesiller olarak yetiştirmeyi hedeflediklerini sözlerine ekleyen Tekçam, “Kazanılan başarılar ve ödüller bizleri motive ediyor. Hiçbir başarı tesadüf değildir” diyor. Tekçam, Bilim Seyyahları Projesi ile öğrencilerin temel bilimler alanında önemli kazanımlar elde ettiğini, yurtdışında yaptıkları etkinlikler ile de farklı coğrafyalarda önemli ilişkiler geliştirdiklerini ifade ediyor ve sözlerine şöyle devam ediyor: “Bu çalışma ülkemizin uluslararası en büyük eğitim işbirliği projesine dönüşmüş durumda. Afrika’dan Avrupa’ya uzanan bir coğrafyada 11 ülkede bilim festivali gerçekleştirdik. Diğer taraftan gerçekleştirdiğimiz KAİHLMUN, Kartal Hukuk, Kartal Masters, Etkin Felsefe ve Sürdürülebilir İnsanlık Çalıştayı, gibi uzun soluklu projeler öğrencilerimizin yaşayarak öğrenme süreçlerine çok önemli katkılar sağlıyor.”

2018-2019 döneminde elde edilen başarılar

• Amerika-Arizona Intel International Science and Engineering Fair (Intel ISEF), Robotik Kategorisi Dünya 4.’lüğü,

• 2019 İsviçre International Swiss Talent Forum, Teknoloji Kategorisi, Türkiye Temsilcisi,

• 2018-2019 TÜBİTAK 49. Ortaöğretim Öğrencileri Arası Araştırma Projeleri Yarışması, Kodlama Dalı Türkiye 2.’liği,

• 2018 Çek Cumhuriyeti Robotic Day Proje Yarışması, Serbest Kategori, Dünya 1.’liği,

• 2018 TÜBİTAK 49. Ortaöğretim Öğrencileri Arası Araştırma Projeleri Yarışması, Kodlama İstanbul Anadolu Bölge 1.’liği,

• 2018 TÜBİTAK 50. Lise Öğrencileri Arası Araştırma Projeleri Yarışması, Kimya Dalı Türkiye 1.’liği,

• 2019 TÜBİTAK 50. Lise Öğrencileri Arası Araştırma Projeleri Yarışması, Kimya İstanbul Anadolu Bölge 1.’liği,

• 2019 Romanya Robochallenge Uluslararası Robot Yarışması, FreeStyle Kategorisi, Dünya 1.’liği,

• 2018 İsveç Robot-SM Uluslararası Robot Yarışması, FreeStyle Kategorisi, Dünya 1.’liği,

• 2018 SUGİAD Projem Var Yarışması, Genel Kategori, Türkiye 2.’liği,

• 2019 Üsküdar Üniversitesi, Ulusal Yetenek ve Mentor Ağı Proje Yarışması, Türkiye 2.’liği,

• 2018 Dünyanın En Büyük Proje Yarışması 4.’lüğü

LGS’de İmam Hatip başarısı

Milli Eğitim Bakanlığınca (MEB), Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamında 1 Haziran’da yapılan merkezi sınavda 565 öğrenci, tüm soruları doğru yanıtlayarak tam puan aldı. Bu öğrenciler arasında 24 tanesini ise imam hatip ortaokulu öğrencileri oluşturuyor. Bu yıl ikincisi gerçekleştirilen merkezi sınava 1 milyon 29 bin 555 öğrenci katıldı. 565 öğrenci, sınavın her iki oturumundaki tüm sorulara doğru cevap vererek tam puan aldı. Öğrencilerin yüzde 12,87’si ise 400-500 puan aralığında bulunuyor.

Hem hafız hem birinci

Mesleki ve teknik Anadolu lisesi, imam hatip lisesi, fen lisesi, Anadolu lisesi ve sosyal bilimler lisesi ile özel okullar için yarışan öğrencilerden 24 birinci imam hatip ortaokullarından çıktı. Türkiye’nin çeşitli illerinden birinciler arasında çok çeşitli alanlarda başarılı öğrenciler de bulunuyor. Konya Mustafa Büyükkaplan İHO öğrencisi Yasin Mehmet Yapar, aynı zamanda hafız. Hafızlık proje okulu olan imam hatip ortaokulunda eğitimini bu yıl tamamlayan Yasin Mehmet, okulla birlikte eş zamanlı olarak hafızlığını da tamamladı. 8. sınıfta ise LGS’ye çalışan öğrenci, tüm soruları doğru cevaplayarak birinci oldu.

Türkiye’nin dört bir yanından

Diğer birincilikler ise Türkiye’nin tüm bölgelerinden farklı illerden geldi. Düzce Mehmet Zahid Kevseri İHO öğrencisi Ertuğrul Recep Kocaman, Aksaray Saadet Günay İHO öğrencisi Ahmet Bahadır Aral, İstanbul Esenyurt Güzelyurt Kız AİHL öğrencisi Hilal Kılıç, Denizli Çal Şehit Ramazan Us İHO öğrencisi Kübra Su Fırtına, İstanbul Kartal Hürriyet İHO öğrencisi Samet Furkan Memiş, İstanbul Üsküdar İHO öğrencisi Hilal Cantürk, Adana Çukurova Hümeyra Ökten Kız İHO öğrencisi Halime Nur Şahin, Samsun Atakum Tevfik İleri İHO öğrencisi Rümeysa Ünlü, Balıkesir Gazi İHO öğrencisi Nazmiye Kübra Dağ, Gaziantep Şehit Hüseyin Gümüş İHO öğrencisi Abdulkadir Koçak, Gaziantep Şehit Hüseyin Gümüş İHO öğrencisi Ömer Faruk Öztürk, Kahramanmaraş Turgut Pekel İHO öğrencisi H. Berkay Buz, Kahramanmaraş Turgut Pekel İHO öğrencisi Abdullah Sarim Şahin, Bartın Merkez İHO öğrencisi Nehir Keçeli, Adapazarı İHO öğrencisi Ahmet Güven Alp Yalılı, Denizli Merkezefendi Servergazi İHO öğrencisi Nurullah Yağmahan, Denizli Merkezefendi Servergazi İHO öğrencisi Feyza Çelik, Ankara Tevfik İleri Anadolu İHL öğrencisi Ahmet Efe Ceyhan, Adıyaman Şehit Akif Güneş İHO öğrencisi Enes Reşber, Bilecik Orhangazi İHO öğrencisi Yusuf Nam, Trabzon M. Celaleddin Ökten AİHL öğrencisi Beyza Aslanhan, Konya Hüyük İHO öğrencisi Şükrü İmre, Konya A. Hazım Uluşahin İHO öğrencisi Hümeyra Hira Ünal bu isimler arasında yer alıyor.

2018 birincisi Azra, Kartal İHL’de

Milli Eğitim Bakanlığınca geçen yıl ilk kez yapılan LGS kapsamındaki merkezi sınavın sonuçlarına göre Türkiye genelinde 18 öğrenci 500 tam puan alarak birinciliği paylaşmıştı. Bunlar arasında Adana Çukurova Selahaddin Eyyubi İmam Hatip Ortaokulu öğrencisi Azra Kargı da bulunuyordu. Kargı, tercih döneminde İstanbul Kartal Anadolu İmam Hatip Lisesi’ni tercih ederek, okuluna ilk tercihi olarak yerleşmişti.