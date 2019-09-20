Kastamonu Gastronomi Festivali için hazır

Kastamonu mutfağını en doğru mesajlarla yerelden evrensele tanıtacak Kastrofest – Kastamonu Gastronomi Festivali, 27-28 Eylül 2019 tarihlerinde yapılacak. Bu yılki teması “Geleneğe Saygı, Geleceğe Miras” olarak belirlenen festival hakkında bilgiler veren Dünya Mirası Kastamonu İnisiyatifi (DMKİ) sözcüsü Gülsen Kırbaş, “Bugüne kadar şehrimizin mutfağını hep İstanbul ve Ankara gibi büyük şehirlerde tanıtmaya çalıştık. Artık herkesin Kastamonu’ya gelmesi ve bu lezzetleri yerine deneyimlemesi gerekiyor. Kastamonu’nun geleneksel tatlarını tüm Türkiye’ye, hatta tüm dünyaya duyurmasını amaçladığımız Kastrofest, kentin gastronomi turizmi alanındaki tanıtımı için büyük bir adım olacak” diyor.

Gastronomi turizmi son yıllarda ülkemizde giderek daha çok söz edilen bir alan. Bu anlamda Kastamonu mutfağı ne vaat ediyor gastronomi meraklılarına diye soruyorum Kırbaş’a.

“Kastamonu aslında keşfedilmeye hazır bir hazine gibi. Bir kere hâlâ geleneksel üretim yöntemlerini ve pişirme tekniklerini muhafaza ediyor. Doğası ise endüstriyelleşmeden görece uzak olduğu için hala bakir ve büyüleyici.” diyor ve devam ediyor: “Dünyanın en eski buğday çeşitlerinden Siyez’in memleketi Kastamonu, eski usullerle yapılan muhteşem pastırması, yabani mantarları, otları, mürdüm eriği gibi gastronomi meraklılarının başını döndürecek bir sürü ürüne sahip. Ayrıca Osmanlı Saray mutfağının en özgün yanlarını yansıtan, az bilenen bir çok yemek çeşidini de içinde barındıran, hatta bu yemeklerin sayısının 800’leri bulduğu ifade edilen bir zenginliğe sahip. Kısacası mutfakta farklı tatlar, derin bir tarih ve kültür mirasının yanı sıra özgünlük arayan herkesin ilk ziyaret etmesi gereken bir gastronomik destinasyon Kastamonu.”

DÜNYA MUTFAĞINA İLHAM VERECEK

Festival’in Kastamonu mutfağının yeni nesile aktarımında ve dünyaya açılmasında önemli bir misyon üstleneceğine dikkat çeken Kırbaş, “Bugüne kadar şehrimizin mutfağını hep İstanbul ve Ankara gibi büyük şehirlerde tanıtmaya çalıştık. Artık herkesin Kastamonu’ya gelmesi ve bu lezzetleri yerine deneyimlemesi gerekiyor. Kastamonu’nun geleneksel tatlarını tüm Türkiye’ye, hatta tüm dünyaya duyurmasını amaçladığımız Kastrofest, kentin gastronomi turizmi alanındaki tanıtımı için büyük bir adım olacak ve Kastamonu’nun tarihi kültürel, doğal ve gastronomik zenginliğini ulusal ve uluslararası platformlarda en doğru mesajlarla tanıtacak. Festivalimizin Kastamonu’nun tarih boyunca farklı kültürlerle zenginleşmiş yerel gastronomik değerini öne çıkartarak kentin “yükselen turizm destinasyonu” olarak markalaşmasına katkı sağlayacağı inancındayız.” sözleriyle bu umudunu paylaşıyor.

Günümüzde şeflerin geleneksel malzemeler ve pişirme tekniklerini keşfetmek ve bunları kendi mutfaklarında kullanarak değer üretmek istediklerini belirten Kırbaş, “Kastamonu da bu açıdan inanılmaz bir zenginlik sunuyor şeflere. Konuk ülke İtalya’dan katılacak yeni nesil şeflerden Michele Esposito, ülkemizde artık herkesin çok yakından, ekranlardaki başarılı işleriyle tanıdığı Danilo Zanna, Hazer Amani, Sahrap Soysal, Ebru Baybara Demir gibi çok önemli isimleri ağırlayacağız Festivalimizde. Michele Esposito Sahrap Soysal ile birlikte yapacakları gastroshowda, Kastamonu ve İtalya’nın geleneksel erişte ve makarnalarını birlikte yorumlayacak. Onları da bu festivale dair en çok heyecanlandıran şeyin Kastamonu’nun keşfedilmeyi bekleyen sürprizlere dolu bu ürün ve yemek zenginliği olduğuna eminim.” diyor. Kastamonu’nun mutfak kültürünün zenginliğine rağmen henüz keşfedilmemiş bir gastronomi destinasyonu olduğunu belirten DMKİ üyesi ve festivalin ana sponsoru olan Reis Gıda Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Reis de festivalle ilgili şunları söylüyor: “Kastamonu’da 800’den fazla yemek çeşidi olduğu belirtiliyor; her ilçemizin farklı yemekleri mevcut. Bu zengin mutfak kültürünün herkese tanıtılması için DMKİ olarak yola çıktık. Kastrofest, Kastamonu’nun gastronomi turizminde markalaşması için bu alanda kente katma değer yaratacak ve bir ilki gerçekleştirecek. Bundan sonra festivalin sürdürülebilir olması da çok önemli, aslında esas iş festivalle başlıyor. 2018 Türk dünyası kültür başkenti olan Kastamonu bir anlamda yemek kültürünün de başkenti. Şehrimizin mutfağıyla ilgili yiyecek ve içeceklerin, üretme tekniklerinin, sofra kültürünü de araştırarak önce Türkiye’ye sonra dünyaya tanıtmak istiyoruz. Festivalle başlayarak, yöresel mutfak mirasımızı tanıtmaya yönelik, yeni projeleri de hayata geçirmeye devam edeceğiz”.