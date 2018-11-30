Kaybettiğimiz dostluğu filmlerle hatırlayacağız

Cumhurbaşkanlığı Himayelerinde, T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı destekleri ile bu yıl ilki düzenlenecek olan Uluslararası Dostluk Kısa Film Festivali, dostluğu kısa film dilinde yeniden inşa etmeye hazırlanıyor. Fethi Gemuhluoğlu’nu ve onun penceresinden ‘Dostluk tefekkürünü’ yeniden okuma, bunun üzerine düşünme ve hayatımızdaki yansımalarını çoğaltma düşüncesi üzerinden farklı yöntem ve ortamlar geliştirme amacıyla Fethi Gemuhluoğlu’nun vefatının 41. yılı münasebetiyle düzenlenecek Festival, 14-16 Aralık tarihleri arasında gerçekleşecek. Kısa filmler sayesinde “Dostluk” meselesini bütün insanlığın mirası haline getirmeyi amaçladıklarını dile getiren Uluslararası Dostluk Kısa Film Festivali Direktörü Faysal Soysal ile hem festivali hem de ülkemizdeki kısa film sektörünün durumunu konuştuk.

DOSTLUKTAN DOĞAN FESTİVAL

21. yüzyılda yaşamamıza rağmen savaşlar hâlâ devam ediyor. İnsanlar yurtlarını terk etmek zorunda bırakılıyor veya öldürülüyorlar. Modern dünyada herkes pek çok şeye sahip ama çok yalnız. Bir şeyler eksildi ve kaybedildi. Sanırım en çok aradığımız şey bu dönemde karşılıksız dostluk. Bu anlamda neye ihtiyacımız olduğunu uzun yıllar önce söyleyen Fethi Gemuhluoğlu’nu hatırlamak ve hatırlatmak gerekiyor. Onun insani ve karşılıksız bir dostluğun temeline işaret ettiği ‘Dostluk’ metninden yola çıkarak hazırlanan Uluslararası Dostluk Film Festivali kaybettiğimiz güzellikleri yeniden gündemimize getirecek. Gemuhluoğlu’nun ideolojik bir ayrım yapmadan memleketi için eser üreten, şiir ve roman yazan entelektüel bir kavga veren herkesin elinden tuttuğunu söyleyen Soysal, festivalin çıkış noktasını şöyle anlatıyor: “Gemuhluoğlu için renk, dil, din önemli değildi. Bizim festivalde gücünü buradan alıyor. İnsanlık adına, bir şey yapılacaksa bu zaten hepimize katkı sağlar. Sanatta bu anlamda en büyük imkan. Festivalin başka bir çıkış noktası daha var. Son dönemlerde Suriye, Filistin, Myammar ve Afrika’da çatışmalar yaşanıyor. Bugün en çok ihtiyaç duyduğumuz şey dostluğun hatırlanması. Bundan dolayı gençliğin dostluk konusunda fikir üretmesini istedik. Dışarıdan tematik gibi görülebilir ama geniş perspektifi olan bir festival.”

Bu tema üzerinden festival düzenlenmeye devam edeceklerini söyleyen Soysal, “Bizi diğer festivallerden ayıran en temel özelliğimiz dostluk teması ile kurduğumuz bağ. Dostluk bütün dinlerin, hakikat anlamında kafa yoran, yaşam ve yaşam sonrası ile soruları olan herkesin düşündüğü bir şey. Dostluğu, çekilen filmler, farklı açılardan bizlere gösterecek.” şeklinde konuşuyor. Sinema ve sanatın her bir yerinde muhabbet olduğunu söyleyen Soysal, sözlerini şöyle sürdürüyor: “Filmde, iki insanın var olduğu bir sahneyi düşünün burada dostluğun olmadığını söylemeyiz. İran’dan bir film geldi. Tek başına bir adam var. Burada da dostluğun olmadığını hissediyorsunuz.”

80 ÜLKEDEN 800 BAŞVURU

Dostluk Festivali’ne 80 ülkeden 800 başvuru oldu. Dostluk Kısa Film Festivali, kapsamında düzenlenen “Kısa Metraj Film Yarışması” jürisinin başkanı birçok ulusal ve uluslararası festivalde ödüller kazanan Yüksel Aksu. Aksu dışında; Amerikalı senarist ve yönetmen Najwa Najjar, İranlı yönetmen Kamal Tabrizi, senarist ve yönetmen Tevfik Başer ve oyuncu Sezin Akbaşoğulları jüride yer alıyor. Jürinin, ana temaya odaklanan, bunu en güçlü şekilde teknik olarak ortaya koyan ve orijinal metin sunan filmleri seçtiğini vurgulayan Soysal, şunları aktardı: “Dolaylı yoldan dostluğa gönderme yapan filmler daha çok arzu ettiğimiz filmlerdi. Jüride kendi estetik anlayışına göre bazı değerlendirmelerde bulundu. Tür bakımından da bir ayrım yaptık. Belgeselleri yarışmaya almadık. Belgesel dışında kısa formatları kabul ettik. Ancak dostluk bakımından önemsediğimiz belgeselleri ve temaları bakımından özel olan filmleri de festival kapsamında göstereceğiz.”

“Kısa Metraj Film Yarışması”nda dereceye girecek filmlerden 1.’ye 40 bin, 2.’ye 20. bin ve 3.’ye 12. bin TL verilecek. Ödülün yüksek olmasının insanları heyecanlandırdığını söyleyen Soysal, bu festival için özellikle senaryo yazıp, film çekenler olduğunu söylüyor. İran’dan ve Türkiye’den yapılan başvurularda özellikle bu festival için çekilmiş filmler olduğuna dikkat çeken Soysal, “Bazıları senaryolarını göndermiş. Önümüzdeki yıl belki senaryo yarışması da düzenleyebiliriz.” diyor. Festival kapsamında bu yıl Bahçeşehir Üniversitesi ile bir atölye yaptıklarını belirten Soysal, buradan çıkan kısa filmin festivalde gösterileceğini söylüyor. Her yıl bir ortak paydaş ülke belirleyip festivalde yer alan filmlerden seçki yaparak o ülkede göstereceklerini belirten Soysal, bu yıl festivalden bir hafta sonra Bosna’da filmlerin gösterileceğini hatırlatıyor.