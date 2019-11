Kayıp film Tamilla Antalya'da… 

Türkiye’nin en uzun soluklu sinema etkinliği Antalya Altın Portakal Film Festivali 26 Ekim’de başladı. Festivalde 29 ülkeden, 69 yönetmenin, toplam 66 filmi gösterildi. O filmlerden biri de Muhsin Erturğul’un kayıp olduğu sanılan Tamilla adlı filmi oldu. Tamilla, Festivalin Özel Gösterimler bölümünde yarışma dışı olarak gösterildi. Tiyatro ve sinema yönetmeni Muhsin Ertuğrul’un kayıp olduğu sanılan 1927 yapımı sessiz filmi Tamilla’nın özel gösterimi yoğun bir ilgiyle karşılaştı. Fransız hukukçu ve yazar Ferdinand Duchêne’nin aynı adlı romanından uyarlanan film, 92 yıl aradan sonra ilk kez gün yüzüne çıkmış oldu. Tamilla, Ukrayna’daki Aleksandr Dovçenko Sinema Merkezi’nin katkılarıyla 1 Kasım günü Perge Salonu’nda, piyanoda Ayşe Tütüncü ve klarnette Miray Eslek’in olacağı canlı müzik eşliğinde gösterildi. Ünlü Alman sanat yönetmeni Heinrich Beisenherz’in tasarımları ve atmosfer yaratmaktaki başarısıyla dikkat çeken film Muhsin Ertuğrul’un Kiev’deki Ukrayna Foto Sinema İdaresi’nde (VUFKU) çalıştığı dönemde çektiği iki filmden biri olma özelliğini taşıyor. Tamilla, o dönemde Fransız sömürgesi olan Cezayir’de ailesi tarafından başlık parası karşılığı küçük yaşta evlendirilen bir Berberi kadının hikâyesini konu alıyor. Filmde başrolleri, Sovyet oyuncular Anna Zarzhitskaya, Matvey Liarov ve Hakkı Alizade paylaşıyor.

TRT’DEN TÜRK SİNEMASINA DESTEK

6 yıldır yeni projelerin hayata geçirilmesinde Türkiye’deki en önemli fon ve networking platformu olan Antalya Film Forum, bu yıl Kurmaca Pitching, Kurmaca Work in Progress, Belgesel Work in Progress ve Antalya’yı bir film platosuna dönüştürmeyi amaçlayan Sümer Tilmaç Antalya Film Destek Fonu kategorilerinde ödüller verildi. Türkiye’den yönetmen ve yapımcıları uluslararası sinema profesyonelleriyle buluşturarak Antalya’yı sinemamızın en önemli ulusal endüstri merkezine dönüştüren Antalya Film Forum’a bu yıl 160 başvuru arasından seçilen 29 proje, Kirsten Niehuus, Remi Burah, Mustafa Kara, Frederic Boyer, Nicolai Korsgaard, Michele Halberstadt, Emmanuel Chicon, İlksen Başarır, Thorsten Ritter, Ömür Atay gibi alanında uzman isimler tarafından değerlendirildi. Toplam 530 bin TL tutarında para ve yan ödül desteğinin verileceği Antalya Film Forum, bu yıl Olena Yershova Yıldız direktörlüğünde gerçekleştirildi. 1964’ten beri birçok ödüllü filmin yaratıcısı olmuş Türkiye Radyo Televizyon Kurumu (TRT) da Antalya Film Forum’un bir parçası oldu ve iki kategoride toplam 80 bin TL değerindeki TRT Ödülü’nü verdi. Kurmaca Works In Progress kategorisinde bir film 50 bin TL değerindeki TRT Ödülü’nü alırken, Belgesel Work in Progress kategorisinde de bir projeye 30 bin TL maddi destek sundu.

Uzun Metraj Kurmaca Pitching Platformu, 30 Bin TL Antalya FF Ödülü: 95 Yazı (Yönetmen: İnan Temelkuran, Yapımcı: Kerem Özerdoğan), Karanlıkta Islık Çalanlar (Yönetmen: Pınar Yorgancıoğlu, Yapımcı: Bekir Yusuf Açıksöz), Kumbara (Yönetmen: Ferit Karol, Yapımcı: Nefes Polat), Color Up Renk Düzenleme Ödülü: Cemal (Yönetmen: Mehmet Emin Timur, Yapımcı: Faruk Korkmaz), Cannes Film Festivali Producer’s Network Akreditasyon Ödülü: 95 Yazı (Yönetmen: İnan Temelkuran, Yapımcı: Kerem Özerdoğan)

Uzun Metraj Kurmaca Work In Progresss Platformu, Övgüye Değer Film: Beriya Seve (Yönetmen ve yapımcı: Ali Kemal Çınar), 80 Bin TL Antalya FF Ödülü: Beni Sevenler Listesi (Yönetmen: Emre Erdoğdu, Yapımcı: Tanay Abbasoğlu, Hazar Ergüçlü), 40 Bin TL Antalya FF Ödülü: Bir Nefes Daha (Yönetmen: Nisan Dağ, Yapımcı: Müge Özen, Jessica Caldwell, Yağmur Ünal), 50 Bin TL TRT Ödülü: İki Şafak Arasında (Yönetmen: Selman Nacar, Yapımcı: Burak Çevik, Diloy Gülün), Mojo Görsel Efekt Ödülü: Cemil Şov (Yönetmen: Barış Sarhan, Yapımcı: Umut Eğitimci), Creative Production Renk Düzenleme Ödülü: Cemil Şov (Yönetmen: Barış Sarhan, Yapımcı: Umut Eğitimci)

Belgesel Work In Progresss Platformu, 30 Bin TL Antalya FF Ödülü: Rüzgar Tayı, (Yönetmen ve yapımcı: Sidar İnan Çelik), Anne Sınırı Geçtin (Yönetmen ve yapımcı: İlham Bakır), Ertil Komplikasyonlar Mütehassısı (Yönetmen: Yasemin Akıncı, Yapımcı: Aslıhan Altuğ, Kıvılcım Akay), 30 Bin TL TRT Ödülü: Ali Arif Ersen: Mr. Wink (Yönetmen: Selin Şenöken, Yapımcı: İpek Tugay), Postbıyık Ses ve Renk Düzenleme Ödülü: Kim Mihri (Yönetmen: Berna Gençalp, Yapımcı: Yonca Ertürk, Berat İlk)

Sümer Tilmaç Antalya Film Destek Fonu, 150 Bin TL Antalya FF ve Fono Film ve TAFF Pictures Post Prodüksiyon Ödülü: Gönül (Yönetmen: Soner Caner, Yapımcı: Bilal Bağcı)