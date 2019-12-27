'Kendi ‘Rönesans’ımızı yazmanın vakti'

GÖKHAN ÖZ 27.12.2019 19:27 - Güncelleme: 27.12.2019 19:27

Müslüm Teke figüratif resmin başarılı ressamlarından... 20 yıldır yüzlerin içinde barındırdığı duyguyu figüratif bir dille bize aktarıyor. Yüzleri kişiliğin en derin sırlarına açılan birer pencere olarak nitelendiren sanatçı, “Yargılamalarımızı bedene değil, yüze bakarak yapmalıyız” diyor. Nişantaşı’ndaki sergisinde sohbet ettiğimiz genç sanatçıyla sıra dışı resimlerini, Türk sanatına verilen değeri ve toplumdaki resim algısını konuştuk…

Sizi biraz tanıyabilir miyiz?

1974 Gaziantep doğumluyum 1999’da Yüzüncü Yıl Üniversitesi Resim Bölümü’nden mezun oldum. Yurt içinde ve dışında sergilere katıldım. Halen Adana’da çalışmalarıma devam ediyorum.

Eserlerinizde yaşamı sorguluyor, insanın en uç duygularını resmediyorsunuz... Nedir sizi insanın tedirgin, kaos ve hüzünlü hallerini resmetmeye yönlendiren?

Sanırım çocukluktan gelen sorgulama, kabullenmeme ve aşırı merak beni bu alana itti. ‘Sancısız sanat olmaz’ içgüdüsüyle yıllarca birikim yaptım. Kolay yapılmayanı, zor olanı tercih ettim. Yüzler içinde yüzler bize kişiliğin en derin sırlarına açılan birer pencere. Duygularımızı dışa vurmadığımızı zannetsek bile yüzümüz kişiliğimiz, sağlığımız ve zekamızla ilgili bilgiler barındırıyor. Doğduğumuzda genetik belli kodlamalar var ama insan kendi yüzünü kendi oluşturuyor. Ruh haline göre yüz şeklini alıyor. O nedenle yargılamalarımızı bedene değil, yüze bakarak yapmalıyız. Çünkü yüz bize gizli şifreler yollar. Ben tablolarıma başlamadan önce yüzdeki ifadeyi yakalamaya çalışırım.

Her serginizin bir öyküsü ve melankolik bir hali var. Biraz tablolarınızdaki bu gizemli hikayeleri bize anlatır mısınız? Sıra dışı bir tarzınız var, siz kendi tarzınızı nasıl tanımlıyor ve çağdaş resim sanatında kendinizi nerede görüyorsunuz?

Sıra dışı olmak için resim yapılmıyor. Ama yaptığınız resim sıra dışı olarak algılanınca amaca ulaşılmış oluyorsunuz. Ben 20 yıldır duygular, anlar ve yüzlerin peşindeyim. İnsanlar çizdiğim suretleri aynı zannediyorlar ama tanıdık kişiler değil. Her biri farklı duyguyu ve şiddeti içinde barındırıyor. Bu yüzler benim hayal dünyamın insanları. Çağdaş resim sanatında neredeyim bilmiyorum. Tek amacım hayatımın geri kalanında resim yapmak ve daha fazla insana dokunabilmek.

Türkiye’de sanatseverler

manzara resimlerini daha çok tercih ediyorlar. Sizce Türk ressamlarımız kendilerini ifade etmekten korktukları için mi soyut ve pop art resimlere daha az yöneliyorlar?

Manzara resimleri her zaman ilgi çekmiştir. Bu sanatçının dünyayı nasıl gördüğüyle ilgili bir şey. Van Gogh çok büyük sıkıntılar yaşarken bile manzara yapmaktan vazgeçmemiş. Evet, insana dokunmak, hislerini resimlemek biraz zorlayıcı olabilir. Ama bu tarzı yani figüratif ve portresel resimleri tercih eden ressamlar da yine bize bir şeyler anlatmıştır. Tıpkı manzara resminin anlattığı gibi. Yani Turner ne anlatıyorsa Lucian Freud da onu anlatıyor.

Ne yazık ki sanat ile entegre edilmiş bir toplum değiliz. Ebeveynler çocuklarının bazı derslerde başarılı olmasını yeterli buluyor. Sanat ile ilgili derslere gereğinden fazla ilgi duymaları ise hoş karşılanmıyor sizce hayatlarında sanat olmayan çocuklar yaşamlarında yan etkilerini görüyorlar mı?

Sanat çok küçük yaşlarda çocuklara verilmeli, anlatılmalı. Sanatla büyüyen toplumlar; doğaya, insana ve canlıya çok daha saygılı oluyor. Küçük yaşlarda sergi dolaşan, konsere giden ya da kitap okuma alışkanlığı olan çocuklar farkındalıkla büyüyorlar.

Toplumun dayattığı beklentileri karşılayamam korkusu ile yetenekli insanlar sanatsal bir iş yapmaktan çekiniyorlar. Avrupa’da sanat ve sanatçıya verilen değerle, Türk sanatçılarına verilen değeri kıyasladığınız zaman resim sanatı hakettiği yerde mi size göre?

Maalesef ülkemizde sanata ve sanatçıya yeteri kadar ilgi gösterilmiyor. Sanat ve sanatçı özeldir anlamak dinlemek lazım. Sanatçıyı anlayabilmek içinde çağdaş düşünceye ihtiyacımız var. Türk sanatçılar kendi ‘Rönesans’ını başlatmalı. Sanatçılarımız kendi özüne dönmeli ve resim sanatının gelişimine farklı bakış açıları kazandırmalılar.

“İtalyan sanatçının yaptığı hiciv sanatı”