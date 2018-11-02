Kendinizi keşfetmenin yolu kalemden geçer

Dünyada ilk kez düzenlenen Penfest, 2-3 Kasım tarihlerinde kalemsever koleksiyonerleri ve ünlü markaları bir araya getiriyor. Markakalem.com tarafından düzenlenen festivalde; ünlü kalem işleme ustaları orijinal tasarımların nasıl ortaya çıktığını ve kalemlerin yapım aşamasında hangi işlemlerden geçtiğini anlatıyor. Kalem severlerin ilgiyle takip ettiği programa katılan Kilk markası sahibi ve Türkiye’nin tek dolma kalem ustası Oruç Gazi Kutluer ile dolma kalem yolcuğunu, kalem ustası Akif Gözcü ile de kalem tasarımlarını konuştuk.

YAZI ENSTRÜMANI

Türkiye’nin tek dolma kalem üstadı Oruç Gazi Kutluer, üç yıldır dolma kalem üretiyor. Kilk markasının sahibi Kutluer’in kaleme olan merakı onu bu işi yapmaya itmiş. Yaptığı işin mahiyetine uygun bir isim seçmiş Kutluer; Kilk yazı enstrümanı demek. Dolma kalem kültürünü yaşatmak isteyen sanatçı, “Bu zamana kadar el yapımı butik dolma kalem üretmek isteyenler bu işi devam ettirememiş. Sabır ve emek isteyen bir iş. Ben daha metin davrandım sanırım. Bir sene deneme yanılma süreci devam etti. Çünkü bu işin bizde bir ustası yok. Yurt dışında Japonya ve Amerika’daki kalem ustalarından yardım aldım. Ancak benim en büyük ustalarım kalem severler oldu. Onların kalemlerimi almaları ve bana olumlu olumsuz geri dönüşleri mesleğimi geliştirdi.” diyor.

Dolma kalem üretebilmek için dolma kalem kullanmak gerektiğini vurgulayan Kutluer, “Kalem kullanırsanız kalem severin ne istediğini ve beklediğini bilirsiniz. Bir çırağım vardı. Sordum ona ‘dolma kalemin var mı?’ diye. Olmadığını söyleyince bir kalem hediye ettim ve ‘Bu kalem ile her gün yarım paragraf yazacaksın’ dedim. Ama yazamadı. Anladım ki yazma eylemi ona göre değil. Dolma kalem ile yazamayan biri dolma kalem de yapamaz.” şeklinde konuşuyor.

Dolma kalemin her aşamasını uç kısmı hariç kendi yapan Kutluer ürettiği kalemler ile ilgili şunları aktarıyor: Kendi zevkimi yansıtan ve özel isteğe göre üretimler yapıyorum. Kişiye özel üretimlerde sadece bir tane yapıyorum. Özellikle yurt dışından büyük talep var. Elhamra ve Karatay modellerine ilgi büyük. Elhamra kalemi üzerinde gümüş işlemeli ‘Allah’tan başka galip yoktur’ yazıyor. Kalemin üzerinde ne yazdığını alıcıya söylediğimde daha büyük bir keyifle alıyor. Dolma kalemden iki önemli beklenti var. İlki, ucun iyi ve amaca uygun yazması. İkinci unsur ise mürekkebin doğru bir şekilde muhafaza edilip uca gitmesi.

BİR KALEMDEN FAZLASI

50 yaş üzerinin ciddi bir dolma kalem kullanıcısı olduğunu belirten Kutluer gençlerin de ilgisinin olduğunu hatta bir kalemin gençlerin hayatını farklı yönlerde etkilediğini anlatıyor: Yazmanın ne demek olduğunu öğreniyorlar. Bir gün dükkana üniversiteye yeni başlayacak biri geldi. Bir kalem yaptırmak istedi. Rakam pahalı gelinde öğrenci olduğunu söyleyip indirim istedi. Bende ona ‘okulun bitince gel’ dedim. Aradan üç ay geçti o genç kapımı çaldı para biriktirmiş kalem yapmamı istedi. Yaptım ve gönderdim. Üç gün sonra aradı. “Bu kalemle yazmaya başladıktan sonra farkettim ki yazmam için önce okumam lazımmış. Ben de okumaya başladım” dedi. Yazma eylemi o arkadaşta okuma eylemini tetikledi. Yine bir lise öğrencisi geldi babası ile. Ona da bir kalem yaptım. Kısa bir süre sonra babası dükkana geldi. “Bizim çocuğun duruşu, konuşması değişti. Şiirler yazmaya başladı” dedi. Çok mutlu oldum. Bir kalem belki de geleceğin; ressamlarını, şairlerini, tiyatrocularını ya da gazetecilerini yetiştirecek. Keşfetmek, aradığını bulmak çok önemli. Bu noktada kalem çok değerli bir yerde duruyor.

Dolma kalemin başka bir cazibesi olduğundan bahseden Kutluer, dolma kalemle bir insan gibi ilgilenmek gerektiğini söylüyor. “Dolma kalem nazlıdır. Sürekli temizleyeceksin, bakımını yapıp, mürekkebini taze tutacaksın, düşürmeyeceksin, çok fazla baskı uygulamayacaksın, her kağıtta kullanmayacaksın.” diyen Kutluer sözlerini şöyle sürdürüyor: Kalemin iyisi kötüsü, pahalısı ucuzu olmaz. Yazma amacına en iyi şekilde hizmet eden kalem iyi kalemdir. Neyle yazdığınız değil, ne yazdığınız önemlidir.

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