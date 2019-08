Kış geliyor! Tarhanadan salçaya, erişteden turşuya

Yaz aylarında son günleri yaşıyoruz. Önümüz bahar ve kış. Hanımların telaşlı olduğu bir zaman dilimindeyiz. Neden mi? Çünkü kış için hazırlıklar yapılmaya başlandı. Kışa hazırlık yapmak Türk mutafığının olmazsa olmazı. Bizim Anadolu kadının hamaratlığı burada ortaya çıkıyor. Her yörede, her bölgede hatta her köyde birbirinden farklı usullerle bambaşka çeşitler hazırlanıyor. Bu tür hazırlıklar halen çoğu Anadolu şehrinde imece usulü yapılır. Kadınlar birbirine yardımcı oluyor. Önceden Anadolu kadını yapardı bu tarz hazırlıkları. Çünkü eski dönemlerde kışın istediğiniz her sebzeye meyveye ulaşmak çok mümkün değildi. O yüzden hanımlar kışın yiyecek sıkıntısı çekmemek için yazdan hazırlık yapardı. Şimdi ise manavlarda yaz-kış istediğimizi buluyoruz. Ancak hem vitamin hem tat bakımında çok da tercih edilmiliyor. Şehirli kadında turfandan ürün tüketmemek için yazdan yiyeceklerini hazırlıyor. Üstelik evlerde yapılan kış hazırlıkları hem ekonomik hem lezzetli hem de daha doğal, katkısız oluyor. Turşusunu kurarak salçasını yapmaya hazırlanan ve yazlık sebzeleri ise difrize atarak kış boyu tüketmeyi amaçlayan , tarhanayı yapıp yufkaları açmaya başlayanlar ve daha fazlası… Bizden size birkaç tüyo…

Tarhana: Kış deyince akla hemen hastalık geliyor. Peki çaresi ne? Tarhana seslerini duyar gibiyim. Tarhana yapımı yöreden yöreye değişsede kışın en vazgeçilmez yemeklerinden biri. Yapımı zahmetli ancak tadı mükemmel. Domates, kırmızı biber, maydonoz, nane, reyhan, soğan, sarımsak hepsini yıkayıp, doğrayın. Bir tencere koyup pişirdikten sonra mikserden geçirin. Un gibi oluyor. Karışım soğuduktan sonra maya ve yoğurt koyun. Sütte ekleyebilirsiniz. Üzerine kaya tuzu ve tarhana baharatını da koyun. Daha sonra bunları yoğurun ve alabildiğine un koyun. Hamur, kulak memesi kıvamında olacak. Bu şekilde hamuru oda sıcaklığında bir hafta, 10 gün bekletmek gerekiyor. Hamur, ilk 3-4 gün taşıyor o yüzden gözetlemek lazım. Daha sonra hamuru temiz bir bezin üzerine parça parça açarak güneşin altına serin. Bir iki saatte bir hamuru çevireceksiniz. İki gün kurutup el mikserine çekebilirsiniz. Daha sonra tekrar serin ve toz haline gelene kadar kurutun. Ne kadar domates ve yoğurt katarsanız tarhananız o kadar çok olur.

Salça: Şu an salça yapmanın tam zamanı. Son güneşli günleri iyi değerlendirmek lazım. Adana'da, Gaziantep'te biberin salça yolculuğu başladı bile. Evlerin damları kırmızıya büründü. Domates ve biber salça için iki ana malzeme. Kimi sadece biber salçası ya da domates salçası yapıyor kimi ise ikisini birlikte. Karışık salça yaparken domates ve biberleri güzelce yıkadıktan sonra domatesleri dörde bölün biberlerin ise mutlaka tohumlarını temizleyin. Domates ve biberleri iyice pişirip blenderden geçirin. İyice ezildikten sonra demir süzgeçten geçirin. Süzgeçten çıkan püreyi temiz bir torbaya koyun, suyu aksın. Su süzünlünce ortaya çıkan karışıma tuz koyun. Daha sonra güneşe serin ve kurumasını bekleyin. Cam kavanozlara tepeleme doldurup üzerinede biraz zeytinyağı koyun.

Domates sosu: Kışın en büyük kurtarıcısı hemen hemen tüm yemeklerde kullanılan domates sosu konserve hazırlıklarının başında geliyor. Domates sosunu birkaç farklı türde hazırlayabilirsiniz. Domatesin faydası kabuğunda diyenlerdenseniz eğer domatesleri güzel yıkayıp üçe, dörde bölüp direkt tencerenin içine atıp kaynatıp el brenderı ile çekip kavanozlara koyabilirsiniz. Kimi hanımlar ise kabuklarını soyup doğruyor. Ki bu işlem oldukça uzun sürüyor. Rende kullanmakta pratik çözümlerden biri. Kabuğunu soymadan yıkayıp direkt rende yapabilirsiniz. Burada önemli olan sosu hazırladıktan sonra kavanozlara koyunca kapakları iyi bir şekilde kapatmak. Kavanozlar, asla hava almamalı. Bunun için fırınınızı ısıtıp kavanozları 10-15 dk içerisinde bırakabilirsiniz. Kapaklar bu şekilde çok daha iyi tutuyor. Bir de konserverleri ters çevirip kapak üzerinde birkaç gün bekletmekte fayda var.

Turşu: Turşu severler için de fasulye, biber turşusu koymak için uygun bir vakit. Biber turşusu için sivri biberler tercih edilebilir. Üstelik yapması çok basit biberleri yıkayıp bidonlara ya da bir şişeye koyup üzerine sarımsak, kaya tuzu, sirke ve su koymanız yeterli. Biber turşusuna nohut koymanızı öneriyoruz. Fasulye turşusu koyacak olanlar ise fasulyenin iplikli ve taneli olmamasına dikkat etmeli. Memleketten gelen köy fasulyeleri ile koyulan turşular kesinlikle daha lezzetli oluyor. Fasulyeleri öncelikle yıkayıp, temizledikten sonra kaynamış suya koyun ve ocakta biraz daha kaynatın. Daha sonra fasuluyeleri soğuk su ile yıkayın ve acı biber, sarımsak, kaya tuzu, sirke ile geniş bir kapta harmanlayın. Daha sonra turşuyu koyacağınız bidona bu malzemeleri koyun. Bidona koyarken ara ara tuz ilave edin. Hava almayacak şekilde ağzını kapatın.

Hamur işleri

Yufka ve erişte yine kış hazırlıklarının vazgeçilmelerinden. Erişte, kesme makarna olarak da bilinir. Erişte için öncelikle yumurta, sıvı yağ, su, tuz ve un birlikte yoğrulur. Hamurun üzeri nemli bir bez ile örtülür ve bu şekilde yarım saat kadar bekletilir. Hamurlardan beze yapılır ve açılır. Yufkaları temiz bir örtünün üzerine alıp üzerlerine çok az un serpilir ve rulo şekline getirilir. Bu rulolar erişte kalınlığında ince ince doğranır. Erişte parçaları birbirlerine yapışmaması için unlanır. Daha sonra erişteleri kurumaya bırakın. Yufka yapmak için ise su ve un olması yeterli. Tabi yufkaları kurutmak için sac da gerekli. Açılan yufkalar iki taraflı sac üzerinden kurutulur. Yufkaları kenarları hava alacak bir sepetin içinde muhafaza etmek gerekiyor.

Tatlılar

Kış için en tatlı hazırlık ise reçel, marmelat ve pekmez elbete. Pekmezleri daha çok Anadolu'da kadınlar yapıyor. Pekmez yapmak için büyük kazanlar ve odun ateşi lazım. Tabi bir de sabır. Yapımı oldukça zor çünkü. Ancak reçel ve marmelatı herkes çok rahat evinde yapabilir. Şu an mevsimi olan meyveler ile çeşit çeşit reçeller, marmelatlar koyabilirsiniz. Çilek zamanı geçti ama benim favorim çilek reçeli. Taze üzün reçelini hiç denediniz mi peki? Şu an mevsimi olan şeftali reçeli sizin için bir alternatif olabilir. Şeftaliler çok sert ya da çok cıvık olmamalı. Şeftalileri soyup parçalara ayırın. Şeftalinizin kilosuna yakın şeker koyun. Bu şekilde biraz buzdolabında bekletmek gerekiyor ki bu şekilde şeftali tüm suyunu salmış şekeriyle özleşmiş oluyor. Sonra ocağa alıp kaynatın. Kapatmaya yakın biraz limon sıkın. Daha sonrada kavanoza alın ve sıkıca ağzını kapatıp ters çevirin. Eğer kaynatma aşamasında çok koyu olmasını beklerseniz o zaman reçel değil belki daha koyu marmelat olabilir. Bu kısmını iyi ayarlamak lazım. Güneş görmeyen herhangi bir yerde muhafaza edin.

Kurutmalıklar

Yaz aylarında taze taze tüketilen, kışın ise kurutulmuş dolmalık olarak sofralarda yer alan patlıcan ve biberler askılara asılmaya başlandı. Şu an patlıcanın en lezzetli olduğu zamanlar. Fiyatı da uygun. Patıcanlar hem dolmalık için kurutabilir hem de közlenmiş patlıcanları yemekleriniz yanınza meze için poşette ya da kavanozlara saklayabilirsiniz. Dolmalık patlıcan, kabak, biber yapmak için ise öncelikle içlerini oyup tuzlu suda bekletmek gerekiyor. Sonra güzelce kurulayıp bir yorgan iğnesi yardımıyla ipe geçirip yaz güneşine en az bir hafta asın. Kuruduktan sonra dilediğiniz zaman kullanmak üzere saklayın. Daha çok doğu bölgesinde kızgın güneşte kurutulur.

Bunlarda difrize

Bezelye ile barbunyanın tazesi daha güzel oluyor diyenlerdenseniz eğer umarım onları alıp şimdiden paketlemişsinizdir. Barbunya hala pazarlarda var ancak sanırım buzluğa koyulacak bezelye için tren kaçtı. Fasulyeleri paketlemek için de hala vakit var. Ancak fasulyeleri birkaç işlemden geçirmek gerekiyor. Öncelikle fasulyeleri yemek yapar gibi ayıklıyoruz ve bölüyoruz. Yıkadıktan sonra tencere koyun ve üzerine ne kadar fasulye koyuyor iseniz o ölçüde domatesin kabuğunu soyup doğrayın. Daha sonra fasulye ile domatesi ocakta pişiriyorsunuz. Yaklaşık 10-15 dakika. Su koymanıza gerek yok. Pişirdikten sonra da soğumasını bekleyip istediğiniz ölçüde poşetlere koyabilirsiniz. Bu şekilde daha lezzetli oluyor.