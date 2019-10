Kısa filmleriyle sinemacılarımızın ayak sesleri

MERT BERDİLEK FİLMLERİ İÇİN TÜRKİYE’YE GELECEK

Mert ise Avustralya’nın Melbourne kentinde doğmuş ve hala orada yaşıyor. Çocukluğundan beri sık sık Türkiye’yi ziyaret eden Mert sinemaya nasıl başladığını şöyle anlatıyor: “Sanırım 9 ya da 10 yaşındaydım ve 2001: A Space Odyssey filmini izlemiştim. Çok fazla bir şey anlamamıştım. Ama sinemanın sadece eğlence olmadığına ve sosyal bir belge niteliği taşıdığına şahit olmuştum. Bu film bana anladığımdan daha fazlasını söylüyor ya da gösteriyordu, sinema ile olan ilişkimi tamamen değiştirdi.” Akranları dışarda oynarken kendisinin çok fazla film izlediğini söyleyen Mert, özleminin daima sinema sanatına girmek ve bu alana katkıda bulunmak olduğunu belirtiyor. Andrei Tarkovsky, Ingmar Bergman, Jean-Pierre Melville gibi usta yönetmenlerin kendisine ilham verdiğini ifade eden Mert, “Yazarken ya da yönetirken, özellikle görsel olarak, kesinlikle gördüğünüz filmlerden ve yönetmenlerden etkileneceksiniz. Bilinçli veya bilinçsiz bir şekilde sinema tarihinden ilham alıyorum. İçinde belirli bir duygu uyandırdığında, bu duyguyu kovalıyorsun.” diyor.

KISA FİLM YAPMAK DAHA ZORLAYICI

“Tüm sanat süreci tamamen yaratıcı bir özgürlüktür.” diyen Mert cesur sinemacıların herhangi bir ön koşul olmadan desteklenmeleri gerektiğine inanıyor. Mert’in en büyük hedeflerinden biriyse uzun metrajlı filmler yapmak. Öyle ki çok uzun yıllardır uzun metrajlı film senaryoları yazıyor: “Hayatım boyunca her zaman uzun metrajlı filmlere daha yatkın oldum. Düşüncelerim de hep bu yönde eğilimdeydi. Bu yüzden benim için kısa filmler daha zorlayıcı bir alan. Ama tabii ki kendinize ve akranlarınıza sahip olduğunuz yeteneği kanıtlamak için, doğal olarak kısa filmlerle başlamanız gerekir.” Mert The Fall adlı yeni kısa filminde ise Suriyeli bir annenin savaştan sonraki gurbetini anlatıyor. Bu filmi için Abbas Kiarostami’nin Kirazın Tadı ve Ingmar Bergman’ın Autumn Sonata filmlerinden ilham almış. Film şimdiden dünyanın en iyi festivallerine seçilmiş bile. Mert bu filminin de Türkiye’de izleyiciyle buluşmasını çok istiyor. Kısa filmlerinin ardından şu an odaklandığı tek şeyin uzun metrajlı filmleri olduğunu söyleyen Mert, ilk uzun metrajlı filmini ise Türkiye’de çekecek: “Eğer yeterli destekler bulabilirsem filmlerimi yapmak için her şeyi bırakıp Türkiye’ye geri döneceğim. Şu anda devam eden birkaç uzun metrajlı filmim var. Bunlardan 3’ü Türkiye’de çekilecek. Bu yüzden önümüzdeki 24 ay içinde bu filmleri çekebilmek için bir Türk yapımcı ve distribütör bulmayı planlıyorum.”