Kısa filmleriyle sinemacılarımızın ayak sesleri

LODZ FİLM OKULU’NDA BİR TÜRK: GÖKHAN İPEKKAN

Yaşamının büyük bir bölümünü Ankara’da geçiren Gökhan 4 yıldır Polonya’da yaşıyor. Matematiğe ve bilgisayar oyunlarına ilgisinden dolayı Bilkent Bilgisayar Mühendisliği Bölümü’ne girmiş ancak hiçbir zaman öncelikli ilgi alanı bu olmamış. Hep bir arayış içerisinde geçen eğitim hayatında fotoğraf da bir nebze de olsa kendini bulmuş. Üniversiteyi bitirdikten sonra katıldığı bir kısa film atölyesi sayesinde de ilk kısa filmini çekmiş. Bu sürecin kendisine yaşattığı heyecan, yeni şeyler öğrenme açlığı ve her yönüyle kendisini doyurabilecek malzemeye sahip olduğunu düşündüğünden ötürü bu işi yapmak istediğine karar vermiş. Daha sonra bu alana gerçekten girip girmeme konusunda kendisini test etmek amacıyla bu işi en iyi öğreten okulları araştırmaya başlamış ve onların yetenek sınavlarına girip kendimi test etmek istemiş. Ve onu içlerinde en heyecanlandıran Lodz Film Okulu olmuş. “O zaman sahip olduğum tamamen romantik bir bakış açısıyla, soğuk Polonya’nın kimsenin adını duymadığı bir şehrinde, Kieslowski, Polanski, Andrzej Wajda, Zanussi’lerin okuduğu okulda okuma düşüncesi beni en azından sınavlarına girip deneme konusunda motive etti.” diyen Gökhan başta yönetmenlik üstüne eğitim almayı düşünürken, okulun geçmişindeki tüm başarılı isimlerin yönetmenlik eğitimi içinde sinematografi eğitimi de almış olmasından dolayı sinematografi yüksek lisans bölümüne başvurmaya karar vermiş. Her şey iki ay içerisinde sonuca ulamış ve kendini soğuk diyarların gri kenti olarak adlandırdığı Lodz’ta yaşarken bulmuş. Burada hala sinematografi yüksek lisans eğitimine devam eden Gökhan, kendi sınırlarını zorlamak, onu korkutan aynı zamanda heyecanlandıran şeyler denemek istiyor. Ayrıca eğer her şey istediği gibi giderse eğitiminin hemen sonrasında uzun metrajlı film çalışmalarına başlayacak.

POLONYA’DA GENÇ SİNEMACILAR DESTEKLENİYOR

Gökhan Polonya’daki eğitim sürecini ise şöyle anlatıyor: “Polonya’da sinema okulunda okumak, kısa film yapmak fazlaca önem verilen bir şey. Okullara sağlanan fonlardan kaynaklı, bir sürü kısa film üretiliyor. Okulun mezunlarının yarattığı etkiden de ötürü genç sinemacılara hem saygı duyuluyor hem de büyük sorumluluklar veriliyor. Okuduğum okulun hala geleneksel bir eğitim yapısı olmasından (buna derslerin Lehçe olması da dâhil) dolayı ilk iki yıl filmlerimizi 35mm renkli ve siyah beyaz filmle çektik. Bu otantiklik ve romantiklikten öte, yarattığı kısıtlamalarla, geleneksel yöntemlerle ışık ve kamerayla baş etmeyi ve kavramayı sağlıyor. Çekilen her bir saniyenin hesabını yapmaya zorlanıyorsun. Bu öğretileri de dijitale taşıdığında bir takım şeyler çok daha kolay, ezber ötesinde içselleştirilmiş oluyor. Bu yöntem günümüzde epey maliyetli olduğundan dolayı çoğu okul bunu artık kullanmıyor. Lodz Film Okulu ise hala bunu eğitimin önemli bir parçası olarak görüyor.”

TÜRKİYE’DE EVRENSEL DİLLE FİLMLER ÇEKMEK İSTİYORUM

Türkiye’deki kısa film sektörüne pek hâkim olmadığını ancak fazla önem verilmediğinin farkında olduğunu söyleyen Gökhan, meselenin genel sinema anlayışı üzerinden konuşulması gerektiğini belirtiyor. Genç yönetmen Polonya’daki farkın insanların ve yöneticilerinin sinemaya bakışından kaynaklandığnı ifade ediyor: “Polonya ve birçok Avrupa ülkesinde sinema sadece bir sanat uğraşı olarak başlamamış. Siyasi olarak kültürel bir kimlik oluşturup bunu empoze etmek ve güç kazanmak olarak da kullanılmış. Bu yüzden bu alanı gerçekten profesyonelleştirmek istemişler, sistematik bir şekilde insanları eğitmişler ve hala da devam ediyorlar.” Gelecek zaman içinde Türkiye’ye dönmek istediğini söyleyen Gökhan bir yandan da Polonya’da uzun süre yaşamanın ve buradaki sektöre hâkim olmanın da, Türkiye’ye dönmeyi zorlaştıracağını belirtiyor. Öte yandan üzerinde çalıştığı belgesel projesini Türkiye’de çekmek istediğini söyleyen genç yönetmen bir Türk yapımcı bulursa bir kısa filmini de Türkiye’de çekecek: “Türkiye’de Türkçe dilinde filmler yapmayı çok istiyorum. Sonuçta beslendiğim, derdimin olduğu her şey Türkiye’den. Ama gayem bunu evrensel bir dille aktarmak.”