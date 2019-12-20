Kitap okuma eğilimimiz arttı

ALİ DEMİRTAŞ 20.12.2019 18:35 - Güncelleme: 20.12.2019 18:35

Türkiye Yayıncılar Birliği öncülüğünde hayata geçirilen ve ülkemizde okuma kültürüne yönelik bugüne kadar yapılan en kapsamlı projelerden biri olan OKUYAY Platformu’nun (Okuma Kültürünü Yaygınlaştırma Platformu), KONDA Araştırma ve Danışmanlık tarafından yürütülen Türkiye Okuma Kültürü Araştırması 2019’nun raporu kamuoyuyla paylaşıldı. Rapora göre Türkiye’de okuma oranı artmış durumda. Öyle ki aynı araştırma şirketinin 2008 yılında yaptığı aynı konulu araştırmasındaki rakamlar bunu kanıtlar nitelikte. Sonuçlar, KONDA’nın önceki araştırmalarıyla karşılaştırıldığında “Okuyorum” yanıtı verenlerin çarpıcı biçimde artmış olmasının okuma kültürü için olumlu bir gösterge olduğunu; Türkiye toplumunun okumanın önemini benimsediğini; okumanın gelişmesi için yapılması gerekenlerin ne olduğunu anladığını ve bu doğrulara göre hareket etme eğiliminin arttığını ortaya koyuyor. Araştırma şirketinin 2008 yılında yaptığı ankette, katılımcıların yüzde 70’i net bir şekilde kitap okumadığını belirtirken, yeni araştırmada bu oran yüzde 36’ya düşmüş durumda. Son 3 ayda en az bir kitap okuduğunu belirtenlerin oranının ise yüzde 30’dan yüzde 64’e çıktığı görünüyor. Türkiye’nin ortalamada 3 ayda 2,7 kitap okuduğunu ve bu sayının “Okuyanlar” kümesinde 4,2 kitaba kadar çıktığını gösteren araştırma aynı zamanda, “Okuyabilir” olarak belirlenen kümenin de azımsanmayacak oranda olduğunu ortaya çıkarıyor. Bütün bunlar; okuma kültürünün yaygınlaştırılmasında bu kümeye yönelik etkinliklerin arttırılmasının, kısa zamanda kayda değer bir ilerlemenin sağlanması açısından etkili olacağını gösteriyor.

OKUYAY HAKKINDA

OKUYAY Platformu, okuma kültürünü yaygınlaştırmak için Türkiye’nin 4 bölgesinde çocukları, ebeveynleri, öğretmenleri, kamu kuruluşlarını, kütüphaneleri ve sivil toplumu, yayıncılık paydaşlarıyla bir araya getirerek pilot uygulamalar yapacak. Proje sonunda hazırlanacak olan “Okuma Kültürünü Geliştirmeye Yardımcı Kılavuz”un ise bu alanda önemli bir başvuru kaynağı olması ön görülüyor. OKUYAY, İstanbul Taksim’deki çalışma ofisinde düzenleyeceği toplantılar ve etkinliklerle, okuma kültürünü geliştirmeye destek olabilecek STK, aktivist ve gönüllüleri bir araya getirmeyi amaçlıyor. Aynı zamanda platform bünyesinde kurulacak “Okuma Kültürü” konulu kitaplık ise araştırmacıların kullanımına açık olacak.