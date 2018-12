Klinik ve kayda dayalı bir bilim dalı: Müzik terapi

TERAPİLERDE 50’DEN FAZLA ENSTRÜMAN KULLANIYORUM

Müziğin iyileştirici gücüne her zaman inandığını söyleyen Duygu Duran Orlowski, geçtiğimiz ay çıkardığı Duyguların Tınısı adlı kreatif müzik terapi kitabı ile bir ilki gerçekleştirdi. Türkiye’de çıkarılan ilk kreatif müzik terapi kitabı olan bu çalışma ülkemizde henüz emekleme aşamasında olan müzik terapi alanındaki büyük bir boşluğu dolduruyor. Üç yıl Almanya’da müzik terapi eğitimi aldıktan sonra bu işi yapmaya başlayan Duran, bu uygulamada yaş ve hastalık sınırlaması olmadığını belirtiyor. “Müzik terapi bedensel, ruhsal ve zihinsel sağlık problemi yaşayan her yaş grubunda uygulanır. Doktor tarafından hastalık tanısı alan kişilere biz de hasta diyoruz. Birde danışan dediğimiz kişilere hastalık tanısı olmayıp günlük stres, iş ve aile stresi yaşayan popülasyona uygulanıyor.” diyen Duygu Hanım, meslek hayatı boyunca daha çok zeka engelli çocuklar, ADHS, psikosomatik ve Demans hastalarıyla çalışmış ve çalışmaya devam ediyor. Müzik terapide her türlü müziğin kullanıldığından bahseden Duran, kendi çalışmalarından 50’den fazla enstrümanın yer aldığını vurguluyor.

Müzik terapi’nin nasıl uygulandığını sorduğumuz Duran, sorumuzu şöyle cevaplıyor: “Aktif; hasta/danışan ile müzik karşılıklı çalınıp, söyleniyor; Pasif, müzik terapist tarafından hasta/danışana müzik dinletiliyor ve son olarak terapötik ilişki içerisinde karşılıklı konuşma şekilde gerçekleşiyor.” diyor.