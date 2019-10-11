Konya Bilim Festivali'nde ağaç yaşken eğiliyor

7. Konya Bilim Festivali bu yıl 4-5-6 Ekim tarihlerinde TUBİTAK destekli ilk bilim merkezi olan Konya Bilim Merkezi’nde gerçekleşti. Konya Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen etkinliği üç günde sadece Konya halkı değil çevre illerden de gelen 100 binden fazla kişi ziyaret etti. ‘Milli Teknoloji Hamlesi’ kapsamında düzenlen 7. Konya Bilim Festivali birbirinden renkli görüntülere sahne oldu. TEKNOFEST İstanbul Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali’nde ödül kazanan elektrikli araç da festival alanında sergilendi. Konya Teknik Üniversitesi öğrencilerinin tasarladığı ve Efficiency Challenge yarışmasında Görsel Tasarım Ödülü kazanan araç ziyaretçilerin yoğun ilgisiyle karşılaşırken Türkiye’nin yerli ve milli helikopteri ATAK ile BAYKAR tarafından üretilen Bayraktar TB2 Taktik İnsansız Hava Aracı da festival alanındaki yerini aldı. Ziyaretçiler aynı zamanda Karatay Üniversitesi ultralight eğitim uçaklarını da yakından inceleme fırsatı bulurken çadırlarda yapılan yüzlerce etkinlik ve atölye ile de on binlerce ziyaretçi bu etkinlikleri bizzat deneme fırsatı buldu.

“SEN DE YAPABİLİRSİN”

Yaklaşık 6 bin metrekarelik açık alan üzerinde gerçekleşen festivalde 100’ün üzerinde bilimsel etkinlik, bilim gösterisi ve yarışma düzenlendi. Hiç şüphesiz düzenlenen etkinliklere en büyük ilgiyi geleceğin potansiyel bilim insanları olan çocuklar gösterdi. Festival bu yılki “Sen de yapabilirsin” başlığıyla adeta onlara özgüven aşıladı. Festivalde bir araya geldiğimiz Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay Star Cumartesi’ye verdiği özel röportajda konuyla ilgili şunları söyledi: “Hizmet önceliğimizin tamamı çocuklar. Çünkü ne yaparsak yapalım, yetişmiş insanınız yoksa iyi bir nesil ortaya koyamıyorsanız başarılı olma şansınız yok. Türkiye bugün geldiği noktaya gençler sayesinde geldi. Ve bu gençlerin sayesinde çok daha ileriye gidecek. Onun için Konya Büyükşehir Belediyesi olarak hizmet önceliğimiz çocuklar ve gençler. Bu manada onlara ufuk açacak her türlü projeyi Konya’da gerçekleştirmeyi arzu ediyoruz. Gördüğünüz gibi çocuklar çok hevesli. Biz de çok mutluyuz.”

Uzay mekiği, kodlama ve elektronik tasarım gibi atölyelerini hınca hınç dolduran çocuklar; simülatörler, 3B yazıcı alanları ve astronomi gözlem noktaları ile bilim dolu 3 gün geçirdi. Aileleriyle birlikte festivale gelen çocuklar alanda bulunan lazerli labirent oyunu ile eğlenirken öğrendi; birbirinden farklı savaş uçaklarının 3D simülasyon aletini kullanarak ise teknolojinin geldiği noktayı bizzat deneyimledi. Aynı zamanda ana sahne üzerinde gerçekleştirilen etkinlik ve yarışmalarla beraber alanda hediye olarak dağıtılan maket uçaklarla da festivalin tadını doyasıya çıkardılar. Öte yandan festival alanında yer alan AFAD tırı ile çocuklar deprem konusunda bilgilendirildi. Deprem simülasyonu ile depremi deneyimleyen çocuklara uzmanlar tarafından deprem öncesinde ve sonrasında neler yapmaları gerektiği detaylıca anlatıldı.

DOĞA, SANAT VE BİLİM İÇ İÇE

Festival sadece bilimi değil onu besleyen tüm alanları birleştirerek ziyaretçilerine unutamayacakları bir deneyim yaşattı. Öyle ki çocuklar kendilerine dağıtılan sebze tohumlarını ayrılan özel alanlarına dikti ve dikim sırasında konu hakkında bilgilendirildi. Orman Genel Müdürlüğü ise festival ziyaretçilerine fidan dağıtarak ağaç konusunda farkındalık yarattı. Sanat da bu festivaldeki yerini aldı. Ziyaretçiler ebru, resim, cam, ahşap boyama gibi atölyelere katılarak sanata doyarken çocuklar ise kendilerine özel yapılan şövalelerde resim yaptı. Mozaik atölyeleri ile de mozaik sanatını ustalarından öğrenme şansı yakalayan katılımcılar ahşap atölyeleri ile de çeşitli objeler tasarladı. Kısacası festival bilim, doğa ve sanatı bir araya getirdi.

KONYA İLMİN DE BAŞKENTİ