Konya Bilim Festivali'nde ağaç yaşken eğiliyor
Konya Büyükşehir Belediyesi tarafından bu yıl 7.’si düzenlenen Konya Bilim Festivali gerek etkinlikleri gerekse atölyeleri ile 7’den 70’e herkese bilim dolu günler yaşattı. Özellikle çocukların yoğun ilgi gösterdiği festival deyim yerindeyse “Konya’da ağaç yaşken eğiliyor” dedirtti.
- ALİ DEMİRTAŞ
7. Konya Bilim Festivali bu yıl 4-5-6 Ekim tarihlerinde TUBİTAK destekli ilk bilim merkezi olan Konya Bilim Merkezi’nde gerçekleşti. Konya Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen etkinliği üç günde sadece Konya halkı değil çevre illerden de gelen 100 binden fazla kişi ziyaret etti. ‘Milli Teknoloji Hamlesi’ kapsamında düzenlen 7. Konya Bilim Festivali birbirinden renkli görüntülere sahne oldu. TEKNOFEST İstanbul Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali’nde ödül kazanan elektrikli araç da festival alanında sergilendi. Konya Teknik Üniversitesi öğrencilerinin tasarladığı ve Efficiency Challenge yarışmasında Görsel Tasarım Ödülü kazanan araç ziyaretçilerin yoğun ilgisiyle karşılaşırken Türkiye’nin yerli ve milli helikopteri ATAK ile BAYKAR tarafından üretilen Bayraktar TB2 Taktik İnsansız Hava Aracı da festival alanındaki yerini aldı. Ziyaretçiler aynı zamanda Karatay Üniversitesi ultralight eğitim uçaklarını da yakından inceleme fırsatı bulurken çadırlarda yapılan yüzlerce etkinlik ve atölye ile de on binlerce ziyaretçi bu etkinlikleri bizzat deneme fırsatı buldu.
“SEN DE YAPABİLİRSİN”
Yaklaşık 6 bin metrekarelik açık alan üzerinde gerçekleşen festivalde 100’ün üzerinde bilimsel etkinlik, bilim gösterisi ve yarışma düzenlendi. Hiç şüphesiz düzenlenen etkinliklere en büyük ilgiyi geleceğin potansiyel bilim insanları olan çocuklar gösterdi. Festival bu yılki “Sen de yapabilirsin” başlığıyla adeta onlara özgüven aşıladı. Festivalde bir araya geldiğimiz Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay Star Cumartesi’ye verdiği özel röportajda konuyla ilgili şunları söyledi: “Hizmet önceliğimizin tamamı çocuklar. Çünkü ne yaparsak yapalım, yetişmiş insanınız yoksa iyi bir nesil ortaya koyamıyorsanız başarılı olma şansınız yok. Türkiye bugün geldiği noktaya gençler sayesinde geldi. Ve bu gençlerin sayesinde çok daha ileriye gidecek. Onun için Konya Büyükşehir Belediyesi olarak hizmet önceliğimiz çocuklar ve gençler. Bu manada onlara ufuk açacak her türlü projeyi Konya’da gerçekleştirmeyi arzu ediyoruz. Gördüğünüz gibi çocuklar çok hevesli. Biz de çok mutluyuz.”
Uzay mekiği, kodlama ve elektronik tasarım gibi atölyelerini hınca hınç dolduran çocuklar; simülatörler, 3B yazıcı alanları ve astronomi gözlem noktaları ile bilim dolu 3 gün geçirdi. Aileleriyle birlikte festivale gelen çocuklar alanda bulunan lazerli labirent oyunu ile eğlenirken öğrendi; birbirinden farklı savaş uçaklarının 3D simülasyon aletini kullanarak ise teknolojinin geldiği noktayı bizzat deneyimledi. Aynı zamanda ana sahne üzerinde gerçekleştirilen etkinlik ve yarışmalarla beraber alanda hediye olarak dağıtılan maket uçaklarla da festivalin tadını doyasıya çıkardılar. Öte yandan festival alanında yer alan AFAD tırı ile çocuklar deprem konusunda bilgilendirildi. Deprem simülasyonu ile depremi deneyimleyen çocuklara uzmanlar tarafından deprem öncesinde ve sonrasında neler yapmaları gerektiği detaylıca anlatıldı.
DOĞA, SANAT VE BİLİM İÇ İÇE
Festival sadece bilimi değil onu besleyen tüm alanları birleştirerek ziyaretçilerine unutamayacakları bir deneyim yaşattı. Öyle ki çocuklar kendilerine dağıtılan sebze tohumlarını ayrılan özel alanlarına dikti ve dikim sırasında konu hakkında bilgilendirildi. Orman Genel Müdürlüğü ise festival ziyaretçilerine fidan dağıtarak ağaç konusunda farkındalık yarattı. Sanat da bu festivaldeki yerini aldı. Ziyaretçiler ebru, resim, cam, ahşap boyama gibi atölyelere katılarak sanata doyarken çocuklar ise kendilerine özel yapılan şövalelerde resim yaptı. Mozaik atölyeleri ile de mozaik sanatını ustalarından öğrenme şansı yakalayan katılımcılar ahşap atölyeleri ile de çeşitli objeler tasarladı. Kısacası festival bilim, doğa ve sanatı bir araya getirdi.
KONYA İLMİN DE BAŞKENTİ
“Konya 12. yy’dan itibaren ilimin de başkentidir.” diyen Altay sözlerine şöyle devam etti: “İlim, kültür ve sanatta Selçuklu’ya başkent olduğu dönemde çok ileri bir seviyeye ulaştı. Onunla ilgili birçok eser ve birçok ilim insanı şu an şehrimizde meftun bulunuyor. Konya’nın böyle bir misyonu var. Bugün 5 üniversitesinde 150 bin üniversite öğrencisi var. Çok dinamik, genç aynı zamanda üniversite sınavlarında çok başarılı bir şehir. Onun için Konya’nın böyle güzel bir tesisi var. Bilim Festivali ile de bunu taçlandırıyoruz. İnşallah gelecek yıllarda çok daha aktif kılmayı düşünüyoruz. Konya’nın bir özelliği de Anadolu’nun merkezinde olması. Sadece Konya için düşünmeyelim bu festivali. Kahraman, Aksaray, Niğde, Nevşehir, Ankara, Eskişehir gibi milyonlarca insanın gelebileceği bir şehir Konya. Bu büyüklükte bir festival hiçbir şehirde düzenlenmiyor. Teknofest’ten sonra biz de bir marka olmaya çalışıyoruz. Tabii Teknofest önümüzde çok büyük bir vizyon ve örnek oluşturdu. Ben de ziyaret ettim. İnanılmaz bir iş oldu. Biz de Konya’da onun bir küçük modelini ama Anadolu’nun en büyüğünü oluşturmaya çalışıyoruz. İnşallah bunu başaracağız. Konya aynı zamanda şu anda üniversitelerimizin pilotaj eğitimiyle bir uçak ve uçak teknolojisi bölümlerinin olduğu bir üniversite şehrine de dönüşmeye çalışıyor. Sanayisi çok güçlü bir şehir. Ürettiğimiz bilimin sanayide hayata geçmesi mümkün.”
7. Konya Bilim Festivali’nde sergilenen bir diğer proje ise faklı üniversitelerde okuyan bir grup öğrencinin tasarladığı engelli ve gazilere yapay kol veya el üreten 3 boyutlu yazıcı projesiydi.
7. Konya Bilim Festivali’nde çeşitli yayınlar da yer aldı. Onlardan biri de Dikkat Atölyesi Yayınları idi. Hidden Pictures adlı kitapları sergileyen yayınevi bu kitaplarla çocukların dikkat, detaylara odaklanma, düşünme becerisi, başarı duygusu ve matematik yeteneğinin gelişmesini amaçlıyor.
TEKNOFEST’te TÜBİTAK’ın düzenlediği İnsanlık Yararına Teknoloji Yarışması “Eğitim” kategorisinde “Çocuklar için 3 Boyutlu Yazıcı” projesiyle birincilik ödülü kazanan Merve Özpolat da projesini 7. Konya Bilim Festivali’nde sergiledi.
KONYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANI UĞUR İBRAHİM ALTAY: AMACIMIZ ÇOCUKLARI BİLİMLE TANIŞTIRMAK
Konya Bilim Merkezi 2008 yılında TÜBİTAK’ın açtığı bir yarışmada başvurular arasından en iyi proje seçildi. 2014 yılında Sayın Cumhurbaşkanımız tarafından açılışı gerçekleştirildi. O günden itibaren çeşitli bilimsel etkinlikler düzenliyoruz. 7 yıldır da Konya Bilim Festivali’ni organize ediyoruz. Burada amaç çocukları bilimle tanıştırmak. Burada ne yaptığımızı onlara anlatmak amacımız. Çünkü dışardan baktığımızda burası sadece sanayiye ait bilimin üretildiği bir yer gibi algılanıyor ama aslında öyle değil. Çocukların burada bilimle tanışmaları ve bilim gerçeğiyle iletişim kurmalarını amaçlıyor; onların da yeni fikirlerine bir ortam hazırlamaya çalışıyoruz. Festival ile yüzbinlerce insanın burayı ziyaret etmesini ve bilimle tanışmalarını istiyoruz. Tabii ilk yıllarda çok amatör başlamıştı. Özellikle son 3-4 yıldır çok daha iyiye gidiyor. Bu yıl çok daha güzel. İlk kez Atak helikopterini, SİHA ve ASELSAN’ı misafir ediyoruz. Ayrıca simülatörlerimiz var. Etkinlik alanımızın sayısı da çokça arttı. Uçaklarımız var. Böylece ilginin çok daha yükseldiğini görüyoruz. Öncelikle burada çocukların bilim merkeziyle tanışmalarını ve sonrasında merkezin çeşitli etkinliklerine katılmalarını ve bilim insanı olma konusunda başlangıç yapmalarını arzu ediyoruz.
ÇOCUKLARIN ÖZGÜVEN AŞISINA İHTİYACI VAR
Konya Bilim Merkezi’nin öncelikli hedefi diğer bilim merkezlerine örnek olmak. Şu anda bilim merkezimiz Türkiye ve yurt dışında bulunan bilim merkezlerine eğitim danışmanlığı hizmeti yürütüyor. Amacımız burada bulunan sergi materyallerini merkezimizde üreterek Türkiye ve yurtdışındaki bilim merkezlerine bunu satabilmek. Onun için birçok atölye çalışmalarımız var. Bu yılın başlığı “Sen de yapabilirsin”. Özellikle Atak helikopterini, Milli Siha’yı, Bayraktar’ı onun için getirdik. Çocuklarımıza aslında inandıklarında ve çalıştıklarında neyi başarabileceklerini burada göstermeye çalışıyoruz. 10 yıl sonra Türkiye çok daha büyük ve güçlü olacak ve bunu çocuklar inşa edecek. Onun için öncelikle bir özgüven aşılamasına ihtiyaçları var. Bunların hiçbirisi durduk yere olmadı. SİHA veya İHA’nın ilk haline bakarsanız elle fırlatılan halinden şimdi geldiğimiz noktaya çok büyük başarılar ortaya çıktı. Ve bunu Türk insanı yerli ve milli olarak üretti. Biz yerli ve milli modda çocuklara neyi başarabileceklerini anlatmayı arzu ediyoruz. Bilim denince Fizik veya Kimya dersinde anlatıldığı gibi sadece kâğıt üzerinde değil çocukların da içinde olduğu etkinliklerle aslında bu işin ne kadar keyifli, eğlenceli ve üretmeye dönük bir iş olduğunu onlara ve ailelerine anlatmaya çalışıyoruz. Maalesef Konya Bilim Merkezi hak ettiği yerde değil. Biz biraz tanıtmakta eksik kaldığımızı düşünüyoruz. Bu nedenle Bilim Merkezi’ni hak ettiği yere bir getirelim sonra bununla ilgili çalışmalara devam edeceğiz.
Ali Demirtaş, 7. Konya Bilim Festivali kapsamında, Konya Bilim Merkezi’nde bulunan hatıra panosunda.
Bu yazıya ilk siz yorum yapın.
Yorumlar
Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.