Koşmak hem özgürlük hem sağlık demek

SPARTATHLON BÜYÜK BİR MEYDAN OKUMA

Spartathlon diğer ultramaratonlardan nasıl ayrılıyor?

Spartathlon tarihte kayıt altına alınmış ilk ultra maraton koşusunu simgeliyor. Tarihin babası olarak nitelendirilen Herodot’tan günümüze ulaşan belgelere dayanan yarış, M.Ö. 490 yılında zamanın en iyi koşucusu Pheidippides’in, Pers ordusunun saldırısına karşı Sparta Kralı Leonidas’tan yardım istemek için gerçekleştirdiği koşuyu temsil ediyor. Atina’da güneşin doğumu ile başlayıp ertesi gün 246 kilometre uzaklıktaki Sparta kasabasında biten bir koşu bu. Her sene 60’ın üzerinde ülkeden sadece 400 koşucunun katılma hakkını kazandığı Spartathlon’da koşabilmek için başka yarışlarda elde ettiğiniz süreler ile zorlu katılma kriterlerini sağlamanız gerekiyor. 7:00’da Atina’da Akropol’ün önünden koşmaya başladıktan sonra yarışı tamamlayabilmek için 36 saatlik zamanınız var. Bu süre içinde 246 kilometre uzaklıktaki Sparta şehrine ulaşmanız ve Sparta Kralı Leonidas’ın heykeline dokunmanız gerekiyor. Olimpik idealleri temel alan yarış 1983’ten beri her sene aralıksız düzenleniyor ve dünyanın en iyi yol ultra maratoncularını bir araya getiriyor. Buna rağmen her sene başlayanların ancak yarısı Sparta’daki heykele ulaşabiliyor. Yarışta her biri yaklaşık 5 km aralıklarla 75 tane kontrol noktası var ve bunlara belirlenen zaman içinde ulaşamazsanız devam etmenize izin verilmiyor.

Daha önce 4 kez bu yarışı tamamladınız, bu yıl için özel bir hazırlığınız oldu mu?

Mutlaka. Kaç defa koşarsanız koşun Spartathlon’u bitirmek için birçok şeye hazır olmalısınız. Öncelikle bu mesafeyi tamamlamak için fiziksel hazırlığınız yeterli olmalı, bu da aylarca süren yoğun bir antrenman dönemi demek. Yarış tarihinde hava sıcaklığı genelde 30 derecelere çıkabildiği için sıcak havada koşma tecrübeniz olmalı. Beslenme konusunda bir stratejiniz olmalı ve zaman limitlerine yetişebilmek için gerekli olan hız antrenmanlarını da yapmış olmalısınız. En az bunlar kadar önemli olan ise zihinsel hazırlık. Bu kadar uzun yarışlarda hiçbir zaman işler planlandığı gitmez. Önemli olan ne ile karşılaşırsanız karşılaşın sakin kalıp hızlı şekilde problemi çözüp devam edebilmektir. İnsan beyni zorluklarla karşılaştığında havlu atmaya çok müsaittir. Beyninize hükmetmeyi öğrenmelisiniz.