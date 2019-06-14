Kuklalar geri dönüyor

Kukla sanatının temelleri çok eskilere dayansa da bugün bu sanatı icra eden ya da takip edenlerin sayısı çok az. Kuklaları kimimiz Kuklagiller’den kimimiz de Susam Sokağı’ndan hatırlar. Bugün ise bu sanatı canlandırmak için canla başla çalışan bir sanatçı var, Tayfun Çakır. İlkokul yıllarında başladığı tiyatroya bugün kukla sanatçısı olarak devam ediyor. Tiyatrodan vazgeçmiş değil. Geleneksel tiyatromuzdaki gölge oyununu da hâlâ icra ediyor. Hem yetişkinlerle hem çocuklarla buluşuyor. Aynı zamanda atölyeler düzenliyor ve çocuklara kukla sanatını sevdirmek için çaba sarf ediyor. Kurduğu Vagon Sanat ile gelenekseli yaşatırken yarına da taşıyor.

Geleneği iyi bilmek gerekir

Kukla sanatçısı, vantrolog, çocuk gelişimi ve etkinlikleri uzmanı olan Tayfun Çakır, geneksel tiyatroda gölge oyunu, orta oyunu, meddah; modernde ise kukla tiyatrosu ve kukla atölyeleri yapıyor. Kendimi bildim bileli sahnedeyim diyen Çakır, “Ortaokulda tiyatroya başladım. Liseden sonra çocuk tiyatrosuna katıldım. Çocuk tiyatrosu ile 1993 yılından itibaren 7 yıl Türkiye’yi dolaştım. Sonra yine çocuk alanında çalışmalar yaptık. Tiyatroya ara verdiğim zamanlar da oldu. 2007’de profesyonelliğe adım attım. 2013’de kurumsallaşmak için Vagon Sanatı kurdum. Bütün projelerimi bu isim altında topladım. Oyunlarımızı sahneleyen kendi ekibimiz var.” şeklinde konuşuyor. Geleneği yaşatmak için onu iyi biliyor olmak gerektiğinin altını çizen Çakır, sözlerini şöyle sürdürüyor: “Sadece Türk-Osmanlı ya da Türk-İslam geleneğini değil dünya üzerinde bu konuda neler yapılmış onları da öğrenmek lâzım. Epey araştırma yaptım. Mesela gölge oyunu asya kültürüne ait bir şey. Hatta orada dini bir ritüeldi. Ancak bunu toplumsal anlamda eğlence kültürü haline getiren, Karagöz ve Hacivat kimliklerini oluşturan ve en iyi uygulayan biziz.”

2014 yılından beri kukla sanatına daha çok önem verdiğini söyleyen Çakır, gölge oyununda çok değerli işlere imza atmış. Fatih Sultan Mehmet’in İstanbul’u fethini ve Çanakkale Zaferi’nin öyküsünü perdeye taşıyan Tayfun Çakır, “Türkiye’de ilk defa çift karagöz perdesinde Fatih Sultan Mehmet’in İstanbul’u fethini perdeye taşıdık.” diyor ve ekliyor: “Dev perdede efektler kullanarak bir prodüksiyon yaptık. Çok sevildi. Üç sezondur İBB bünyesinde oynanıyor. Aynı teknoloji ile Çanakkale’nin öyküsünü de Karagöz perdesine taşıdık.” Bu sanatın yeniliğe ve gelişime açık olduğunu hatırlatan Çakır, “Gelenek dediğimiz şey aslında 500 yıllık bir süreç. Bu sanat ilk çıktığında nasıldı bilmiyoruz. Bugüne kadar Karagöz’e bazı tasvirler eklenmiş. Biz de bir şeyler ekliyoruz. Bu yüzden teknoloji kullanıyoruz. İnsanlar bunu zanaatları ile üzerine birşeyler katarak ama özü bozmadan nesillere aktarmış. Bizde bu anlamda katkılar sunuyoruz. Çocuklar çok dikkatli izliyor. Hem geleneği öğreniyor hem de tarihini.” diyor.

Geleneksel tiyatro dışında geminin güverte direği kukla tiyatroları ve atölyeleri diyen Çakır, ilkokul ve ortaokul dönemindeki çocuklarla sık sık bir araya geliyor. Çakır, ara dönem denilen ortaokul çağına yönelik çalışan sanatçıların çok az olduğunu belirtiyor. İlkokul ile ortaokul çocuklarına yaptıkları etkinlikler arasında farklar olduğuna değinen sanatçı, bu noktada çocuk gelişimi bilgisine sahip olmak gerektiğini vurguluyor: “Kukla atölyelerindeki etkinlikleri ve kukla tiyatrosunun metinlerini ben yazıyorum. Alanında uzman kişilere edite ettiriyorum. Çocuğun gelişimine uygun sözler oluyor. Doğaçlamaları dramada yapıyoruz.”