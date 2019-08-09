Kulluk bayramı ve hac heyecanı

HACI YOLU BEKLEMEK...

Kurban bayramını çifte sevinçle ve fakat biraz buruk ve hasretli yaşayanlar var. Hacı yolu gözleyenler için kurban bayramı, bayram evet. Ama ana-baba, evlat, kardeş, eş, dost ya da yaren kutlu yola düşmüştür. “Gidip dönmemek, gelip görmemek var, hakkını helal et, bu bayram Arafat vakfesiyle bayrama gidiyorum” denilerek veda edilmiştir. Gidene dualar, selamlar ısmarlanmıştır. Arafat’ta vakfe duası yapılırken, dağın eteklerinde ellerini açan hacının güneşten kavrulan dudaklarını gözyaşları ıslatır. O hacının bayram dönüşünün beklendiği evde de bir yandan son bayram işleri tamamlanırken bir taraftan Arafat’tan canlı yayın takip edilir. Karınca kadar insan başları tek tek görülmek istenir, ya bizimkine rastlarsam diye. Edilen dualara her zamankinden yüksek sesle “Aaaaamin!” denilir. Gidene, bekleyene, dua edene, amin diyene selam olsun…

LEVHA-6

HACCI TARİF ETMEK

Hem bayramı ibadeti, geleneği göreneği ile yaşa hem de kitap oku! Mümkün değil, zaman yok! Acaba? Hayatın en tatlı kaçamakları iki iş arasına sıkıştırılan leziz bir kitabı yarımşar sayfa, yarımşar sayfa okumaktır. Mesela ne güzel olur bir hac hatıratı okumak. Söz gelimi bu yolculuğu 1973’te tecrübe etmiş olan Necip Fazıl Kısakürek’ten “Hac”. “Beyni zonk zonk zonklayanlardan biri”nin, hem kulluk, hem ümmet hem mekân üzerine gözlem ve tahlilleri… Osmanlı döneminde de bu türde yazılmış eserler mevcut. Araştırmasını, meraklısına bırakıyoruz. Fakat hep tahlil, hep gözlem mi? Şiir? Mesela bir şairin, bir gül-zâra nasıl girilmesi gerektiğini anlattığı birkaç beyit okunsa, vakte hürmeten…

Sakın terk-i edebden kûy-ı mahbûb-ı Hudâ’dır bu

Nazargâh-ı İlâhî’dir Makâm-ı Mustafâ’dır bu

Cenâb-ı Hakk’ın nazargâhı ve O’nun sevgili peygamberi Hz. Muhammed Mustafa’nın makâmı olan bu yerde edebsizlikden sakın!

Mürâât-i edeb şartıyla gir Nâbî bu dergâha

Metâf-ı kudsiyândır busegâh-ı enbiyâdır bu

Ey Nâbî, bu dergâha edebe riâyet ile gir, zîrâ, burası meleklerin etrafında tavaf ettiği, peygamberlerin hürmetle öptüğü bir makamdır.

Görene, gösterene, yazana, okuyana selam olsun…