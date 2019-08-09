Kurban Bayramı’nda et tüketimine dikkat!

Pek çoğumuz bayram günlerinde diyetimize ara verip beslenme düzenimizde ipin ucunu kaçırabiliyoruz. Kurban Bayramı’na özgü olarak da et tüketiminde aşırıya kaçabiliyor, kavurmayı sofranın baş tacı yapabiliyoruz. Acıbadem Maslak Hastanesi Beslenme ve Diyet Uzmanı Fatma Turanlı “Bayramda diyete özen göstermeyip, ete yüklenip, üstüne bir de fiziksel aktivite azaltıldığında kalp, diyabet, yüksek kolesterol ve böbrek hastalığı olanlar başta olmak üzere sağlıklı kişilerde de birçok soruna davetiye çıkarılmış oluyor” diyor. Beslenme ve Diyet Uzmanı Fatma Turanlı, bayramda sağlıklı beslenmeye, eti doğru tüketmeye yönelik önerilerde bulundu. Etin kolesterol ve yağ içeriği yüksek olduğundan özellikle kalp ve damar hastaları, gut, diyabet, hipertansiyon ve böbrek hastalarını et tüketimi konusunda uyaran Turanlı,” Et tüketimi kadar bayram tatlılarından da uzak durmak veya çok az sütlü tatlı tüketmek dikkat edilmesi gereken bir diğer önemli nokta” diyor.

Taze et tüketiminden kaçının: Kesilen kurban etlerinin dinlendirilmeden hemen pişirilerek tüketilmesi şişkinlik, gaz, ishal gibi sindirim sistemi rahatsızlıklarına neden olabiliyor. Bundan dolayı et en az bir gün dinlendirilmeli, eğer taze tüketilecek ise de kısık ateşte pişirilip az miktarda yenilmeli.

Uygun koşullarda saklayın: Etin kesim sonrası hemen kapalı ortama alınması, soğutulması ve parçalanıp en fazla 4/5 derecede bekletilmesi gerekiyor. Etler eğer uzun süre saklanacaksa, kullanılacak kadar parçalara ayrılıp buzdolabı poşeti veya yağlı kağıda sarılarak buzlukta 2 hafta, derin dondurucuda 3-4 ay saklanabilir.

Eti mutlaka sebzeyle tüketin: Et, C vitamini içermiyor. Bu nedenle etleri pişirirken sebze ilave ederek pişirmek veya yanında salata tüketmek sağlıklı beslenme açısından şart. C vitamini aynı zamanda demir mineralinin emilimini de artırıyor.

Pişirme yöntemine dikkat edin: Çok yüksek ısıda, dumanlı ateşte, kızartma yöntemi ile uzun süre pişirilen etlerde kanserojen maddeler oluşabileceğinden bu yöntemler tercih edilmemeli. Haşlama, basınçlı tencerede pişirme ve fırında pişirme en iyi pişirme yöntemleri arasında yer alıyor. Mangalda et pişirilecekse etin yağsız olmasına, ateşten 25cm. uzakta ve dumansız olarak pişirilmesine dikkat edilmeli.

Su içmeyi unutmayın: Bayram döneminde fazla et tüketimi nedeniyle protein tüketimi de artıyor. Protein sindirimi sonucu oluşan atıklar ise böbreklerden süzülüyor. Yeterli su içilmediği zaman böbrekler bu süzme işlemini yaparken zorlanıyor. Bu nedenle günde en az 1,5-2 litre su içilmeli.