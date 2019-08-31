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Kütük ve ağaç dallarını heykele dönüştürüyor 

Ormandan topladığı kütük ve ağaç dallarıyla çeşitli heykel ve hayvan figürleri yapan Refik Akyörük, sanatıyla herkesin beğenisini kazanıyor.

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Tekirdağ'ın Malkara ilçesinde yaşayan 72 yaşındaki Akyörük, bahçesinde oluşturduğu atölyede, ormandan topladığı kütük, ağaç dalları ve diğer malzemelerle Seyit Onbaşı, köylü kadın, öküz arabası ve çeşitli hayvan figürleri yapıyor.  

Hiç okula gitmediğini ve el aletlerini kullanmayı da küçük yaşta öğrendiğini dile getiren Akyörük, el becerilerini geliştirdikten sonra önce çeşitli hayvan figürleri, ardından da diğer çalışmalarını yaptığını anlatarak, "Uzun uğraşlar sonucu yaptığım Seyit Onbaşı figürü ile Malkara'da Kurtuluş Savaşı geçit törenine katıldım." dedi. Akyörük, 2006 yılında yapımına başladığı öküz arabasını tamamlamak için yoğun çaba harcadığını ifade ederek, "Bu araba ilçede çok ilgi görüyor. Gerçek boynuz kullandım. Daha sonra güzelleştirdik." şeklinde konuştu.   

Bahçesinde sergilediği çalışmaların ilgi gördüğünü vurgulayan Akyörük sözlerini şöyle sürdürdü: "Özellikle arkadaşlarım ve öğrenciler bu çalışmaları görmek için geliyor. Nasıl yaptığımı, hangi malzemeleri kullandığımı soruyorlar. Ben de onlara anlatıyorum. Eğer karşılığını alabilirsem bu çalışmalarımı satabilirim. Satamazsam Malkara'da sergilenmesi için müzeye bağışlamak istiyorum. Bana destek verilirse çok güzel çalışmalar yapacağıma inanıyorum." 

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