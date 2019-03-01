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Lütfen dönünüz Mor ve Ötesi!

Şarkılarını ezbere bildiğimiz Mor ve Ötesi de diğer birçok grup ve müzisyen gibi “Keşke yeni şarkılar yapsalar…” dediğimiz isimler arasında yer alıyor. Bu nedenle lütfen dönünüz ve yeni şarkılar söyleyiniz Mor ve Ötesi.  

  • ALİ DEMİRTAŞ
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Başlıktan yanlış anlaşılmasın, Mor ve Ötesi müziği bırakmadı ama bırakmış gibi davranıyor, ondan böyle yazdım. Onlar da ‘bir anda parlayanlar, şahane albümler çıkaranlar, hit şarkılar yapanlar ama uzun yıllar sadece bununla beslenen rock grupları’ kervanına katılmış durumda. Bu bir eleştiri değil aslında sitem. Zira yaptıkları müziği çok beğeniyorum. 2012 yılında çıkardıkları ‘Güneşi Beklerken’ albümlerinden sonra geçen yıl da BD9R adlı bir albüm çıkarmışlar. Ama bu albümde sadece eski bir -Büyük Düşler- şarkının farklı türleri yapılmış. Sonuç olarak son yaptıkları albüm 2012 yılına ait. Yedi yıldır yeni bir şey yok gibi. İşte bu bizi/beni üzüyor… 

Neyse biraz sitemkâr bir giriş yaptım galiba. Ama olsun Mor ve Ötesi’ni seviyoruz, her şeye rağmen. Bu düşünceler durduk yere gelmedi aklıma tabii. Ara sıra Spotify’da dinlerken düşünüyordum ama geçtiğimiz haftalarda Zorlu PSM’de gittiğim Mor ve Ötesi Senfonik Konseri’nde daha iyi anladım. Mor ve Ötesi’nin eski şarkılarını çok seviyoruz. Konsere Kazak bir arkadaşım da benimle birlikte geldi. Arkadaşım grubu çok yakından tanımıyordu ama şarkıları dinledikçe “Bu şarkıyı biliyorum bizim şu dizide çalıyordu” deyip durdu. Grubun şarkıları Asya’ya kadar uzanmış, ne güzel. 

Grup konserinde art arda hit olmuş şarkılarını söyledi. Ama bu tipik bir rock veya pop-rock konseri değildi. Bu sefer çok büyük bir orkestra eşlik ediyordu gruba. Şef Orçun Orçunsel yönetimindeki Avrasya Filarmoni Orkestrası grubun şarkılarına yepyeni anlamlar ve hisler katarak sunuyordu onları izleyenlere. Etkilenmemek elde değildi. Araf, Cambaz ve 2008 yılında Türkiye’ye Eurovision’da yedincilik kazandıran Deli adlı şarkılar da onlar arasındaydı. 

Konserin son çeyreğinde Masis Aram Gözbek yönetimindeki Magma Filarmoni Orkestrası belirdi orkestranın arkasında. Grup, orkestra ve koro muhteşem bir uyum içinde seslendirdiler şarkıları. Bir Derdim Yok ve Benim Küçük Sevgilim adlı şarkılar koro ve orkestra ile birlikte başka boyutlara götürdü salondakileri. Tüyler diken diken oldu. Umarım bu senfonik konserler devam eder ve diğer sanatçılar da böyle girişimlerde bulunur. Ezbere bildiğimiz şarkıları böyle farklı tarzlarda tekrar dinlemek oldukça keyif veriyor... 

Grubun solisti Harun Tekin konserde sık sık dünyanın en şanslı müzisyenleri olduklarını dile getirdi. Sevdikleri müziği yaptıkları gerekçesini ekleyerek… İşte tam olarak bu cümle yeni şarkılar yapma gerekliliğini doğruluyor sayın Tekin. Bu nedenle lütfen dönünüz Mor ve Ötesi. 

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