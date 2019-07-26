Meslek liseleri yeniden yükselişte

Özel meslek liselerine verilen destekler ve istihdam imkânları bu okulları yeniden gençlerin gözdesi haline getirdi. MEB tarafından 2019 LGS kapsamındaki birinci yerleştirme sonuçları çerçevesinde hazırlanan değerlendirme raporuna göre ASELSAN Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesinde 60 öğrencinin eğitim göreceği elektrik-elektronik teknolojisi alanına 0,46’lık yüzdelik dilimden öğrenci alındı. Böylece ilk defa bir mesleki ve teknik Anadolu lisesine yüzde 1’lik dilimden öğrenci girdi.

Bu yılın başında, MEB ile ASELSAN arasında savunma sanayisine nitelikli eleman yetiştirmek amacıyla imzalanan protokol kapsamında bu alandaki ilk mesleki ve teknik Anadolu lisesi kurulmuştu. MEB ve İTÜ tarafından imzalanan protokol kapsamında kurulan ve “bilişim teknolojisi”, “biyomedikal cihaz teknolojileri”, “elektrik elektronik teknolojisi”, “denizcilik” alanlarında eğitime başlayacak İTÜ Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi de öğrencilerin öncelikli tercihleri arasında yer aldı. Lisenin 30 öğrenci kabul edecek bilişim teknolojisi alanına 1,26’lık yüzdelik dilimden öğrenci alındı. Ayrıca MEB ile Kültür ve Turizm Bakanlığı, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, İSO, İTO, İTÜ ve TOBB arasındaki iş birlikleri kapsamına alınan mesleki ve teknik Anadolu liselerinin doluluk oranları yüzde 100’e yaklaştı.

LİSEDE ALTIN BİLEZİĞE TEŞVİK

Bakanlığın mesleki ve teknik eğitimi güçlendirmek için bir yılda attığı adımlar ve hayata geçirdiği projeler bu liselere ilgiyi artırdı. Geçen yıl ilk kez gerçekleştirilen LGS kapsamındaki merkezi sınav yerleştirmelerinin ardından mesleki ve teknik Anadolu liselerinin 19 bin 140 olan kontenjanı, bu sene 24 bin 360’a çıkarıldı. Mesleki ve teknik Anadolu liselerine yerleşen öğrencilerin de yüzde 41’i birinci tercihindeki bir okula yerleşti.

Bu öğrencilerin yüzde 79’u ise ilk üç tercihlerinde yer alan bir mesleki ve teknik Anadolu lisesine girdi. Daha önce bütçeden Organize Sanayi Bölgeleri (OSB) içinde bulunan mesleki ve teknik lise öğrencilerine sağlanan destek, 2016 yılından itibaren bu bölgelerin dışındaki liselere de verilmeye başlandı. 2017-2018 eğitim öğretim dönemindeki teşvikler kapsamında 35’i OSB içinde, 35’i de OSB dışında olmak üzere 70 özel mesleki ve teknik eğitim lisesi yer aldı. Geçen yıl OSB içindeki 35 lisede 29 bin 519 öğrenciye katkı verildi. OSB dışındaki liselerden 30’unda da 9 bin 358 öğrencinin destekten yararlanması sağlandı. Böylece, 38 bin 877 öğrenci, mesleki ve teknik eğitim teşvikinden yararlanmış oldu.

OSB dışında açılan özel mesleki ve teknik Anadolu liselerinde 26 alana, OSB içinde kalan liselerdeki 20 alana yönelik farklı tutarlarda yapılandırılmış eğitim ve öğretim desteği verildi.

2017-2018 eğitim ve öğretim yılında OSB dışında kalan okullardaki öğrencilere sunulan destek 4 bin 400 ile 6 bin 900 lira, OSB içindeki okullardaki öğrencilere sunulan eğitim desteği de 4 bin 700 lira ile 6 bin 900 lira arasında değişti.

Söz konusu eğitim ve öğretim yılında en fazla destek “gemi yapımı” alanına, en düşük destek “kuyumculuk teknolojisi”, “seramik cam teknolojisi” ve “tasarım teknolojisi” alanlarına verildi. 2018-2019 eğitim öğretim yılındaki destekler ise OSB dışındaki okullar için 4 bin 730 ile 7 bin 420 lira, OSB içindeki okullar için 5 bin 60 ile 7 bin 420 lira arasında değişiklik gösteriyor. Bu dönemde, en yüksek destek yine “gemi yapımı” alanına verilirken, en az desteğin verildiği alanlar “kuyumculuk teknolojisi”, “seramik cam teknolojisi” ve “tasarım teknolojisi” oldu.